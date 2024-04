PREMIUM INC. CLEVR implementa Mendix Digital Lifecycle Management para conectar su ecosistema

AMERSFOORT, Países Bajos, 30 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- CLEVR se complace en anunciar que PREMIUM INC. una casa holandesa de marcas de ropa deportiva, ha seleccionado e implementado la solución Mendix Digital Lifecycle Management for Fashion & Retail para apoyar su expansión. La cultura empresarial y la pasión por la calidad son valores fundamentales para impulsar el crecimiento en PREMIUM INC. "Estamos preparados para dejar atrás las hojas de Excel y dar un paso adelante hacia una visión general clara, mejores perspectivas de nuestra sostenibilidad, compartir información entre departamentos y líneas de comunicación más cortas", indicó Jeanette Berends, responsable de compras de calzado y productos de PREMIUM INC.

Dutch house of athleisure-wear brands PREMIUM INC. partners with CLEVR and selected the Mendix Digital Lifecycle Management for Fashion & Retail solution to help support its expansion.

Construida sobre la plataforma líder de aplicaciones low-code de Mendix, DLM for Fashion & Retail es una solución flexible y de corto plazo que permite la colaboración entre una marca o minorista y sus proveedores. CLEVR , un socio de soluciones Siemens de nivel platino y socio líder de Mendix, implementó rápidamente la solución de código bajo en PREMIUM INC.

A medida que PREMIUM INC. crecía, la necesidad de una solución de gestión del ciclo de vida de los productos nativa de la nube se hacía cada vez más evidente. Jeanette Berends: "Probamos múltiples tecnologías, esta destacó por sus muchas posibilidades, la ausencia de limitaciones y la facilidad de uso".

PREMIUM INC. a prueba de futuro

La solución Mendix DLM for Fashion & Retail proporciona la flexibilidad y escalabilidad necesarias para el sector de la moda y el comercio minorista. Con esta implementación, PREMIUM INC. disfruta ahora de una solución adaptada a sus procesos empresariales específicos, creada para escalar y que fomenta la innovación continua de productos y procesos. La agilidad fundamental garantiza que CLEVR pueda responder rápidamente a las necesidades cambiantes de PREMIUM INC. Jeanette Berends comentó: "Estamos encantados de trabajar con CLEVR. Hay un equipo dispuesto a ayudarnos cuando sea necesario. Colaboramos estrechamente y ellos aportan soluciones que nosotros no podríamos haber ideado".

A medida que se desarrolla la asociación, CLEVR espera ser una parte integral del viaje de PREMIUM INC, apoyando su crecimiento y contribuyendo a su éxito continuo. El fomento de asociaciones duraderas es uno de los valores fundamentales de CLEVR, y esta iniciativa marca el comienzo de lo que promete ser una colaboración sólida y duradera.

Acerca de PREMIUM INC.

PREMIUM INC. es una empresa internacional con raíces holandesas. Su compromiso consiste en crear calzado y ropa de calidad para satisfacer las necesidades de los entusiastas del deporte y de la moda deportiva. La cartera de PREMIUM INC. incluye las siguientes marcas: CRUYFF, OFF THE PITCH, UP, PME LEGENDS y MEYBA.

Conecte con PREMIUM INC. en LinkedIn

Acerca de CLEVR

CLEVR ofrece transformación digital a escala mediante la implementación de soluciones de Siemens y Mendix para servir a industrias como la fabricación, el comercio minorista, la energía y más. Aprovechamos las tecnologías PLM, MOM/MES y low-code para la optimización de la fabricación y la automatización de los procesos empresariales, al tiempo que garantizamos una integración perfecta con otros sistemas como SAP, Salesforce, etc. CLEVR aúna tecnología y experiencia en el sector para ofrecer soluciones estratégicas que agilicen las operaciones, impulsen la eficiencia y permitan la digitalización para adaptarse a las demandas del mercado.

Conecte con CLEVR en LinkedIn

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2398654/PREMIUM_INC_CLEVR_collaboration.jpg