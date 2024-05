CleverTap lance Clever.AI, le moteur d'IA au service de l'engagement et la fidélisation des clients

Clever.AI aidera les marques à atteindre des taux de conversion 66 % plus élevés et une augmentation de 35 % de l'efficacité opérationnelle

SAN FRANCISCO et MUMBAI, 3 mai 2024 /PRNewswire/ -- CleverTap , l'une des principales plateformes tout-en-un d'engagement et de fidélisation des clients, a annoncé aujourd'hui le lancement de Clever.AI, son moteur d'IA. Avec Clever.AI, CleverTap cherche à offrir aux marques des capacités d'IA de nouvelle génération afin d'acquérir une compréhension des clients comparable à celle d'un être humain et de proposer des expériences personnalisées efficaces qui trouvent un écho chez eux, maximisant ainsi la valeur vie client.

Clever.AI repose sur trois piliers fondamentaux de l'IA : le prédictif, le génératif et le prescriptif. Clever.AI propulse ces trois piliers pour transformer la façon dont les marques interagissent avec les clients et rendre les interactions plus intelligentes et plus efficaces.

Clever.AI permet aux marques de devenir :

• Éclairées : Grâce à ses capacités d'IA prédictive, il prévoit des résultats commerciaux précis, aidant ainsi les marques à anticiper les besoins des clients. Les connaissances de Clever.AI sont alimentées par TesseractDB™, la technologie propriétaire de CleverTap qui garantit la granularité des données avec une période de rétroaction prolongée, rendant les prédictions plus précises et permettant aux marques de prendre des décisions éclairées, ce qui se traduit par un meilleur retour sur investissement du marketing

• Empathiques : En faisant progresser l'IA générative, Clever.AI fusionne la créativité avec l'intelligence émotionnelle, en créant du contenu qui résonne au niveau humain. Cette approche empathique aide les marques à stimuler les taux de conversions et à mobiliser les clients grâce à l'aide d'expériences hyperpersonnalisées

• Concrètes : En tirant parti des capacités prescriptives de l'IA, il fournit des recommandations exploitables pour maximiser les taux de conversions tout au long du parcours client en aidant les marques à identifier les stratégies d'engagement optimales en temps réel

Peter Takacs, responsable des produits numériques chez Burger King, a déclaré : « Je lui donnerais une note de 10 pour sa facilité d'utilisation et ses nombreux cas d'utilisation possibles. Nous avons amélioré nos campagnes de marketing en expérimentant facilement de multiples possibilités et en convergeant rapidement vers la solution optimale. Cela nous ouvre une nouvelle ère d'expérimentation continue. »

Anand Jain, cofondateur et directeur des produits chez CleverTap, a déclaré : « Nous sommes ravis de dévoiler Clever.AI, une solution qui témoigne de notre volonté, depuis plusieurs années, de mener la voie en adoptant les dernières technologies afin de transformer l'engagement des clients. Nous continuerons à faire évoluer la plateforme d'engagement tout-en-un de CleverTap avec Clever.AI en améliorant la précision de ses prédictions, sa capacité à prescrire des expériences client intelligentes renforcées par des analyses de produits avancées et un profilage plus approfondi pour s'assurer que les marques peuvent créer plus efficacement des expériences hautement personnalisées et des campagnes, en veillant à ce que chaque interaction avec les clients soit personnalisée et axée sur les résultats. »

Grâce à Clever.AI, les marques ont déjà observé un accroissement du taux de conversion et une efficacité opérationnelle nettement plus élevée. Ils ont constaté une augmentation de 66 % des taux de conversion, une augmentation de 35 % de l'efficacité opérationnelle et une multiplication par trois des taux de clics (TDC), ainsi qu'une augmentation des indicateurs tels que les achats et les valeurs moyennes des commandes (VMC). De plus, Clever.AI a amélioré l'efficacité opérationnelle en simplifiant le déploiement des campagnes, la création de contenu et l'expérimentation à l'échelle. Clever.AI a aidé des marques de premier plan comme TouchnGo, Swiggy et Burger King à accroître l'efficacité de leurs campagnes.

CleverTap dévoilera ses nouvelles capacités en matière d'IA dans le cadre de son événement de lancement de printemps Spring Release '24 du 6 au 9 mai, avec une série de sessions de réflexion sur la façon dont l'IA peut rendre les campagnes plus intelligentes, plus efficaces et plus engageantes pour les marques.

À propos de CleverTap

CleverTap est la plateforme d'engagement tout-en-un qui aide les marques à débloquer une valeur vie client illimitée en les aidant à créer des expériences personnalisées pour fidéliser leurs clients les plus précieux. La plateforme permet aux entreprises d'orchestrer des expériences pour les individus tout au long de leur cycle de vie et de concevoir des parcours personnalisés qui s'étendent sur toute une vie. Elle offre des analyses qui couvrent tous les aspects du cycle de vie, permettant ainsi aux entreprises de mesurer et d'optimiser chaque expérience en temps réel. Son IA unique est perspicace, empathique et prescriptive ; elle permet de prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides. La plateforme tout-en-un unifie les expériences de chaque point de contact, ouvrant la voie à une nouvelle ère d'engagement client.

La plateforme est alimentée par TesseractDB™ — la première base de données au monde spécialement conçue pour l'engagement client qui offre à la fois vitesse et économies d'échelle.

2 000 clients font confiance à CleverTap, parmi lesquels Electronic Arts, TiltingPoint, Gamebasics, Big Fish, MobilityWare, TED, English Premier League, TD Bank, Carousell, AirAsia, Papa John's et Tesco.

Soutenue par des investisseurs de premier plan tels que Peak XV Partners, Tiger Global, Accel, CDPQ et 360 One, la société a son siège à San Francisco, en Californie, avec une présence à New York, São Paulo, Bogota, Londres, Amsterdam, Sofia, Dubaï, Mumbai, Bangalore, Delhi, Singapour, Jakarta et Hô Chi Minh.

