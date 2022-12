CLEVR et Mendix collaborent pour faire évoluer l'avenir de la mode et du commerce de détail

AMERSFOORT, Pays-Bas, 16 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Un système natif du cloud de gestion du cycle de vie des produits développé par CLEVR, société de solutions technologiques en pleine expansion, est désormais disponible sur SAP Store.

CLEVR and Mendix collaborate to power the future of fashion and retail



Forte d'une longue expérience au service de marques telles que Marlies Dekkers, Van Bommel et l'Institut de la mode d'Amsterdam, CLEVR possède une connaissance approfondie de l'industrie de la mode et du commerce de détail, ainsi qu'une expertise de premier plan dans le low-code Mendix, qui lui permettent de fournir une solution qui accélère le processus de la conception à la vente. Mendix DLM pour la mode et le commerce de détail :

fait appel à un jumeau numérique pour innover et réduire l'échantillonnage physique

fournit une source de vérité unique qui harmonise les équipes

réduit les délais de mise sur le marché

Le low-code au service de l'avenir de la mode

Produit dans le cadre d'un accord OEM, Mendix DLM pour la mode et le commerce de détail tire parti de la flexibilité du low-code pour faire évoluer l'avenir de la mode. Il s'intègre à votre paysage système (par exemple, SAP ERP) et vous permet de connecter les structures en silos, améliorant ainsi la collaboration en interne et avec les fournisseurs. Il modernise le processus, de la conception à la livraison.

Grâce à la modélisation 3D intégrée, vous pouvez passer directement au commerce électronique avec des images de produits photoréalistes. Capturez, exploitez et réutilisez les données de conception et de production pour fabriquer les produits de demain. Distribuez-les aux consommateurs sur les plateformes de l'avenir. La personnalisation est devenue une tendance dans le commerce de détail et la mode, ce qui vous permet de rester à la pointe du progrès.

Jeroen Hanekamp, PDG de CLEVR, a déclaré : « Nous sommes fiers de la qualité technique et commerciale de la solution Mendix DLM pour la mode et le commerce de détail, et ce signe de reconnaissance par SAP le souligne. » M. Hanekamp a souligné le partenariat étroit entre CLEVR et Mendix. Celui-ci repose sur des décennies d'expérience qui permettent à CLEVR de tirer parti des atouts de la plateforme Mendix, afin de relever les défis du secteur aujourd'hui et demain.

Disponible dans plus de 200 pays et territoires, SAP Store est la place de marché en ligne où les clients peuvent trouver des solutions de SAP et de partenaires de confiance. Il propose un accès en temps réel à des solutions innovantes qui peuvent transformer numériquement votre entreprise.

CLEVR réunit des compétences en matière de logiciels standard et de solutions low-code. « Nos clients sont des leaders mondiaux qui s'efforcent de fournir les produits et services de demain. CLEVR les aide à bâtir l'avenir en tirant parti de notre expertise logicielle et industrielle », a ajouté M. Hanekamp.

CLEVR et Mendix présenteront cette solution au grand salon du commerce de détail, NRF, à New York en janvier 2023.

À PROPOS DE CLEVR : CLEVR est une société de solutions technologiques présente dans 18 pays (dont l'Australie, les Émirats arabes unis, le Japon, les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni). Ses principaux centres sont situés aux Pays-Bas, en Norvège et en Allemagne. Une équipe croissante de plus de 250 personnes (dont plus de 150 développeurs Mendix certifiés) fournit des solutions, des services, des outils et des formations à plus de 400 clients. Parmi ceux-ci figurent Continental, ING, eXp Realty, Siemens Financial Services, Rituals, Cargolux, Nutricia, Kongsberg Maritime, Omron, Nexans, Eneco, Etos, Stella Bikes, Mondi Group et T-Systems.

« Nous aidons nos clients à bâtir l'avenir en associant technologie et expertise industrielle. »

www.clevr.com

