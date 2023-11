Os clientes da CleverTap obtiveram um ROI de 561%, de acordo com estudo da Independent Research Firm

MOUNTAIN VIEW, Califórnia e MUMBAI, Índia, 9 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Os clientes da CleverTap, a plataforma de engajamento completa, obtiveram um retorno sobre o investimento (ROI) significativo de 561%, de acordo com um estudo da Forrester Total Economic Impact™ (TEI) encomendado pela CleverTap. O estudo investiga o ROI potencial que as empresas podem obter ao implantar a plataforma CleverTap. Ele destaca como a CleverTap ajudou as marcas a oferecer interações personalizadas e cronometradas com precisão em vários canais digitais, melhorando o envolvimento do usuário e as taxas de retenção. Ao analisar o comportamento do usuário em tempo real, a CleverTap permitiu que as marcas tomassem decisões mais informadas, levando a taxas de conversão mais altas e a uma melhor compreensão do desempenho da campanha.

O estudo identificou os seguintes benefícios quantificáveis (ao longo de um período de três anos) concretizados por uma organização composta, feita por entrevistados com experiência na implementação da plataforma CleverTap:

A organização composta obteve benefícios de 8,1 milhões de dólares e incorreu em custos de 1,2 milhões de dólares. Isso resultou em um valor líquido presente (NPV) de 6,8 USD milhões e um ROI significativo de 561%.

milhões e um ROI significativo de 561%. Até 30% melhora na retenção de clientes. A capacidade da CleverTap de identificar tendências de usuários e analisar taxas de retenção ajuda as marcas a antecipar a rotatividade e a organizar campanhas de engajamento de acordo. A redução da rotatividade e a melhoria na retenção de usuários valem US$ 5,5 milhões para a organização composta.

milhões para a organização composta. Até 50% de melhoria nas taxas de cliques de 35% nas taxas de conversão. As campanhas acionadas da CleverTap garantem que as mensagens sejam enviadas nos horários ideais, aumentando ainda mais a probabilidade de cliques e conversões. O aumento das taxas de cliques de conversão valem US$ 2,3 milhões para a organização composta.

milhões para a organização composta. 8 horas FTE (equivalente em tempo integral) economizadas diariamente no desenvolvimento de campanhas de marketing. Usando a CleverTap, as marcas podem criar uma campanha unificada entre canais e adaptá-la automaticamente a diversas regiões ou públicos multilíngues com eficiência operacional significativa. A melhoria na eficiência da campanha vale 113.000 dólares para a organização composta ao longo de três anos.

Depois de investir na CleverTap, a organização composta é capaz de aposentar suas soluções pontuais desenvolvidas internamente, levando a uma economia de custos de 20%, o que totaliza US$ 238.000 ao longo da análise de três anos.

Do ponto de vista qualitativo, o estudo também constatou que:

As organizações entrevistadas que começaram a usar o assistente com tecnologia de IA da CleverTap, Scribe, que faz parte do mecanismo Clever.AI, conseguiram automatizar a criação de cópias de marketing e otimizar suas estratégias de comunicação e engajamento do usuário. Os entrevistados destacaram que desejam aumentar seu uso da Scribe nos próximos anos.

Os testes A/B ajudam a avaliar diferentes iterações das campanhas de marketing de uma marca. Isso permite que as organizações dos entrevistados otimizem suas estratégias de lançamento no mercado.

Com insights sobre o sentimento do cliente, as empresas podem avaliar e melhorar áreas específicas de sua experiência.

Ao alavancar as soluções da CleverTap, a organização composta também teve um aumento significativo na satisfação dos funcionários. Com a tecnologia assumindo muito do trabalho mundano, as equipes de marketing são capazes de focar suas energias em tarefas mais estratégicas e impactantes.

Anand Jain, cofundador e Diretor de Produtos da Cleveltap, disse: "Na CleverTap, temos o compromisso de capacitar as empresas com soluções inovadoras da MarTech, aumentar as taxas de engajamento em suas plataformas e maximizar o valor vitalício de seus clientes. As marcas exigem parceiros confiáveis da MarTech que possam apoiar seus esforços de marketing e é muito gratificante saber que nossos clientes existentes conseguiram atingir suas metas de negócios, ao mesmo tempo em que oferecem uma experiência aprimorada a seus clientes. À medida que continuamos a trabalhar para oferecer tecnologia de ponta aos nossos clientes, nosso objetivo final é colocar "tecnologia" de volta em MarTech".

