CLO Virtual Fashion réunit les leaders et les innovateurs de la mode en Europe lors du Munich User Summit

MUNICH, 16 octobre 2024 /PRNewswire/ -- CLO Virtual Fashion, le principal fournisseur de solutions numériques de vêtements en 3D, a tenu son Enterprise User Summit à Munich le 12 septembre 2024. Des représentants de plus de 80 marques et vendeurs de mode ont participé à cet événement exclusif, notamment des responsables de la création 3D, des stylistes et des modélistes de marques renommées telles que Hugo Boss, adidas, Gucci, Tom Tailor, Marks and Spencer, s.Oliver, Fjällräven et VAUDE.

Panel discussion highlighting the efficient collaboration between brands and vendors in CLO

Le sommet comprenait des présentations, des tables rondes et des stands interactifs pour aider les utilisateurs à générer de nouvelles idées, à nouer des relations avec l'industrie et à apprendre comment atteindre leurs objectifs au sein de l'écosystème CLO, un flux de travail numérique de bout en bout qui rationalise et inspire la cocréation à chaque étape de la création d'un vêtement.

Le sommet de cette année a mis l'accent sur la collaboration pour rationaliser les flux de travail et améliorer l'efficacité du processus de création de mode en 3D. En favorisant des partenariats solides et en encourageant une intégration transparente entre les différentes parties prenantes, le sommet vise à stimuler l'innovation et à propulser l'industrie vers un plus grand succès. Une table ronde a mis en lumière l'efficacité de la collaboration entre les marques et les fournisseurs au sein de CLO, avec les succès de Joana Sousa, responsable 3D chez FSM, Jessica Lee, présidente d'Unifi3D, et Pedro Dias, propriétaire de Jadifex, qui ont collaboré directement avec les marques au sein de l'écosystème CLO.

Un moment très attendu a été la présentation d'Intersport, qui a montré son parcours dans la mise en œuvre de CLO et a souligné la manière dont la société a mesuré l'impact et la valeur de 3D. Etane Ebako, Intersport, déclare : « Travailler avec des actifs 3D a permis à nos concepteurs et à nos responsables PLM de communiquer visuellement des idées avec des acheteurs qui ne sont pas aussi créatifs, ce qui nous a permis de prendre des décisions plus rapidement sur les projets ».

Lisa Kohlert, vice-présidente du développement commercial, CLO Europe, déclare : « Il a été très stimulant de voir tant d'utilisateurs s'engager dans des conversations et partager leurs réussites avec l'industrie. L'objectif principal du sommet de cette année était de rassembler la communauté 3D en Europe pour stimuler l'innovation par la collaboration et maximiser l'impact de la 3D ».

Simon Kim, CEO, CLO Virtual Fashion, aborde le nouveau paradigme de la cocréation et sa corrélation avec la valeur des actifs numériques à chaque étape de la chaîne de valeur, en déclarant : « Dans le sillage des perturbations post-pandémiques, l'accélération rapide de la numérisation a incité les entreprises à reconnaître la véritable valeur de la 3D. La question se pose maintenant : Quelle est la valeur réelle de votre vêtement numérique ? »

À propos de CLO Virtual Fashion

La mission de CLO Virtual Fashion, qui s'inspire du mot « clothing » (habits), est de promouvoir tout ce qui concerne les vêtements - de la conception au stylisme, et au-delà. Avec plus de 20 ans de R&D dans le domaine de la simulation précise de vêtements, nous sommes à la pointe du marché en créant, fusionnant et faisant converger numériquement tous les composants liés aux vêtements numériques grâce à notre algorithme de pointe de simulation de tissu en 3D.

Avec 13 bureaux dans le monde, CLO organise des événements dans le monde entier, dont les récents sommets de Paris, Madrid, Hong Kong, New York et Séoul.

Pour les demandes de renseignements de la presse, veuillez contacter [email protected].

Lien vers les photos

https://drive.google.com/drive/folders/1Ryf1JiBeRSuhIFAAcRku3jplwRhpsrfr?usp=drive_link

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2530779/Munich_User_Summit_Announcement.jpg