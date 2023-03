ClinChoice Adquire CROMSOURCE, Expandindo sua Presença Global

FILADÉLFIA, XANGAI e VERONA, Itália, 2 de Março de 2023 /PRNewswire/ -- A ClinChoice Medical Development tem o prazer de anunciar a aquisição da CROMSOURCE S.r.l., uma organização de pesquisa contratada de serviço completo com certificação ISO com sede corporativa em Verona, Itália e sua Sede dos EUA em Cary, NC. A CROMSOURCE tem subsidiárias operacionais nos Estados Unidos e em sete países em toda a Europa Ocidental e Oriental, juntamente com funcionários de campo em vários locais na Europa e nos Estados Unidos.

Fundada em 1997, a CROMSOURCE tem um histórico comprovado de suporte a clientes globais farmacêuticos, de biotecnologia e de dispositivos médicos com recursos excepcionais de pesquisa clínica e pessoal. A aquisição fortalecerá a rede global da ClinChoice e aprofundará seus recursos de serviço completo.

O compromisso da ClinChoice com a melhor qualidade e entrega pontual de seus serviços resultou em um forte histórico de execução bem-sucedida de testes e funções clínicas, incluindo biometria, regulamentação, segurança, médica e operações clínicas. A ClinChoice oferece esses serviços nos setores de medicamentos, dispositivos médicos, vacinas, cosméticos e saúde do consumidor, utilizando modelos FSP e baseados em projetos. Como CRO global, a ClinChoice fornece soluções em todo o ciclo de vida de desenvolvimento para empresas farmacêuticas, de biotecnologia, dispositivos médicos e produtos de consumo em todo o mundo. A clientela da empresa vai desde as maiores empresas multinacionais até empresas startups e emergentes. A ClinChoice concluiu mais de 1.500 estudos clínicos em várias áreas terapêuticas, incluindo oncologia, SNC, doenças raras, oftalmologia, metabólica e respiratória, entre outras.

"Estamos entusiasmados em trabalhar com a CROMSOURCE e expandir nossa cobertura na Europa e nos EUA para melhor atender às necessidades de nossos clientes globais, acelerar o desenvolvimento de produtos e dar suporte ao gerenciamento do ciclo de vida. Estrategicamente, a aquisição da CROMSOURCE nos fornece uma equipe altamente experiente de especialistas operacionais e técnicos na Europa e na América do Norte, somando-se às nossas capacidades existentes em desenvolvimento clínico e serviços de soluções de pessoal", disse Ling Zhen, Presidente e CEO Global da ClinChoice.

"A aquisição da CROMSOURCE traz um aprimoramento significativo ao nosso banco de talentos. Ela aprimora nossas capacidades operacionais com hubs de entrega adicionais para complementar nossa rede atual na Europa e nos EUA. Essa fusão também expande nossas ofertas de tecnologia de ciência de dados em muitas áreas, incluindo ensaios clínicos descentralizados e monitoramento baseado em risco", disse John Balian, cofundador e CEO da ClinChoice, Inc, que lidera as operações da empresa nos Estados Unidos, Europa e Sudeste Asiático.

A fundadora e CEO da CROMSOURCE, Oriana Zerbini, MD, observou: "Estamos entusiasmados por combinar a equipe profundamente experiente e talentosa da CROMSOURCE com a da ClinChoice. As duas empresas oferecem sinergias tão claras que foi uma decisão muito fácil se juntar à Ling, John e ao resto da impressionante equipe da ClinChoice. Estamos ansiosos para nos tornarmos o parceiro CRO de escolha para qualquer cliente em qualquer lugar do mundo."

A CROMSOURCE foi assessorada pela Fairmount Partners e a ClinChoice foi representada pela Crosstree Capital.

Sobre a ClinChoice

A ClinChoice é uma CRO clínica global dedicada a oferecer serviços de alta qualidade para empresas biofarmacêuticas, de vacinas, de dispositivos médicos e de produtos de consumo. Esses serviços incluem Operações Clínicas, Gerenciamento de Projetos, Bioestatística, Gerenciamento de Dados, Assuntos Regulatórios e Assuntos Médicos, Farmacovigilância, Cosmetovigilância, Toxicologia, bem como Redação Médica e outros serviços de desenvolvimento de produtos. A ClinChoice tem centros de entrega nos Estados Unidos, Europa, Canadá, China, Índia, Japão e Filipinas, com mais de 4.000 profissionais dedicados.

Sobre a CROMSOURCE

A CROMSOURCE é uma CRO internacional de serviço completo com certificação ISO, especializada em operações clínicas e desenvolvimento e soluções de recursos flexíveis entregues por equipes estáveis de profissionais altamente experientes. A CROMSOURCE opera escritórios em todas as regiões da Europa e América do Norte e realiza projetos em todo o mundo.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1579077/clinchoice_Logo.jpg

FONTE ClinChoice