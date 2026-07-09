Clever lanza su versión en español para apoyar a educadores y estudiantes multilingües en todo el mundo

Los educadores, administradores y estudiantes de habla hispana ahora pueden acceder en español a Clever, la plataforma de identidad global para la educación, que apoya a las escuelas de América Latina y las comunidades multilingües de todo el mundo.

SAN FRANCISCO, 9 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Clever, la plataforma de identidad que impulsa el aprendizaje digital seguro para más de 111.000 escuelas en todo el mundo, anunció hoy la disponibilidad de su plataforma en español, lo que amplía el acceso a herramientas de gestión de identidad y acceso específicas de la escuela para millones de educadores, administradores y estudiantes de habla hispana a nivel mundial.

El lanzamiento se produce a medida que las escuelas continúan implementando herramientas innovadoras de aprendizaje digital a la vez que prestan servicios a poblaciones estudiantiles diversas. América Latina es uno de los mercados de tecnología educativa de más rápida expansión en el mundo, mientras que los estudiantes multilingües se encuentran entre las poblaciones estudiantiles de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. A medida que los ecosistemas digitales se expanden, independientemente de si radican en América Latina o apoyan a las escuelas de habla inglesa e hispana, necesitan formas seguras y optimizadas de gestionar el acceso al aprendizaje sin crear obstáculos adicionales para los educadores y los estudiantes.

Clever mantiene su función como plataforma de identidad global para la educación al traducir su producto al español. Gracias al soporte en español, las escuelas ahora pueden administrar la infraestructura de aprendizaje digital vital, que incluye inicio de sesión único, autenticación multifactor, matriculación automatizada, gestión de identidades y controles de acceso a aplicaciones en el idioma de su preferencia.

"Las escuelas de todo el mundo se enfrentan a entornos digitales cada vez más complejos", expresó Derek Devine, director de Mercados Internacionales de Clever. "A medida que aumenta la adopción de tecnología educativa en América Latina y las comunidades multilingües continúan creciendo a nivel mundial, las escuelas necesitan una infraestructura básica construida en función de sus necesidades y disponible en su idioma. Esta expansión ayuda a garantizar que los educadores tengan que dedicar menos tiempo a la gestión de la tecnología y puedan destinar más tiempo al apoyo del aprendizaje".

Este lanzamiento refleja la creciente demanda de las escuelas de experiencias de aprendizaje digital más flexibles e inclusivas. En una reciente encuesta realizada por Clever, el 41 % de los administradores de TI afirmaron que la configuración del idioma controlado por el docente para los alumnos sería extremadamente útil, lo que enfatiza la importancia de una tecnología que pueda adaptarse a las diversas necesidades de las aulas actuales.

"Tenemos varias familias cuyo idioma principal es el español, y hablan inglés de manera limitada", expresó Mary Stills, coordinadora de STREAM (ciencia, tecnología, religión, ingeniería, artes y matemáticas) en St. Cecelia Interparochial School en los EE. UU. "Clever es el centro de todas nuestras aplicaciones, y ahora con los controles del idioma español, los niños pueden hacer la transición fácilmente a un nuevo idioma y aprender al mismo tiempo".

El apoyo en español ahora está disponible en toda la plataforma Clever, lo que les permite a las escuelas:

Gestionar la identidad digital, las listas, la autenticación y el acceso a la aplicación en español.

Configurar las preferencias de idioma (español e inglés) a nivel de distrito, aula o estudiante individual.

Apoyar a los estudiantes multilingües y los programas bilingües con una experiencia de aprendizaje digital más accesible.

"Cada decisión que tomamos sobre el producto comienza con escuchar a las escuelas", comentó Jamie Refell, directora de productos de Clever. "El apoyo en español es una respuesta directa a las opiniones de educadores, administradores y estudiantes que desean acceder a las mismas herramientas avanzadas en el idioma que mejor les funcione. Es un paso importante para permitir que las comunidades escolares de todo el mundo accedan a un aprendizaje digital seguro".

Para obtener más información, visite clever.com.

Acerca de Clever

Clever tiene la misión de acercar a cada estudiante a un mundo de aprendizaje. Más del 77 % de las escuelas K-12 de EE. UU. utilizan Clever para potenciar experiencias seguras de aprendizaje digital. Y, con las soluciones de seguridad por capas de Clever, las escuelas K-12 pueden proteger el acceso y las identidades del distrito para todo el personal, los docentes y los alumnos. Con una plataforma segura para las escuelas y una red de proveedores de aplicaciones líderes, Clever se compromete a promover la educación con tecnología que funcione para los estudiantes de todo el mundo. Clever, una empresa de Kahoot!, cuenta con una oficina en San Francisco, California, pero puede visitarnos en clever.com en cualquier momento.

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Kayla Russi

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FUENTE Clever