Clearwater Analytics befördert Scott Erickson zum Chief Revenue Officer

BOISE, Idaho, 4. April 2023 /PRNewswire/ -- Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), ein führender Anbieter von SaaS-basierten Lösungen für Investitionsmanagement-, Buchhaltung, Berichtswesen und Analyse gab heute bekannt, dass Scott Erickson zum ersten Chief Revenue Officer des Unternehmens ernannt wurde. Er wird nun die Vertriebsaktivitäten von Clearwater in Europa, Asien und Nord- und Südamerika leiten. Erickson, der seit 18 Jahren das Wachstum von Clearwater vorantreibt und unter anderem in den Bereichen Dienstleistungen, Produktstrategie und Vertrieb tätig ist, wird auch weiterhin die Expansion des Marktanteils des Unternehmens leiten, jetzt in allen Regionen.

„Ich kann mir niemanden vorstellen, der den Titel Chief Revenue Officer mehr verdient als Scott, angesichts seiner Expertise und seiner außergewöhnlichen Erfolgsbilanz beim Ausbau der Clearwater-Plattform", sagte Sandeep Sahai, CEO von Clearwater Analytics. „Nach einer Reihe großer Erfolge in Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum hat sich die Strategie von Clearwater, globale Vermögensverwalter, Versicherer und Unternehmen jeder Größe auf eine einzige SaaS-Plattform zu bringen, als sehr transformativ und effektiv erwiesen. Obwohl jede Region und jede Branche ihre eigenen Anforderungen an die Rechnungslegung und das aufsichtsrechtliche Berichtswesen stellt, erfüllt unsere Plattform alle Anforderungen unserer Kunden, sei es in Bezug auf das Ertrags- und Risikomanagement oder die Einhaltung lokaler und globaler Vorschriften. Angesichts der Ähnlichkeiten, die wir bei unseren Zielkunden gesehen haben, und angesichts des globalen Charakters ihrer Portfolios glauben wir, dass ein globaler Ansatz unseren Kunden am besten dient und es uns ermöglicht, im Jahr 2023 und darüber hinaus noch mehr Marktanteile zu gewinnen."

Angesichts der strategischen Bedeutung Europas hat das Unternehmen das Führungsteam in der Region weiter aufgebaut. Brian Slattery, der die Bemühungen geleitet hat, Clearwater zur führenden Plattform auf dem nordamerikanischen Versicherungsmarkt zu machen, ist nach London umgezogen. Er wird unsere Bemühungen auf dem nordeuropäischen Markt leiten. Das Unternehmen hat kürzlich Josef Sommeregger, eine frühere Führungskraft bei SimCorp, zum Leiter der DACH-Region ernannt. Diese bewährten Führungskräfte werden vonThomas van Cauwelaert, Regionalleiter für Frankreich, und Sai Perry, Head of Solutions in Europa, unterstützt. Dieses Team, das sich um die Modernisierung der Buchhaltung und des Berichtswesens in der gesamten Region bemüht, wird direkt an Erickson berichten.

„Ich freue mich darauf, mit unserem Team zusammenzuarbeiten, um zu zeigen, dass nur unsere innovative SaaS-Technologie-Plattform in der Lage ist, echte, langfristige Verbesserungen zu erzielen", sagte Erickson. „Ich bin enorm stolz auf unseren kundenorientierten Ansatz – ich bin wirklich davon überzeugt, dass wir gemeinsam besser sind, fühle mich durch das Vertrauen des Teams geehrt und fühle mich geehrt, diese neue Herausforderung anzunehmen.

Seit seinem Eintritt bei Clearwater im Jahr 2005 hat Erickson mehrere Clearwater-Abteilungen erfolgreich geleitet, zunächst als Director of Client Services, dann als Director of Product Management und als Director of Sales. 2022 war er als Präsident für Americas and New Markets tätig und sorgte für den Erfolg der Partnerschaften mit einigen der größten Clearwater-Kunden, darunter J.P. Morgan, Aegon Asset Management, Avallis Investments und Asia Capital Insurance, während er gleichzeitig die Entwicklung neuer Produkte wie Clearwater LPx, Clearwater Prism und andere vorantrieb. Im Dezember 2022 hat er die asiatisch-pazifischen Regionen In sein Portfolio aufgenommen, und mit der heutigen Änderung wird er die globale Verantwortung für den Vertrieb übernehmen.

Nach drei Jahren engagierter Arbeit für Clearwater hat Gayatri Raman beschlossen, von ihrer Position als Präsidentin für Europa zurückzutreten, um sich auf ihre Familie zu konzentrieren. „Die Arbeit von Gayatri hat maßgeblich dazu beigetragen, das Unternehmen für weiteres Wachstum zu positionieren. Im Namen des Vorstands und des Managementteams möchte ich Gayatri für ihre Beiträge und ihre Leistungen danken und ihr alles Gute wünschen", fügte Sahai hinzu.

Sprechen Sie noch heute mit einem Experten, um mehr überClearwater Analytics erfahren.

Informationen zu Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), eine globale, branchenführende SaaS-Lösung, automatisiert den gesamten Lebenszyklus von Investitionen. Mit einer mandantenfähigen Single-Instance-Architektur bietet Clearwater preisgekrönte Anlageportfolio-Planung, Performance-Berichterstattung, Datenaggregation, Abgleich, Buchhaltung, Compliance, Risiko- und Auftragsmanagement. Jeden Tag nutzen führende Versicherer, Vermögensverwalter, Unternehmen und Regierungen die zuverlässigen Daten von Clearwater, um effiziente, skalierbare Investitionen in mehr als 6,4 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten aus traditionellen und alternativen Anlageformen voranzutreiben. Weitere Informationen über Clearwater finden Sie unter clearwateranalytics.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1502063/3970342/Clearwater_Analytics_Logo.jpg

SOURCE Clearwater Analytics