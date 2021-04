Clēnera schafft mit Risen die termingerechte Installation eines 127,5-MWDC-Solarparks während der Pandemie

NINGBO, China, 30. April 2021 /PRNewswire/ -- Risen Energy Co., Ltd, ein führender Tier-1-Hersteller von Hochleistungs-Solar-Fotovoltaikprodukten, bestätigt den rechtzeitigen Abschluss, der mit einer Einweihungszeremonie besiegelt wurde, des Wapello Solar-Projekts von Clēnera, dem größten Solar-PV-Kraftwerk in Iowa.

Dank der Erfahrung von Clēnera und Risen konnte die erste Solaranlage in Iowa trotz der globalen Turbolenzen, die wir alle kennen, pünktlich und innerhalb des Budgets in Betrieb genommen werden.

„Die Durchführung von Projekten dieser Größenordnung ist unser Metier", erklärt Jason Ellsworth, CEO von Clēnera, „2020 hat uns jedoch vor besondere Herausforderungen gestellt, die es ein bisschen, sagen wir mal, „interessanter" machten, Wapello Solar termingerecht zu liefern. Glücklicherweise können wir uns auf einige große Stakeholder und Technologiepartner wie Risen verlassen. Sie haben uns dabei geholfen, die Ziellinie planmäßig zu überqueren, denn sie haben sich auf die sich ständig ändernden Bedingungen während der Bauarbeiten eingestellt."

Clēnera ist dafür bekannt, den Bau von Solarkraftwerken mit Leidenschaft zu betreiben. Umfassender Geschäftssinn, technisches Können und eine klare Vision von der Zukunft werden durch diese persönliche Leidenschaft angefacht und ermöglichen geradezu erstaunliche Ergebnisse, die allen Widrigkeiten trotzen.

„Wir waren einfach nur froh, dass wir unseren Beitrag zur anhaltenden Erfolgsgeschichte von Clēnera leisten konnten", bestätigt Bypina Veerraju Chaudary, der CSMO von Risen. „Verzeihen Sie mir, wenn ich es salopp ausdrücke, aber wenn Ihr Partner sagt, dass sich die Musik geändert hat oder die Bedingungen ein anderes Tempo vorgeben, müssen Sie beide nach einer anderen Melodie tanzen, sonst Sie sind Sie keine richtigen Partner. Das Team von Clēnera ist genauso leidenschaftlich bei der Sache wie wir, wenn es um Solar-PV geht, und wir freuen uns darauf, gemeinsam die Zukunft zu erkunden."

Clēnera ist derselben Meinung: „Wir wollen mit Solar nicht nur eine nachhaltige, sondern auch eine lebenswerte Zukunft schaffen - eine Zukunft, von der wir alle profitieren, wann immer wir einen Atemzug tun, eine geschäftliche Entscheidung treffen oder uns die Welt vorstellen, die wir der nächsten Generation übergeben. Daher wollten wir unbedingt das Wapello Sonnenenergieprojekt nicht nur zeitgerecht, sondern auch so schnell wie möglich abschließen." Wir hoffen, dass es so weitergeht."

Informationen zu Risen

Risen Energy ist ein führender, weltweit agierender Hersteller von hochleistungsfähigen photovoltaischen Solarprodukten mit einem Tier1-, "AAA"-Kreditrating und Anbieter von kompletten Geschäftslösungen für die Stromerzeugung. Das 1986 gegründete und 2010 an der Börse notierte Unternehmen erreicht eine Wertschöpfung für seine weltweiten Kunden. Technisch-kommerzielle Innovation, perfekte Qualität und zuverlässiger Support zeichnen die umfassenden solaren PV Geschäftslösungen von Risen aus, die zu den leistungsfähigsten und kosteneffektivsten der Branche gehören. Mit unserer lokalen Marktpräsenz und unserer guten Finanzsituation sind wir verpflichtet und in der Lage, strategische, für beide Seiten vorteilhafte Kooperationen mit unseren Partnern aufzubauen, da wir gemeinsam vom steigenden Wert der grünen Energie profitieren.

Informationen zu Clēnera

Clēnera, LLC („Clēnera") ist ein in Privatbesitz befindliches Unternehmen für erneuerbare Energien mit Hauptsitz in Boise, Idaho. Clēnera erwirbt, entwickelt, baut und verwaltet Solarparks und Energiespeicher im Versorgungsmaßstab in den USA. Clēnera kombiniert bahnbrechende Technologie mit einem tief integrierten Teamansatz und bietet zuverlässige, erschwingliche Energiesysteme. Es hilft seinen Energieversorgungspartnern, in ihren Gemeinden führend im Bereich saubere Energie zu werden. Das derzeitige Betriebsportfolio von Clēnera übersteigt 1.4 GW, wobei sich mehr als 13 GW Solar- und Speicheranlagen in der Entwicklung befinden. Erfahren Sie mehr unter http://www.clenera.com

