ClinChoice acquiert CROMSOURCE et étend sa présence mondiale

PHILADELPHIE, SHANGHAI et VÉRONE, Italie, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- ClinChoice Medical Development a le plaisir d'annoncer l'acquisition de CROMSOURCE S.r.l., un organisme de recherche sous contrat, proposant une gamme de services complets, certifié ISO, dont le siège social est à Vérone en Italie et son siège américain à Cary, en Caroline du Nord. CROMSOURCE possède des filiales opérationnelles aux États-Unis et dans sept pays d'Europe de l'Ouest et de l'Est, ainsi que du personnel sur le terrain à divers endroits en Europe et aux États-Unis.

Fondée en 1997, CROMSOURCE a fait ses preuves en soutenant des clients internationaux dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie et des appareils médicaux grâce à sa recherche clinique exceptionnelle et à son personnel extrêmement compétent. Cette acquisition renforcera le réseau mondial de ClinChoice et augmentera son offre de services complets.

L'engagement de ClinChoice à offrir des services de la meilleure qualité et dans les délais impartis lui a permis d'obtenir d'excellents résultats en matière d'exécution d'essais cliniques et de fonctions, comme la biométrie, la réglementation, la sécurité, les opérations médicales et cliniques. ClinChoice offre ces services dans les secteurs des médicaments, des dispositifs médicaux, des vaccins, des cosmétiques et de la santé des consommateurs en utilisant des modèles fondés sur des projets et des services fonctionnels (FSP). En tant qu'organisation mondiale de recherche clinique (CRO), ClinChoice fournit des solutions tout au long du cycle de développement pour les sociétés pharmaceutiques, biotechnologiques, de dispositifs médicaux et de produits de consommation dans le monde entier. La clientèle de la société s'étend des plus grandes multinationales aux startups et entreprises émergentes. ClinChoice a réalisé plus de 1 500 études cliniques dans de multiples domaines thérapeutiques, notamment l'oncologie, le SNC, les maladies rares, l'ophtalmologie, le métabolisme et les maladies respiratoires.

« Nous sommes heureux de travailler avec CROMSOURCE et d'étendre notre couverture en Europe et aux États-Unis afin de mieux répondre aux besoins de nos clients à l'échelle mondiale et d'accélérer le développement de produits et de soutenir la gestion du cycle de vie. Stratégiquement, l'acquisition de CROMSOURCE nous apporte une équipe d'experts opérationnels et techniques hautement expérimentés en Europe et en Amérique du Nord, qui s'ajoute à nos capacités actuelles en matière de développement clinique et de services de solutions de recrutement de personnel », a déclaré Ling Zhen, président et PDG mondial de ClinChoice.

« L'acquisition de CROMSOURCE renforce considérablement notre vivier de talents. Elle améliore nos capacités opérationnelles avec des centres de livraison supplémentaires pour compléter notre réseau actuel en Europe et aux États-Unis. Cette fusion élargit également notre offre de technologies de la science des données dans de nombreux domaines, en particulier les essais cliniques décentralisés et la surveillance axée sur les risques », a déclaré John Balian, cofondateur et PDG de ClinChoice, Inc., qui dirige les activités de l'entreprise aux États-Unis, en Europe et en Asie du Sud-Est.

La fondatrice et PDG de CROMSOURCE, la professeure Oriana Zerbini, a déclaré : « Nous nous réjouissons de combiner l'équipe hautement expérimentée et talentueuse de CROMSOURCE avec celle de ClinChoice. Les deux sociétés offrent des synergies si claires que la décision de rejoindre Ling, John et le reste de l'impressionnante équipe ClinChoice a été très facile à prendre. Nous sommes impatients de devenir le partenaire CRO de choix de tout client dans le monde. »

CROMSOURCE a été conseillée par Fairmount Partners, et ClinChoice a été représentée par Crosstree Capital.

À propos de ClinChoice

ClinChoice est une organisation mondiale de recherche clinique dont la mission est de proposer des services de haute qualité aux sociétés biopharmaceutiques, de vaccins, de dispositifs médicaux et de produits de consommation. Ces services comprennent les opérations cliniques, la gestion de projet, les biostatistiques, la gestion des données, les affaires réglementaires et médicales, la pharmacovigilance, la cosmétovigilance, la toxicologie, ainsi que la rédaction médicale et d'autres services de développement de produits. ClinChoice dispose de centres de livraison aux États-Unis, en Europe, au Canada, en Chine, en Inde, au Japon et aux Philippines, avec plus de 4 000 professionnels passionnés.

À propos de CROMSOURCE

CROMSOURCE est une organisation mondiale de recherche clinique certifiée ISO, proposant une gamme de services complets, spécialisée dans les opérations et le développement cliniques et les solutions de ressources flexibles, fournies par des équipes stables de professionnels très expérimentés. CROMSOURCE possède des bureaux dans toutes les régions d'Europe et d'Amérique du Nord et mène des projets dans le monde entier.

