Clinique le da la bienvenida a Melissa Barrera como Embajadora Global de la marca

Clinique siempre ha definido la belleza con un sentido de optimismo. Y ahora, mientras el mundo reabre con entusiasmo y regresan las actividades en persona, Melissa le devuelve la alegría a la gran pantalla interpretando el rol de Vanessa en la "película del verano", la anticipada adaptación al cine del aclamado musical de Lin-Manuel Miranda, In the Heights. Aunque son muchos los atributos de Melissa, podemos decir que su personalidad vivaz y su autenticidad son lo que la hacen perfecta para representar a Clinique alrededor de todo el mundo.

"A medida que nos enfocamos en el futuro y el mundo comienza a abrirse poco a poco, nos invade un sentimiento renovado de esperanza y positividad. Melissa no es solo una latina talentosa, es una mujer que encarna perfectamente ese espíritu de optimismo. Estamos emocionados de tener a Melissa como parte de la familia de Clinique, y llevarle al público su pasión, su energía y su visión, y celebrar su cultura, que es una parte tan importante de su identidad", señaló Michelle Freyre, Global General Manager, Clinique.

Clinique redefinió la industria de la belleza con sus rutinas personalizadas para el cuidado de

la piel, que brindan a las personas alrededor del mundo la confianza de que sí es posible para todos tener una piel saludable y hermosa. Reconocida por su icónica fotografía de productos y sus ingeniosos titulares que le hablan a los consumidores con inteligencia y respeto, Clinique redefine lo que significa ser una Embajadora Global en el siglo 21. "Mucho más que caras bonitas, queremos que las personas que representen a Clinique sean un ejemplo de entereza, perseverancia y disciplina. Al conocer a Melissa, supimos de inmediato que su inteligencia y pasión son cualidades intrínsecas de su belleza", dijo Elizabeth Nolan, directora Creativa Global de Clinique.

Melissa misma añade, "Estoy feliz de ser la nueva Embajadora Global de Clinique, una marca icónica que las mujeres de mi familia han amado por generaciones. Como amante del cuidado de la piel, estoy disfrutando cada momento de descubrir a la Clinique de hoy, especialmente porque sus productos son buenísimos para la piel… ¡incluso el maquillaje! Pero Clinique es mucho más que solo productos de belleza, estoy orgullosa de formar parte de una marca que es principalmente liderada por mujeres. Me siento muy honrada de ser la primera latina invitada a representar la marca a nivel mundial. Claro que nuestra diversidad cultural y étnica es tan multidimensional, que un solo rostro jamás podría ser representativo de toda la amplitud de la belleza latina, pero estoy feliz de sumar mi voz a esta conversación, ¡en español o en inglés!

Los talentos de Melissa abarcan la actuación, el canto y el baile, y su carrera la ha llevado por

todo Norteamérica. Estudió en Tisch, la escuela de arte de la Universidad de Nueva York, después regresó a México para protagonizar la telenovela Siempre tuya Acapulco, y luego volvió a los Estados Unidos para trabajar en la serie de televisión dramática Vida y en la película In the Heights. Nació y se crió en Monterrey, México y actualmente reside en Los Ángeles.

Melissa se une a Emilia Clarke en este nuevo rol, ambas son mujeres talentosas, brillantes y humanitarias, con voces valientes y empoderadoras que reflejan los valores de Clinique. Melissa Barrera participará en una nueva campaña publicitaria de Clinique en otoño del 2021.



*Source: The NPD Group, Inc. / U.S. Prestige Beauty Total Measured Market, Total Beauty Sales, 12 months ending April 2021

Media Contact

Nike Communications

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1522253/Clinique___Melissa_Barrera.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1522267/Clinique_Logo.jpg

FUENTE Clinique

SOURCE Clinique