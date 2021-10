Cloud-basierter Lösungsanbieter Eka stellt Lösung für Nachhaltigkeits- und ESG-Reporting vor

NEW YORK, 29. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Eka Software Solutions, ein Anbieter von cloudbasierten Unternehmenslösungen, gab heute die Einführung der Eka-Lösung für Nachhaltigkeits- und Umwelt-, Sozial- und Governance-Berichterstattung (ESG) bekannt, die auf seiner Cloud-Plattform basiert und Unternehmen bei der Einhaltung von Best Practices für Betrieb und Compliance unterstützt.

Diese Lösung wurde im Rahmen der langfristigen Vision von Eka eingeführt, kritische Geschäftsprozesse von der Beschaffung bis zum Zahlungsverkehr zu vereinheitlichen, um Unternehmen einen detaillierten Überblick über ihr Geschäft zu verschaffen und so eine größere Flexibilität und schnellere Entscheidungsfindung zu ermöglichen.

Die Unternehmen sind sich bewusst, dass ihre Leistungen nicht mehr nur an ihren Gewinn- und Verlustrechnungen gemessen werden, sondern auch an ihren Beziehungen zur Umwelt, zur Gemeinschaft und zur Wirtschaft. Nachhaltigkeitsbeauftragte suchen nach Möglichkeiten, das Wesentliche ihrer Nachhaltigkeitsinitiativen zu erfassen, indem sie deren Gesamtwirkung messen, die Rentabilität, Aktionärswerte, soziales, menschliches und ökologisches Kapital umfasst.

Eka erkannte den wachsenden Bedarf an einer Technologielösung, die Unternehmen bei der Erfüllung der ESG-Verantwortlichkeiten und der Berichterstattung über die einzelnen Geschäftsbereiche unterstützt, und konnte so auf seinen eigenen, sehr gut informierten Kundenstamm zurückgreifen, der an der Spitze der globalen Nachhaltigkeitsbemühungen steht und die Anforderungen verschiedener Branchen, Rahmenwerke und Berichtsstandards erfüllt.

Die Ankündigung folgt auf eine signifikante Kundenakzeptanz der Eka-Lösung für Nachhaltigkeits- und ESG-Reporting. Gautam Khurana, Director Finance, Precious Shipping Public Company Limited, kommentierte die Markteinführung wie folgt: „Integrität und Nachhaltigkeit sind der Kern unseres Unternehmensethos. Wir wollen mit unseren Nachhaltigkeitspraktiken etwas bewirken und sicherstellen, dass unsere Stakeholder über die richtigen Informationen verfügen, um wichtige Entscheidungen treffen zu können. Die Nutzung der cloudbasierten Nachhaltigkeitslösung von Eka wird uns dabei helfen, wichtige Prozesse im Zusammenhang mit der Verfolgung, Messung und Meldung von ESG-Daten zu automatisieren und dabei eine breite Auswahl an Berichtsstandards und -rahmen zu nutzen, um die unterschiedlichen Interessen unserer zahlreichen Stakeholder zu berücksichtigen."

Shuchi Nijhawan, Leiter der Abteilung ESG und Nachhaltigkeit bei Eka, sagte: „ESG-Vorschriften, -Anforderungen und -Richtlinien helfen den Unternehmen auf ihrem Weg zu besseren Unternehmen. Die Eka-Lösung für die Nachhaltigkeits- und ESG-Berichterstattung wird es Unternehmen ermöglichen, ihre Leistung in Bezug auf diese Kennzahlen genauer zu überwachen und darüber zu berichten. Wir sind stolz darauf, diesen Weg gemeinsam mit unseren Kunden zu gehen und freuen uns darauf, unsere Plattform im Zuge der Weiterentwicklung der Branche weiter zu verbessern."

Die Eka-Lösung für das Nachhaltigkeits- und ESG-Reporting ist in hohem Maße konfigurierbar und ermöglicht es Unternehmen aus verschiedenen Branchen, die relevanten Branchenstandards, Vorschriften und Richtlinien zu verfolgen, zu messen und darüber zu berichten. Die Cloud-basierte Lösung kann als eigenständiges Produkt verwendet oder nahtlos in die bestehende Technologie-Infrastruktur integriert werden, die andere wichtige Geschäftsfunktionen unterstützt.

Die Eka-Lösung für die Nachhaltigkeits- und ESG-Berichterstattung überwacht die wichtigsten Kennzahlen, darunter:

Ökologische Nachhaltigkeit - ethische Beschaffung und Kohlenstoffemissionen können in vorgefertigten Nachhaltigkeitsberichten visualisiert werden, um die strategische Nutzung von Energie und Ressourcen zu überwachen.

Unternehmerische und soziale Verantwortung - um nachhaltige Lieferantenbeziehungen und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz - um ein klares Verständnis für jede Arbeitskraft zu schaffen und die Grundlage für eine ethische Einstellung und das Engagement der Arbeitnehmer zu legen.

Die Anwendungen umfassen:

Tools zur Erleichterung von Schulungsprogrammen, Erfassung von Vorfällen, Gerichtsverfahren und Kurskorrekturmaßnahmen.

Compliance-Tools für eine genaue Unternehmensberichterstattung und Messung anhand von Anforderungen wie GRI, UN SDG, CGP und anderen gängigen Standards.

Benutzerdefinierte Dashboards zur Messung der Nachhaltigkeit.

Tools für die Zusammenarbeit zur digitalen Verbindung des gesamten Unternehmensnetzes mit einer gemeinsamen Erfahrung, einem Sicherheitsmodell und einer integrierten Datenquelle.

Manav Garg, Gründer und CEO von Eka, erklärt: „Während sich die Welt auf eine nachhaltige Zukunft zubewegt, erkennen wir alle die dringende Notwendigkeit, ESG- und Nachhaltigkeitsdisziplin in unsere Geschäftsabläufe einzubinden. Mit der Einführung der Eka-Lösung für die Nachhaltigkeits- und ESG-Berichterstattung unterstützen wir Unternehmen bei der Offenlegung ihrer Nachhaltigkeitsdaten und helfen ihnen, Chancen und Risiken anzugehen, die sich auf ihre Geschäftstätigkeit und vor allem auf ihren Ruf auswirken."

Informationen zu Eka Software Lösungen

Eka Software Solutions ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Cloud-Lösungen, die eine ganze Reihe von Arbeitsabläufen von der Beschaffung bis zum Zahlungsverkehr vereinheitlichen. Die plattformbasierten Lösungen für Rohstoff- und Lieferkettenmanagement, Source-to-Pay, Treasury und Nachhaltigkeit helfen Kunden, komplexe Herausforderungen zu meistern und ihre digitale Reise in einem sich ständig verändernden Umfeld zu beschleunigen. Mit über 550 Mitarbeitern unterstützt Eka mehr als 100 Kunden weltweit und verfügt über eine ausgewiesene Branchenexpertise bei der Unterstützung von Kunden bei der digitalen Transformation und der Lösung komplexer geschäftlicher Herausforderungen in einem Umfeld ständigen Wandels. Lesen Sie mehr unter www.eka1.com.

