CLEVR begrüßt Tim Claes als neuen Chief Executive Officer

AMERSFOORT, Niederlande, 27. August 2024 /PRNewswire/ -- CLEVR gab heute die Ernennung von Tim Claes zum neuen Chief Executive Officer des Unternehmens mit Wirkung vom 1. September 2024 bekannt. Tim tritt die Nachfolge von Jeroen Hanekamp an, der in den Aufsichtsrat berufen wird, um einen nahtlosen Führungswechsel zu gewährleisten und weiterhin die Wachstumsambitionen von CLEVR als führendem Partner für die digitale Transformation im Bereich der Fertigungsoptimierung und Digitalisierung zu unterstützen.

Tim bringt eine langjährige Erfahrung mit und war mehr als 25 Jahre lang im IKT-Sektor tätig.

Er trug Verantwortung in verschiedene Führungspostionen – sowohl im Vertrieb als auch im operativen Bereich.

In den letzten 4 Jahren war Tim Chief Commercial Officer bei 9altitudes, einem führenden europäischen Systemintegrator, der in 9 Ländern vertreten ist und sich auf den kompletten digitalen End-2-End-Thread spezialisiert hat, darunter Lösungen von Microsoft (ERP, CRM, BI und Low-Code) und PTC (CAD, PLM, IOT und VR). Er trug maßgeblich zum Wachstum des Unternehmens bei, das seine Präsenz in der europäischen Fertigungs-, Großhandels- und Vertriebsbranche sowie bei technischen Dienstleistungen weiter ausbaute.

„Die Technologie verändert die Welt schneller als je zuvor, aber letztlich kommt es auf die Menschen an! Ich bin dankbar dafür, dass ich die Chance hatte, mit so vielen verschiedenen Menschen in unterschiedlichen Regionen zusammenzuarbeiten. Ich freue ich mich darauf, die Leute bei CLEVR kennenzulernen. Gemeinsam werden wir die Voraussetzungen schaffen, um auch künftig erfolgreich zu sein." – Tim Claes

Tim begann seine Karriere als Unternehmer bei Axias und kam später als Business Strategy Manager zu Realdolmen. In dieser Funktion war er für Vertrieb und Strategie im Geschäftsbereich Enterprise Solutions verantwortlich. In den Jahren 2012 bis 2013 arbeitete er fast

2 Jahre lang bei Astadia, wo er zunächst als VP EMEA in Großbritannien und später als COO für das amerikanische Unternehmen tätig war. Im November 2013 kehrte er zu Realdolmen als Managing Director für den Bereich Business Solutions zurück und wurde später zum Chief Commercial Officer mit Zuständigkeit für Vertrieb, Marketing und interne Kommunikation ernannt.

Tim hat mehrere Management-Fachbücher veröffentlicht, in denen er seine wertvollen Erkenntnisse über Führung und digitale Transformation weitergibt. Tim versteht wie kein anderer, dass eine erfolgreiche digitale Transformation weit über Digitalisierung hinausreicht. Er leitet seine eigene Community für digitale Transformation unter dem Namen Trends Applied.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates von CLEVR, Robert Pijselman, kommentiert: „Wir freuen uns, Tim als unseren neuen Chief Executive Officer begrüßen zu dürfen. Tim ist eine dynamische und werteorientierte Führungspersönlichkeit mit einem ausgeprägten Geschäftssinn und einer überragenden Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von Lösungen für die digitale Transformation für mittelständische und große Unternehmenskunden in Europa sowie Nord- und Südamerika. Er bringt außergewöhnliche Führungsqualitäten, nachgewiesene Markteffizienz und langjährige Erfahrung im Aufbau von Organisationen mit zu CLEVR, die bei der Optimierung und Automatisierung der Geschäftsprozesse unserer Kunden hilfreich sein werden. Das Board ist fest davon überzeugt, dass Tim das volle Potenzial von CLEVR als erfolgreiches Unternehmen für die digitale Transformation entfalten wird, das langfristiges Wachstum und Mehrwert für alle Stakeholder schafft."

„Ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, um Jeroen für seine Führung von CLEVR zu danken. Durch die von ihm umgesetzten Änderungen bei der Strategie, der Struktur und der Organisation des Unternehmens ist CLEVR nun deutlich besser für den Erfolg aufgestellt. Jeroen wird CLEVR weiterhin unterstützen, indem er dem Aufsichtsrat beitritt und neben unseren Partner wie Siemens oder Mendix seine Expertise und sein Know-how zur Verfügung stellen wird."

Tim erklärt: „Ich freue mich auf meine Aufgaben bei CLEVR. CLEVR ist ein führender Experte für digitale Transformation, der im Ökosystem von Siemens und Mendix einzigartig positioniert ist, um seine Kunden bei der Fertigungsoptimierung und Low-Code-Digitalisierung zu unterstützen. „Wir haben ein talentiertes und ehrgeiziges Team, das sehr kundenorientiert ist und jeden Tag einen echten Unterschied macht. Seit der Zeit, die ich damit verbracht habe, das Unternehmen und seine Kunden kennenzulernen, bin ich mehr denn je von der Stärke der Kernkompetenzen von CLEVR und seinem robusten Wachstumspotenzial überzeugt. Das Team und ich sind fest entschlossen zu zeigen, dass wir der vertrauenswürdige Berater unserer Kunden sind, der ihre digitale Transformation ermöglicht. Wir haben eine vielversprechende Reise vor uns."

Informationen zu CLEVR

CLEVR liefert digitale Transformation in großem Maßstab durch die Implementierung von Siemens- und Mendix-Lösungen für Branchen wie Fertigung, Einzelhandel, Energie und mehr. Wir nutzen PLM-, MOM/MES- und Low-Code-Technologien für die Optimierung der Fertigung und die Automatisierung von Geschäftsprozessen und gewährleisten gleichzeitig die nahtlose Integration mit anderen Kernsystemen wie SAP, IBM und Salesforce. CLEVR vereint Technologie- und Branchenkenntnisse, um strategische Lösungen anzubieten, die Abläufe rationalisieren, die Effizienz steigern und die Digitalisierung ermöglichen, um den Marktanforderungen gerecht zu werden.

Für weitere Informationen über CLEVR besuchen Sie www.clevr.com und folgen Sie CLEVR auf LinkedIn.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2488528/CLEVR.jpg