CLO Virtual Fashion bringt Europas Modeführer und Innovatoren auf dem User Summit in München zusammen

MÜNCHEN, 16. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- CLO Virtual Fashion, der führende Anbieter von digitalen 3D-Bekleidungslösungen, veranstaltete am 12. September 2024 seinen Enterprise User Summit in München. An der exklusiven Veranstaltung nahmen Vertreter von über 80 Modemarken und -anbietern teil, darunter 3D-Kreativdirektor*innen, Designer*innen und Schnittmusterschöpfer*innen von renommierten Marken wie Hugo Boss, adidas, Gucci, Tom Tailor, Marks and Spencer, s.Oliver, Fjällräven und VAUDE.

Podiumsdiskussion über erfolgreiche Kollaboration zwischen Brands und Produzenten in CLO (PRNewsfoto/CLO Virtual Fashion)

Das Gipfeltreffen umfasste Präsentationen, Podiumsdiskussionen und interaktive Stände, die den Anwendern dabei halfen, neue Ideen zu entwickeln, Branchenbeziehungen aufzubauen und zu lernen, wie sie ihre Ziele innerhalb des CLO-Ökosystems erreichen können, einem digitalen End-to-End-Workflow, der die Co-Kreation in jeder Phase der Bekleidungserstellung rationalisiert und inspiriert.

Im Mittelpunkt des diesjährigen Gipfels stand die Zusammenarbeit zur Rationalisierung von Arbeitsabläufen und zur Steigerung der Effizienz im 3D-Mode-Designprozess. Durch die Förderung starker Partnerschaften und die Unterstützung einer nahtlosen Integration zwischen den verschiedenen Interessengruppen wollte der Gipfel Innovationen vorantreiben und der Branche zu größerem Erfolg verhelfen. In einer Podiumsdiskussion wurde die effiziente Zusammenarbeit zwischen Marken und Anbietern in CLO beleuchtet. Joana Sousa, 3D Lead bei FSM, Jessica Lee, President von Unifi3D, und Pedro Dias, Inhaber von Jadifex, berichteten über ihre Erfolge bei der direkten Zusammenarbeit mit Marken im CLO-Ökosystem.

Ein mit Spannung erwarteter Moment war die Präsentation von Intersport, die den Weg des Unternehmens bei der Einführung von CLO aufzeigte und betonte, wie die Firma die Auswirkungen und den Wert von 3D gemessen hat. "Die Arbeit mit 3D-Assets hat es unseren Designern und PLMs enorm erleichtert, Ideen visuell an externe Partner zu kommunizieren, die weniger kreativ denken. Dadurch konnten wir schnellere Entscheidungen bei Projekten erzielen.", sagte Etane Ebako von Intersport.

Lisa Kohlert, VP of Business Development bei CLO Europe, kommentierte: „Es war inspirierend zu sehen, wie sich so viele Anwender an Gesprächen beteiligten und ihre Erfolgsgeschichten mit der Branche teilten. Unser Hauptziel des diesjährigen Gipfels war es, die 3D-Gemeinschaft in Europa zusammenzubringen, um durch Zusammenarbeit Innovationen voranzutreiben und die Wirkung von 3D zu maximieren."

Simon Kim, CEO von CLO Virtual Fashion, sprach das neue Paradigma der Co-Kreation und dessen Zusammenhang mit dem Wert digitaler Assets in jeder Phase der Wertschöpfungskette an: „Im Zuge der Disruptionen durch die Pandemie hat die rasante Beschleunigung der Digitalisierung die Unternehmen dazu gebracht, den wahren Wert von 3D zu erkennen. Es stellt sich nun die Frage: Was ist der wahre Wert Ihres digitalen Kleidungsstücks?"

Über CLO Virtual Fashion

CLO Virtual Fashion wurde aus dem Wort „Clothing" oder Kleidung entwickelt und hat es sich zur Aufgabe gemacht, alles, was mit Kleidung zu tun hat, zu unterstützen – vom Design bis zum Styling und darüber hinaus. Mit mehr als 20 Jahren Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der präzisen Bekleidungssimulation sind wir führend auf dem Markt, indem wir mit unserem hochmodernen 3D-Simulationsalgorithmus alle Komponenten digitaler Kleidungsstücke digital erstellen, zusammenführen und konvergieren.

CLO verfügt über 13 Niederlassungen in der ganzen Welt und richtet Veranstaltungen in aller Welt aus, darunter die jüngsten Gipfeltreffen in Paris, Madrid, Hongkong, New York und Seoul.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an [email protected].

Link zu Fotos

https://drive.google.com/drive/folders/1Ryf1JiBeRSuhIFAAcRku3jplwRhpsrfr?usp=drive_link

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2532048/Munich_User_Summit_Announcement.jpg