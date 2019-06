CleverTap expande-se para o sudeste da Ásia com novo escritório em Singapura para mais bem servir aos clientes da região

SINGAPURA, 6 de junho 2019 /PRNewswire/ -- CleverTap, a plataforma full stack de gestão de ciclo de vida de cliente, anunciou o lançamento de sua sede na Ásia-Pacífico (APAC, em inglês), em Singapura, para apoiar a crescente demanda por seus serviços e soluções na região. O novo escritório vai permitir que a CleverTap garanta que clientes existentes e novos recebam o suporte de cliente prático e do mais alto nível que tem contribuído para o sucesso da CleverTap.

A CleverTap atende a alguns dos maiores serviços de aplicativos de consumidor da APAC, entre eles, GO-JEK, Carousell, Zilingo, Scoot e Boost, e é utilizada por outras empresas, a exemplo da Sony, Hotstar, Fandango, Discovery Kids! e Vodafone.

De acordo com um relatório da associação comercial GSMA, a região vai acrescentar 424 milhões de novos assinantes de serviços móveis até 2025, levando o total a 3,2 bilhões de conexões. Para muitos na região, o serviço móvel será o principal método de conexão com a internet, tornando-a um canal essencial para que vendedores B2C cheguem aos clientes.

"Com a crescente adoção de smartphones no sudeste da Ásia, aplicativos tecnológicos de demanda, como os de serviços de transporte urbano, streaming de vídeo, tecnologia alimentar, fintech, etc, estão vendo uma crescente necessidade de comunicar-se com os clientes de uma maneira contextualmente relevante e personalizada. Estamos agora mais bem posicionados para ajudar estes vendedores de aplicativos de consumo, que rapidamente crescem, a otimizarem suas estratégias de fidelização de cliente para, significativamente, aumentar a retenção de usuário", disse Anand Jain, diretor de Estratégia da CleverTap.

A CleverTap é uma plataforma de gestão de ciclo de vida de cliente que ajuda marcas a forneceram experiências de cliente encantadoras, em escala. Mais de 8.000 empresas de todo o mundo, entre elas, GO-JEK, Carousell, Vodafone, Star, Sony, e Scoot confiam na CleverTap para proporcionar experiências personalizadas e melhorar o impacto do marketing omnicanal em todo o ciclo de vida do cliente. A CleverTap é mantida por firmas de venture capital como Sequoia India, Tiger Global Management, Accel e Recruit Holdings, e opera de Singapura, São Francisco, Londres, Mumbai e Bengaluru. Para mais informações, visite clevertap.com ou siga no LinkedIn e Twitter.

