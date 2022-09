Clientes da IAS na América Latina têm taxas de fraude de anúncios mais baixas do que as médias globais em desktop

NOVA YORK, 21 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Integral Ad Science ( Nasdaq: IAS), líder global em qualidade de mídia digital, lançou hoje a 17ª edição de seu Relatório de Qualidade de Mídia. Por meio deste relatório, a IAS oferece insights cruciais sobre o estado da qualidade da mídia digital nos três maiores mercados da América Latina (Brasil, México e Argentina), juntamente com as tendências globais em visibilidade, conclusão de anúncios, tempo de exibição, fraude de anúncios e risco da marca.

Por meio deste relatório, a IAS oferece insights cruciais sobre o estado da qualidade da mídia digital nos três maiores mercados da América Latina (Brasil, México e Argentina), juntamente com as tendências globais em visibilidade, conclusão de anúncios, tempo de exibição, fraude de anúncios e risco da marca.

"A fraude em anúncios está aumentando globalmente, com a incidência crescendo 10 vezes mais rapidamente para campanhas que correm sem proteção antifraude. No entanto, os anunciantes que trabalham com a IAS na América Latina conseguiram mitigar o tráfego inválido (IVT) e mantê-lo abaixo de 1,2%. Também notamos que as tecnologias de bloqueio ajudaram a reduzir a fraude e o risco da marca. Então está claro que para mitigar efetivamente esse IVT, os anunciantes precisam usar tecnologias de bloqueio e não apenas monitoramento", disse Márcia Byrne, managing director da IAS na LATAM. "Com a Copa do Mundo e a temporada de compras de fim de ano já chegando, será prudente que os anunciantes desde agora se certifiquem de trabalhar com parceiros de verificação de anúncios, como a IAS, para tornar suas campanhas digitais mais seguras, visíveis, geograficamente e adequadamente colocados para causar o máximo impacto e criar resultados."

Os principais destaques da LATAM do MQR incluem:

Os mercados da América Latina relatam 70% de visibilidade e uma das maiores taxas de tempo de visualização (TIV) globalmente na tela de desktop

A visibilidade da tela de desktop nos mercados da América Latina ficou abaixo da média global de 71,5% após um ligeiro declínio ano a ano, mas atingiu taxas de visibilidade de 70,0% com o Brasil em 70,5%, Argentina em 70,2% e México em 69,9%. Na exibição da Web para dispositivos móveis, a Argentina teve o maior inventário visível com 71,7%, superando a média mundial de 66,9%, enquanto a visibilidade do México aumentou para 66,7% e o Brasil diminuiu para 63,6% ano a ano. A Argentina assumiu a liderança em visibilidade de exibição de aplicativos móveis com taxas de visibilidade de 74,4%, seguida pelo México com 70,5% e Brasil com 68,0%. Considerando as taxas de TIV, os consumidores da LATAM foram alguns dos mais engajados globalmente em tela de desktop e tela de aplicativo móvel, com a Argentina liderando as taxas de TIV em todos os ambientes. Altas taxas de visibilidade e TIV são uma proxy para maior engajamento e atenção do consumidor. Os resultados positivos observados em toda a região podem ser indicativos do compromisso dos editores LATAM em revisar seu inventário e otimizar seus sites para oferecer maior atenção e visibilidade aos clientes locais.

Risco de marca Display melhora no Brasil, caindo abaixo da média global

No Brasil, o risco de marca para anúncios gráficos melhorou em mais de um ponto ano a ano em ambientes de desktop e Web móvel, atingindo 1,2% e 1,8%, respectivamente. O conteúdo adulto representou 60,2% do risco da marca para exibição na Web móvel, enquanto outros 17,6% se enquadraram na categoria Violência. Esses resultados mostram que mais de três quartos do conteúdo de exibição na Web móvel sinalizado como risco de marca no Brasil se enquadra em categorias que raramente, ou nunca, são adequadas para uma campanha publicitária convencional. Quando analisado pelo método de compra, o conteúdo adulto sozinho representou 70,2% do risco da marca para inventário de venda direta, comparado a 55,2% para transações programáticas. As estratégias baseadas em contexto ajudaram os profissionais de marketing da LATAM a reduzir o risco da marca para diminuir as médias globais.

México fica atrás dos mercados regionais da América Latina no ranking de fraudes em anúncios

Espelhando as tendências mundiais, o tráfego inválido (IVT) no México aumentou desde o ano passado. As campanhas executadas com proteção antifraude (ou seja, otimizada) apresentaram taxas de fraude de anúncios de 1,2% na exibição de desktop e quase dobraram ano a ano para exibição na Web móvel de 0,5% para 0,9%. Por outro lado, as taxas de fraude de anúncios para exibição em desktop caíram para 0,8% no Brasil e aumentaram ligeiramente para 0,7% na Argentina. Ambos os mercados sul-americanos também apresentaram taxas mais baixas de otimização contra fraude de anúncios em 0,5% para exibição na Web móvel quando comparadas ao México (0,9%).

As taxas de fraude de anúncios não otimizadas para exibição em desktop aumentaram 3,8 pontos anualmente para atingir impressionantes 13,2% globalmente no primeiro semestre de 2022, enquanto a mesma métrica subiu 2,3 pontos para atingir 7,8% em exibição na Web móvel durante o mesmo período.

O relatório completo pode ser visualizado aqui.

Integral Ad Science

A Integral Ad Science (IAS) é uma líder global em qualidade de mídia digital. A IAS faz cada impressão contar, garantindo que os anúncios sejam visualizados por pessoas reais, em ambientes seguros e adequados, ativando a segmentação contextual e impulsionando a otimização do caminho de fornecimento. Nossa missão é ser a referência global em confiança e transparência em qualidade da mídia digital para as principais marcas, criadores de conteúdo e plataformas do mundo. Fazemos isso por meio de tecnologias orientadas por dados, com insights e sinais acionáveis em tempo real. Fundada em 2009 e sediada em Nova York, a IAS trabalha com milhares dos principais anunciantes e editores premium em todo o mundo. Para mais informações, visite integralads.com.

Contato

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1902745/MQR_H1_2022_Brazil.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1136891/Integral_Ad_Science_Logo.jpg

FONTE Integral Ad Science, Inc.

SOURCE Integral Ad Science, Inc.