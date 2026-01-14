CLO remporte une victoire définitive contre Style3D pour contrefaçon de logiciel ; la Cour reconnaît un piratage commercial à grande échelle

SHANGHAI, 15 janvier 2026 /PRNewswire/ -- CLO Virtual Fashion (« CLO »), leader des technologies de mode 3D et des solutions numériques intégrées, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un jugement définitif et exécutoire de la Haute Cour populaire de la province du Zhejiang dans le cadre d'une action en contrefaçon de droits d'auteur de logiciel contre Zhejiang Lingdi Digital Technology Co. Ltd. (« Linctex »), la société éditrice de Style3D. Cette décision met fin à un contentieux de plusieurs années, offrant une protection juridictionnelle solide à la propriété intellectuelle de CLO. Elle souligne l'engagement ferme de la Chine en faveur du renforcement de la protection de la propriété intellectuelle et de l'amélioration de l'environnement commercial, tout en établissant une référence significative pour le secteur en matière de concurrence loyale.

Selon le jugement final de la Haute Cour populaire de la province du Zhejiang, et après examen approfondi, la Cour a clairement établi que Linctex s'était livrée à une contrefaçon délibérée par l'utilisation « prolongée, à grande échelle et répétée » de versions piratées du logiciel CLO dans ses opérations commerciales. Cette activité a directement porté atteinte aux droits d'auteur de CLO sur ses logiciels informatiques, légalement protégés. La Cour a légitimement rejeté l'argument d'« usage loyal » (fair use) invoqué par Linctex, précisant que l'utilisation poursuivait une finalité directement commerciale. La décision est désormais revêtue de l'autorité de la chose jugée, assurant une protection juridictionnelle définitive et complète des droits et intérêts légitimes de CLO.

« Nous respectons sincèrement et remercions les autorités judiciaires chinoises d'avoir confirmé la gravité des violations. Ce résultat reflète pleinement l'importance que la Chine accorde à la protection de la propriété intellectuelle. Il envoie un signal crucial à l'ensemble de l'industrie quant au respect des règles et renforce notre conviction de consolider notre engagement envers le marché chinois », a déclaré Simon Kim, PDG de CLO Virtual Fashion. « Nous avons engagé cette procédure non seulement pour protéger nos propres innovations, mais aussi pour garantir la stabilité de l'ensemble de l'écosystème de la mode numérique. Les marques et les entreprises doivent avoir l'assurance que les outils sur lesquels elles s'appuient sont stables, sécurisés et bâtis sur des fondations solides. »

M. Kim a également souligné : « L'engagement de CLO envers le marché chinois s'inscrit sur le long terme et reste inébranlable. À l'avenir, nous continuerons de soutenir la transformation numérique de l'industrie de la mode en Chine grâce au développement de produits localisés, à un support technique réactif et une collaboration étroite avec nos partenaires de l'écosystème.»

Linctex a été condamné à cesser immédiatement toutes les activités contrefaisantes et à indemniser CLO. CLO reste déterminé dans ses efforts mondiaux de lutte contre le piratage, garantissant un environnement équitable, compétitif et sûr pour tous les créateurs et entreprises évoluant dans la mode numérique.

À propos de CLO Virtual Fashion

Issu du mot « clothing » (vêtement), CLO Virtual Fashion transforme et innove la manière dont les gens communiquent et consomment la mode depuis son lancement en 2009. Forte de plus de 15 ans de recherche et développement dans la simulation de vêtements, la société mène le marché en fusionnant et en convergeant numériquement toutes les composantes liées aux vêtements numériques grâce à son algorithme de pointe de simulation de tissu en 3D. Du logiciel de conception de vêtements 3D à la plateforme collaborative de gestion des actifs numériques et de développement du design, tous les produits et services de CLO Virtual Fashion sont interconnectés pour offrir aux clients et utilisateurs une expérience unique.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2861502/CLO_Virtual_Fashion.jpg