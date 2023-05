NEW YORK, 12 mai 2023 /PRNewswire/ -- CLO Virtual Fashion, un leader mondial des solutions de vêtements numériques et le développeur de CLO et Marvelous Designer, et Epic Games, le développeur d'Unreal Engine, ont annoncé aujourd'hui que leurs entreprises avaient chacune acheté des actions de l'autre entreprise.

A digital garment made in CLO and powered by Unreal Engine

« Nous sommes convaincus que les vêtements numériques joueront un rôle important dans l'avenir du divertissement numérique et des plateformes du métavers, a souligné Simon Kim, PDG de CLO Virtual Fashion. Nous nous préparons à un avenir où il sera possible d'envisager la numérisation de tout, et donc à la convergence de la mode avec le monde du divertissement et le métavers. Nos deux entreprises ont une vision similaire et nous sommes déterminés à bâtir l'avenir que nous imaginons. »

CLO Virtual Fashion est un leader dans l'industrie de la mode numérique, offrant un écosystème complet de produits, notamment un logiciel de conception de vêtements 3D, un système de gestion de contenu (CMS) numérique, une plateforme de collaboration, une place de marché électronique ouverte ainsi qu'une communauté où des milliers de modèles de vêtements réalistes sont achetés, vendus et présentés.

CLO Virtual Fashion vise à rendre les flux de travail intégrés plus aisément accessibles pour les concepteurs 3D, les créateurs de personnages, les animateurs et les professionnels de la mode, donnant lieu à des jeux et à des plateformes de métavers qui offrent de véritables options de vêtements réalistes, et maximisant la valeur des vêtements numériques au sein de l'industrie.

« Apporter une mode numérique de haute qualité dans des mondes virtuels en temps réel est complexe et peut être un obstacle à la création pour les stylistes de mode numérique. Il est passionnant de voir la manière dont les solutions de CLO Virtual Fashion fonctionnent avec Unreal Engine pour aider les stylistes de tous les secteurs à fabriquer des vêtements de mode numériques réalistes », a déclaré Kim Libreri, directeur de la technologie chez Epic Games.

« Nos clients tentent déjà de maximiser l'utilité des vêtements numériques, et nous allons travailler pour répondre à ces demandes et feuilles de route, a ajouté Simon Kim. Nous sommes convaincus que ces investissements vont permettre de libérer la valeur maximale de chaque vêtement numérique et de chaque créateur à travers le monde, et nous sommes extrêmement heureux de partager cet objectif avec Epic Games. »

