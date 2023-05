CLO Virtual Fashion y Epic Games invierten juntos en el futuro de la moda digital

NUEVA YORK, 11 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- CLO Virtual Fashion, líder mundial en soluciones digitales para la confección y desarrollador de CLO y Marvelous Designer, y Epic Games, desarrollador de Unreal Engine, han anunciado hoy que ambas compañías han adquirido acciones de la otra.

A digital garment made in CLO and powered by Unreal Engine

"Creemos firmemente que las prendas digitales desempeñarán un papel importante en el futuro del entretenimiento digital y las plataformas metaverso", declaró Simon Kim, consejero delegado de CLO Virtual Fashion. "Estamos construyendo hacia un futuro en el que imaginamos la digitalización de todo, la convergencia de la moda con el entretenimiento y el metaverso. Nuestras visiones están alineadas y nos comprometemos a construir el futuro que imaginamos".

CLO Virtual Fashion es líder en el sector de la moda digital, con un completo ecosistema de productos que incluye software de diseño de prendas en 3D, un CMS digital y una plataforma de colaboración, así como un mercado y una comunidad abiertos en los que se compran, venden y exhiben miles de diseños de prendas reales.

CLO Virtual Fashion aims to facilitate access to integrated workflows for 3D designers, character artists, animators and fashion professionals alike, resulting in games and metaverse platforms that offer realistic clothing options and maximize the value of digital garments in the industry.

"Llevar moda digital de alta calidad a mundos virtuales en tiempo real es complejo y puede suponer una barrera creativa para los creadores de moda digital. Es emocionante ver cómo las soluciones de CLO Virtual Fashion funcionan con Unreal Engine para ayudar a los diseñadores de todos los sectores a crear prendas de moda digital realistas", comentó Kim Libreri, director de tecnología de Epic Games.

"Nuestros clientes ya están intentando maximizar la utilidad de las prendas digitales, y nosotros trabajaremos para atender esas peticiones y hojas de ruta", añadió Simon Kim. Creemos que estas inversiones liberarán el máximo valor de todas y cada una de las prendas digitales y creadores de todo el mundo, y estamos muy contentos de compartir este objetivo con Epic Games".

