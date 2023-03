CliCli apresenta plataforma e editor de conteúdo gerado pelo usuário na GDC 2023

SÃO FRANCISCO, 17 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A CliCli tem o prazer de anunciar que sua inovadora ferramenta acessível de criação de jogos e plataforma global de distribuição agora estão disponíveis para testes alfa. A CliCli busca oferecer mais opções ao setor simplificando o desenvolvimento de jogos e oferecendo amplas oportunidades de sucesso financeiro a desenvolvedores.

Apresentando o CliCli, um novo editor de jogos/plataforma UGC

O serviço tudo-em-um da CliCli simplifica o processo de desenvolvimento de jogos ao oferecer ferramentas de edição, distribuição, suporte ao cliente, processamento de pagamentos, aquisição de usuários, gerenciamento comunitário e monetização de longo prazo. Os criadores não precisam de nenhuma experiência com programação para começar — qualquer pessoa pode usar a interface gráfica de usuário da CliCli para projetar a lógica de jogo, controlar eventos, condições e ações, e acessar uma biblioteca de recursos de uso gratuito com milhares de ativos editáveis, incluindo personagens, edifícios e música. Os modos de monetização flexíveis da CliCli incluem opções como Free-to-Play, Pay-to-Play, assinaturas e passes de batalha, oferecendo aos criadores flexibilidade na forma como alcançam o sucesso financeiro.

Na GDC 2023, a CliCli estreará globalmente e compartilhará sua abordagem para construir um ecossistema sustentável de conteúdos gerados por usuários (UGC). Os desenvolvedores que participarem do evento podem visitar o estande S1332 para experimentar a inovadora plataforma de jogos, participar das sessões de compartilhamento de criadores da CliCli e ganhar recompensas especiais ao concluir desafios de editor. Vários jogos criados pelo editor da CliCli também serão revelados exclusivamente na exposição, incluindo o Game of Rollink.

"Construímos a CliCli para ajudar criadores e desenvolvedores independentes a superar os obstáculos comuns que encontram quando buscam sua paixão, incluindo aprendizado de ferramentas, direcionamento de público, marketing de jogos e ganhar a vida com isso. Nosso objetivo é apoiar todos os criadores de nossa comunidade e estamos muito entusiasmados em ver como eles utilizam nossa ferramenta de criação de jogos para realizar seus sonhos", declarou Kun Li, diretor de operações da CliCli.

A CliCli oferece suporte contínuo a criadores talentosos por meio de game jams, eventos recorrentes mensais e programas de parceria. Centenas de criadores de conteúdos gerados por usuários (UGC) já estão usando a CliCli para construir demonstrações, testar ideias de jogos e compartilhar a diversão com seus amigos.

Com a CliCli, as possibilidades para os criadores são vastas. Junte-se à comunidade hoje e comece a desenvolver o seu jogo dos sonhos!

Sobre a CliCli

Com sede em Singapura, a CliCli compreende uma equipe de mais de 200 profissionais apaixonados do setor com o objetivo de construir novas experiências de jogo com criadores em todo o mundo.

A CliCli é investida pela NetEase Games, a divisão de jogos on-line da NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES e HKEX: 9999), enquanto todas as decisões de design são feitas pela equipe da CliCli.

