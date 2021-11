Clientes da Amazon Brasil economizaram muito nesta Black Friday

SÃO PAULO, 29 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- Milhões de clientes da Amazon já economizaram muito nesta temporada de fim de ano, inclusive durante a Black Friday no Brasil, que nesta edição bateu recorde, já que os clientes aproveitaram ofertas incríveis em todas as categorias de produtos como Moda, Casa, Eletrônicos, Brinquedos, Beleza, dispositivos Amazon e muito mais. Na Black Friday, algumas das categorias mais vendidas neste ano incluíram Livros, Cuidados Pessoais e Beleza, Alimentos e Bebidas, Cozinha, Moda e Dispositivos Amazon. Os itens mais vendidos foram Echo Dot (3ª Geração): Smart Speaker com Alexa, Máscara Super Hidratante Morte Súbita, Lola Cosmetics, Smart Lâmpada Wi-Fi Positivo Casa Inteligente - Compatível com Alexa, Kit Cuecas Boxer, Zorba e Carregador Portátil (Power Bank), I2GO.

Além disso, produtos de vendedores parceiros, em sua maioria pequenas e médias empresas, estão presentes na lista de itens mais vendidos. Durante a temporada de Fim de Ano, empreendedores e empreendedoras estão tendo grande visibilidade com as lojas "Apoie Pequenos Negócios" (amazon.com.br/apoiepequenosnegocios) e "Apoie Empreendedores Pretos" (amazon.com.br/empreendedoresnegros).

"Temos o orgulho de tornar as compras dos clientes mais fáceis, oferecendo uma ampla seleção de ofertas e preços baixos com opções de entrega convenientes. Estamos ansiosos para entregar caixas com sorrisos Amazon durante o restante da temporada de fim de ano", afirma Daniel Mazini, presidente da Amazon no Brasil. Este período - e todos os dias na Amazon - é possibilitado por nossos funcionários, associados, entre diversos outros parceiros de vendas que continuam a oferecer uma ótima experiência de compra para os clientes em todo o mundo.

Alguns dos destaques da temporada de fim de ano da Amazon Brasil, incluindo a Black Friday, incluem:

• Tendência de compras de Presentes de Fim de Ano: Alguns dos itens mais vendidos da Black Friday também fazem parte da vasta seleção de produtos da Amazon do Guia de Presentes (https://www.amazon.com.br/fimdeano). "Pudemos observar um comportamento dos clientes de anteciparem as compras de presentes de Fim de Ano", completa Mazini.

• Mais vendidos Black Friday: As categorias mais vendidas da Black Friday incluem Livros, Cuidados Pessoais e Beleza, Alimentos e Bebidas, Cozinha, Moda e Dispositivos Amazon. Confira abaixo os produtos que são destaque entre os mais vendidos:

Dispositivos Amazon:

Eletrônicos:

Entretenimento:

Casa:

Moda:

Sobre os benefícios de Amazon Prime

Mais de 200 milhões de membros em todo o mundo aproveitam muitos dos benefícios do Amazon Prime, um programa que combina compras e entretenimento. No Brasil, o Amazon Prime inclui frete grátis e rápido para todo o país em milhões de produtos enviados pela Amazon, sem valor mínimo de compras, e também acesso a promoções exclusivas no site Amazon.com.br. Além disso, oferece filmes e séries de sucesso no Prime Video, mais de 2 milhões de músicas e podcasts no Amazon Prime Music, acesso a centenas de livros e revistas digitais no Prime Reading, e jogos gratuitos no Prime Gaming. Tudo em uma única assinatura por apenas R$ 9,90 ao mês, ou R$ 89 ao ano, podendo ser cancelado a qualquer momento. Novos clientes podem experimentar gratuitamente por 30 dias em www.amazon.com.br/prime (http://www.amazon.com.br/prime)

Sobre a Amazon

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente ao invés de foco na concorrência, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a melhor empregadora do mundo, e o lugar mais seguro para se trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon. Para mais informações, acesse amazon.com.br/imprensa ou entre em contato pelo e-mail [email protected].

FONTE Amazon

