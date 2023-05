Clearwater Analytics bietet auf der Clearwater Connect in London wichtiges Wissen für Investmentprofis

Die Bildungskonferenz bietet institutionellen Investoren praxisnahes Lernen, branchenführende Einblicke und beste Vorgehensweisen

BOISE, Idaho und LONDON, 15. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), ein führender Anbieter von SaaS-basierten Lösungen für Investitionsmanagement, Buchhaltung, Berichtswesen und Analysen, gab heute bekannt, dass es seine jährliche Benutzerkonferenz Clearwater Connect am 14. Juni 2023 in London am Standort 8 Northumberland Avenue abhalten wird. Melden Sie sich noch heute für die Clearwater Connect in London an.

Die Teilnehmer der Clearwater Connect erhalten wertvolle Einblicke von führenden Vertretern der Branche, knüpfen Kontakte mit mehr als 150 Gleichgesinnten aus der ganzen Welt und nehmen an von Experten geleiteten Diskussionen zu Themen wie ESG-Investitionen, Trends bei alternativen Anlagen, Umgang mit Vorschriften, Verwaltung von Investitionen in turbulenten Zeiten und mehr teil. Die Konferenz bietet zahlreiche Lernmöglichkeiten und ermutigt die Teilnehmer, sich zu vernetzen und von ihren Kollegen zu lernen, um herauszufinden, wo sie gemeinsam bessere Ergebnisse erzielen können. Die Teilnehmer werden:

An lebhaften Diskussionsrunden zu einer Reihe von Themen teilnehmen, unter anderem dazu, was bei Versicherern und Vermögensverwaltern an erster Stelle steht, wie sich die Welt des Kundenengagements weiterentwickelt und wie sich Unternehmen auf neue Vorschriften und Erwartungen im Bereich ESG vorbereiten können.

Mehr über die Produktstrategie von Clearwater erfahren und darüber hinaus lernen, wie Kunden die End-to-End-Investmentplattform von Clearwater nutzen können, um ihre Flexibilität zu erhöhen, fondsgebundene Fonds zu unterstützen und ihre Fähigkeiten in den Bereichen Performance, Compliance und Risikomanagement zu verbessern.

Mit Sandeep Sahai , CEO von Clearwater , und dem Führungsteam von Clearwater sprechen und Gastredner von Ernst and Young, Aviva, Schroders und Lloyd's of London hören.

Sich mit Kollegen und Anlageexperten vernetzen, Produktstände zum praktischen Lernen besuchen und die Gewinner unseres Kundenpreisprogramms 2023 feiern.

Clearwater Connect in London wird im Rahmen seiner Kundenpreisverleihung auch die Erfolge und Leistungen von Einzelpersonen, Teams und Unternehmen würdigen. Besuchen Sie die Webseite der Clearwater Connect 2023 Client Awards, um mehr über die fünf Preiskategorien zu erfahren und Ihr Team oder Unternehmen noch heute zu nominieren.

„Wir freuen uns sehr, Clearwater Connect in London veranstalten zu dürfen, eine Pflichtveranstaltung für institutionelle Anleger, die auf der Suche nach neuen Technologien und Lösungen sind, die ihnen dabei helfen, sich abzuheben und ihr Geschäft auszubauen," so Subi Sethi, Chief Client Officer bei Clearwater Analytics. „Die Konferenz bietet CFOs, CIOs, COOs und anderen Entscheidungsträgern eine hervorragende, praktische Gelegenheit, von ihren Kollegen zu lernen und zu erkennen, wo sie gemeinsam bessere Ergebnisse erzielen können." Wir laden Entscheidungsträger aus der Vermögensverwaltung und dem Versicherungsmarkt ein, von unserer ersten Veranstaltung Best Practices mitzunehmen und ihre Führungsqualitäten in ihren jeweiligen Unternehmen zu verbessern."

„Ganz gleich, ob Sie eine Best-Practice-Strategie zur Bewältigung der Risikoexposition entwickeln oder Ihren Blickwinkel auf die Verwaltung der Portfoliokomplexität erweitern möchten, diese Konferenz ist der beste Ausgangspunkt", sagte Susan Ganeshan, CMO bei Clearwater Analytics. „Clearwater Connect in London bietet gleichgesinnten Fachleuten viele Möglichkeiten, sich zu vernetzen, von den führenden Köpfen der Branche zu lernen und zu erkennen, wo sie gemeinsam bessere Ergebnisse erzielen können."

Besuchen Sie die Preisverleihungsseite von Clearwater Connect, um eine Person, ein Team oder ein Unternehmen zu nominieren.

Informationen zu Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), eine globale, branchenführende SaaS-Lösung, automatisiert den gesamten Lebenszyklus von Investitionen. Dank seiner mandantenfähigen Single Instance-Architektur bietet Clearwater preisgekrönte Anlagenportfolio-Planung, Performance-Berichterstattung, Datenaggregation, Abgleich, Buchhaltung, Compliance, Risiko- und Auftragsmanagement. Jeden Tag nutzen führende Versicherer, Vermögensverwalter, Unternehmen und Regierungen die zuverlässigen Daten von Clearwater, um effiziente, skalierbare Investitionen in mehr als 6,4 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten aus traditionellen und alternativen Anlageformen voranzutreiben. Weitere Informationen über Clearwater finden Sie unter clearwateranalytics.com.

