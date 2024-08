CLEVR accueille son nouveau PDG Tim Claes

AMERSFOORT, Pays-Bas, 27 août 2024 /PRNewswire/ -- CLEVR a annoncé aujourd'hui la nomination de Tim Claes en tant que nouveau PDG, à compter du 1er septembre 2024. Tim Claes remplacera Jeroen Hanekamp, qui sera nommé au conseil de surveillance pour assurer une transition efficace de la direction et continuer à soutenir les ambitions de croissance de CLEVR en tant que partenaire de la transformation digitale de premier plan dans le domaine de la digitalisation et de l'optimisation des opérations de fabrication industrielle.

Tim apporte une expérience considérable, ayant à son actif plus de 25 années passées dans le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC).

Il a occupé plusieurs postes de direction, tant dans le domaine des ventes que dans celui des opérations.

Pendant ces quatre dernières années, Tim était directeur commercial chez 9altitudes, un intégrateur de systèmes européen de premier plan, présent dans neuf pays, et spécialisé dans la chaîne digitale de bout en bout, y compris les solutions de Microsoft (telles qu'ERP, CRM, BI, low-code) et de PTC (telles que CAD, PLM, IOT et VR). Il a dirigé la croissance de l'entreprise, ce qui lui a permis de s'implanter solidement dans les secteurs européens de la fabrication, du commerce de gros et de la distribution, ainsi que dans les services techniques.

« La technologie change le monde à une vitesse inédite, mais en fin de compte, ce sont les gens qui comptent ! Je me sens privilégié d'avoir eu l'occasion de travailler avec tant de personnes différentes à travers différentes régions. J'ai hâte de faire la connaissance des collaborateurs de CLEVR. Ensemble, nous allons continuer à construire un avenir meilleur ». - Tim Claes

Tim a démarré sa carrière en tant qu'entrepreneur au sein d'Axias, puis a rejoint Realdolmen en tant que Business Strategy Manager. À ce poste, il était responsable des ventes et de la stratégie au sein de la division Solutions d'entreprise. Entre 2012 et 2013, il a rejoint Astadia pendant presque deux ans, où il a d'abord travaillé au Royaume-Uni en tant que vice-président de la région EMOA, puis en tant que directeur de l'exploitation pour les opérations américaines. En novembre 2013, il a rejoint Realdolmen au poste de Managing Director de la division Solutions d'affaires, avant d'être promu Directeur Commercial, supervisant les ventes, le marketing et les communications internes.

Tim a publié plusieurs ouvrages sur le management, partageant ses précieuses connaissances sur le leadership et la transformation digitale. Il comprend mieux que quiconque que pour réussir une transformation digitale, il faut bien plus qu'une simple numérisation ou digitalisation. Il dirige sa propre communauté de transformation digitale, sous le nom de Trends Applied.

Robert Pijselman, président de CLEVR, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Tim en tant que nouveau PDG. Tim est un leader d'entreprise dynamique, guidé par des valeurs, qui possède une forte acuité commerciale et un excellent bilan dans la fourniture de solutions de transformation digitale aux clients du marché intermédiaire et des entreprises à travers l'Europe et la région des Amériques. Il possède des capacités exceptionnelles en leadership, une efficacité éprouvée dans la stratégie de mise sur le marché et une solide expérience dans la mise en place d'organisations qui aident les clients à optimiser et automatiser leurs processus métier. Le Conseil d'administration se réjouit de voir Tim réaliser tout le potentiel de CLEVR en tant qu'entreprise de transformation digitale gagnante, qui offre une croissance à long terme et de la valeur pour tous ses partenaires. »

« Je voudrais également profiter de cette occasion pour remercier Jeroen pour la manière dont il a dirigé CLEVR. Les changements qu'il a apportés à la stratégie, à la structure et à l'organisation de l'entreprise laissent CLEVR bien mieux positionnée pour réussir. Jeroen continuera à soutenir CLEVR en rejoignant le conseil de surveillance et en étant la voix de l'expertise et de la connaissance parmi nos partenaires, tels que Siemens et Mendix. »

Tim Claes a déclaré pour sa part : « Je suis ravi de rejoindre CLEVR. CLEVR est un expert de premier plan en transformation digitale, positionné de manière unique dans l'écosystème Siemens et Mendix pour servir ses clients dans l'optimisation de la fabrication et la digitalisation Low-Code. Nous disposons d'une équipe talentueuse et ambitieuse, très axée sur le client, qui fait la différence chaque jour. Au cours du temps que j'ai passé à découvrir l'entreprise et ses clients, je suis devenu encore plus convaincu par la solidité des fondamentaux de CLEVR et par son potentiel de croissance clair. L'équipe et moi sommes pleinement engagés à prouver que nous sommes le conseiller de confiance de nos clients en matière de transformation digitale. Une aventure passionnante nous attend. »

À propos de CLEVR

CLEVR assure la transformation digitale à grande échelle en mettant en œuvre des solutions Siemens et Mendix au service d'industries telles que la production industrielle, la vente au détail, l'énergie, et d'autres. Elle tire parti des technologies PLM, MOM/MES et low-code pour conduire à une optimisation de la fabrication industrielle et à l'automatisation des processus d'entreprise, tout en assurant une intégration transparente avec d'autres systèmes fondamentaux comme SAP, IBM et Salesforce. CLEVR combine technologie et expertise sectorielle pour proposer des solutions stratégiques qui optimisent les opérations, améliorent l'efficacité et permettent une digitalisation adaptée aux exigences du marché.

Pour plus d'informations sur CLEVR, veuillez consulter www.clevr.com et suivre CLEVR sur LinkedIn.

