Climate Correction™ 2026 reunió en Orlando a expertos para impulsar soluciones climáticas basadas en la naturaleza

ORLANDO Fla., 19 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Científicos, emprendedores, responsables de políticas públicas y comunicadores se reunieron en Orlando en Climate Correction 2026, la conferencia insignia de la Fundación VoLo, centrada en promover soluciones prácticas frente a la crisis climática global.

El evento, celebrado los días 10 y 11 de marzo en The Celeste Hotel, reunió a 292 participantes y 46 ponentes en dos jornadas dedicadas a la acción climática basada en la ciencia, las soluciones inspiradas en la naturaleza y la colaboración entre sectores.

VoLo Foundation, fundadores y fideicomisarios, Thais Lopez Vogel y David S. Vogel se embarcan en una conversación personal e impulsada por datos con la presentadora de este año de Climate Correction, la fundadora del The CLEO Institute, Caroline Lewis.

Bajo el lema "Nature Powered Solutions" (soluciones naturales), la conferencia sirvió como espacio de diálogo entre ciencia, innovación, cultura y participación comunitaria para explorar estrategias que reduzcan los riesgos climáticos y fortalezcan la resiliencia.

"No tienes que hacerlo todo, pero sí tienes que hacer algo", afirmó Thais López Vogel, cofundadora y administradora de la Fundación VoLo, durante las palabras de cierre. "Cuando se logra tocar el corazón y las emociones de las personas, es cuando la gente actúa".

Colaboración entre sectores

Durante la conferencia, los ponentes coincidieron en que afrontar la crisis climática requiere cooperación entre científicos, empresas, gobiernos y comunidades.

En el encuentro también se entregó el premio VISTA, un programa de subvenciones dirigido a estudiantes de posgrado que desarrollan soluciones climáticas innovadoras en Florida. El premio fue otorgado a un equipo de la Universidad de Miami por su proyecto "Functionalization and Pre-Carbonation of Florida-Native Algae Biochar for Carbon-Negative Cementitious Composites", enfocado en nuevos materiales de construcción con baja huella de carbono.

El presentador de televisión Zay Harding participó igualmente en el evento y destacó algunas de las innovaciones tecnológicas abordadas en la serie sobre sostenibilidad The Visioneers with Zay Harding, quien subrayó la importancia de comunicar las soluciones climáticas de forma que inspiren a la ciudadanía a actuar.

El programa es producido por Hearst Media Production Group con la Fundación VoLo como socio exclusivo de producción y se emite los sábados por la mañana en la cadena CBS.

La naturaleza como infraestructura

Uno de los temas centrales del encuentro fue el papel de las soluciones basadas en la naturaleza para afrontar los efectos de la crisis climática.

Sesiones como "Greening the City" analizaron cómo la integración de infraestructura verde en las ciudades puede reducir las temperaturas urbanas, mejorar la calidad del aire, mitigar inundaciones y reforzar la resiliencia de las comunidades.

Investigadores también destacaron las desigualdades ambientales existentes en muchas ciudades, donde los barrios con menos recursos suelen tener menor acceso a espacios verdes y mayor exposición al calor.

Los expertos subrayaron además la importancia de la restauración de los Everglades como elemento clave para la resiliencia climática de Florida, al mejorar la calidad del agua, proteger ecosistemas y sostener actividades económicas y comunidades que dependen de estos recursos.

Los ponentes coincidieron en que fortalecer la protección ambiental, mejorar la planificación del uso del suelo e invertir en la restauración de ecosistemas pueden generar beneficios económicos y sociales a largo plazo.

Estudios de caso presentados durante la conferencia —incluyendo Rock The Ocean (Tortuga Music Festival) y 4Ocean— destacaron cómo las empresas y los eventos culturales pueden movilizar a grandes audiencias y generar un impacto ambiental medible.

Un esfuerzo colectivo

Los organizadores señalaron que la conferencia dejó un mensaje claro: avanzar en soluciones climáticas requiere colaboración, innovación y participación ciudadana.

"La acción climática es un esfuerzo colectivo", afirmó López Vogel. "Cada persona tiene un papel que desempeñar".

Sobre la Fundación VoLo

La Fundación VoLo es una organización privada sin fines de lucro dedicada a acelerar el impacto global mediante el apoyo a soluciones climáticas basadas en la ciencia, el impulso de la educación y la mejora de la salud. Más información en volofoundation.org.

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FUENTE VoLo Foundation