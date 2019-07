CleverTap nomeia Miten Mehta diretor de Alianças para liderar seu ecossistema de parcerias globais

MOUNTAIN VIEW, Califórnia, 18 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A CleverTap, principal plataforma SaaS de retenção de clientes, anunciou hoje que Miten Mehta ingressou na empresa como diretor de Alianças, para liderar seu programa de alianças e parcerias estratégicas nas regiões das Américas, EMEA e APAC.

Miten, um Xoogler (ex-empregado do Google), é um líder experimentado em transformação digital e inovação, que será relocado do Vale do Silício para Mumbai, de onde irá conduzir a próxima fase de crescimento da CleverTap, através de alianças estratégicas com firmas de consultoria, produtos e SaaS, ISV's, agências digitais, firmas de analítica de marketing, institutos de educação e treinamento, entre outras organizações.

"Miten traz uma perspectiva global e um histórico impecável de viabilização de crescimento liderado pela rápida formação de parcerias em empresas em estágios iniciais e avançados na América do Norte, Europa e na região da Ásia-Pacífico, para a equipe de liderança da CleverTap. Ele irá fornecer liderança para acelerar e redimensionar nosso crescimento estratégico por promover nosso programa de alianças e também irá inovar soluções em conjunto com nossos parceiros para atender as necessidades de nossos clientes em mercados novos e verticais", disse o cofundador e diretor de Estratégia da CleverTap, Anand Jain.

Miten traz mais de 25 anos de experiência de P&L em liderança de tecnologia, nas áreas de alianças e parcerias estratégicas, desenvolvimento corporativo, fusões e aquisições e inovação de produtos. Antes de ingressar na CleverTap, ele trabalhou na Google como consultor, onde ele deu suporte aos parceiros estratégicos e clientes da Google Cloud Platform (GCP) e ao programa de ecossistema de comunidades. Antes disso, Miten foi o cofundador da Spinta Global Accelerator, KD, eComLive (adquirida pela InfoSpace) e MoConDi (adquirida pela MobileMedia) e serviu no conselho e conselho consultivo de empresas nos EUA e na Índia.

"A CleverTap capacita seus parceiros para desenvolver os negócios digitais de seus clientes, através de sua plataforma de retenção de clientes líder do setor, que ajuda empresas listadas na Fortune 2000 a aumentar o valor vitalício dos clientes, ao mesmo tempo que reduz a rotatividade de clientes (churn) e o custo de aquisição de clientes. Estou muito satisfeito por ter essa oportunidade de agregar valor para nossos parceiros e ajudá-los a expandir para mercados novos e verticais, ao alavancar a plataforma da CleverTap", disse o diretor de Alianças da CleverTap, Miten Mehta.

Sobre a CleverTap:

A CleverTap é uma plataforma de retenção de clientes, que ajuda as marcas de consumo a maximizar o valor vitalício do usuário. Mais de 8.000 empresas no mundo, incluindo Vodafone, Hotstar, Carousell, Domino's Pizza, GO-JEK, Fandango e BookMyShow confiam na CleverTap para fornecer experiências personalizadas e aumentar o impacto do marketing omnicanal em todo o ciclo de vida dos clientes. A CleverTap é apoiada por destacadas firmas de capital de risco, como a Sequoia lndia, Tiger Global Management, Accel e Recruit Holdings, e opera em São Francisco, Seattle, Londres, Cingapura, Mumbai e Bengaluru. Para obter mais informações, visite clevertap.com ou siga a empresa no LinkedIn e Twitter.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/559274/CleverTap_Logo.jpg

