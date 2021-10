Eka, fournisseur de solutions basées sur le cloud, dévoile une solution de reporting en matière de durabilité et d'ESG

NEW YORK, 29 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Eka Software Solutions, fournisseur de solutions d'entreprise basées sur le cloud, a annoncé aujourd'hui le lancement de la solution Eka de reporting sur le développement durable et les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), pilotée par sa Plateforme Cloud, pour aider les entreprises à se conformer aux meilleures pratiques opérationnelles et de conformité.

Cette solution a été introduite dans le cadre de la vision à long terme d'Eka visant à unifier les processus commerciaux essentiels, de l'approvisionnement aux paiements, afin de fournir aux entreprises une vue approfondie de leurs activités pour une plus grande agilité et une prise de décision plus rapide.

Les entreprises sont conscientes que leurs résultats ne se mesurent plus uniquement à l'aune de leurs comptes de profits et pertes, mais aussi de leurs relations avec l'environnement, la communauté et l'économie. Les responsables du développement durable cherchent des moyens de saisir l'essence de leurs initiatives en matière de développement durable en mesurant leur impact global qui inclut la rentabilité, les valeurs actionnariales, le capital social, humain et environnemental.

En reconnaissant le besoin croissant de créer une solution technologique pour aider les entreprises à assumer les responsabilités et les rapports ESG propres à leurs activités, Eka a pu puiser dans sa propre base de clients très informés qui se trouvent à la pointe de l'effort mondial en matière de durabilité, ainsi que dans les exigences de pointe de divers secteurs, cadres et normes de rapport.

Cette annonce fait suite à l'adoption significative par les clients de la solution d'Eka en matière de durabilité et de rapports ESG. Commentant le lancement, Gautam Khurana, Directeur financier, Precious Shipping Public Company Limited a déclaré, « L'intégrité et la durabilité sont au cœur de notre éthique d'entreprise. Nous sommes désireux de faire une différence avec nos pratiques de durabilité et de nous assurer que nos parties prenantes sont habilitées avec les bonnes informations pour prendre des décisions importantes. L'exploitation de la solution de durabilité dans le cloud d'Eka nous aidera à automatiser les processus clés liés au suivi, à la mesure et à la communication des données ESG avec une large sélection de normes et de cadres de reporting pour répondre aux divers intérêts de nos nombreuses parties prenantes. »

Shuchi Nijhawan, Directeur de l'ESG et du développement durable d'Eka a déclaré : « Les réglementations, les exigences et les directives ESG permettent de guider les entreprises sur la voie de l'amélioration des entreprises. La solution de reporting ESG et de durabilité d'Eka permettra aux entreprises de suivre de plus près et de rendre compte de leurs performances par rapport à ces paramètres. Nous sommes fiers de participer à ce voyage avec nos clients et nous sommes impatients d'apporter de nouvelles améliorations à notre plateforme au fur et à mesure que le secteur évolue. »

La solution de reporting Eka Sustainability et ESG est hautement configurable et permet aux entreprises de secteurs variés de suivre, de mesurer et de rendre compte par rapport aux normes, réglementations et directives sectorielles pertinentes. La solution axée sur le cloud peut être utilisée comme un produit autonome ou peut être intégrée de manière transparente dans l'infrastructure technologique existante qui alimente d'autres fonctions commerciales essentielles.

La solution de reporting ESG et de développement durable d'Eka permet d'effectuer un suivi des indicateurs clés, notamment :

Durabilité environnementale - l'approvisionnement éthique et les émissions de carbone peuvent être visualisés dans des rapports de durabilité préconstruits pour surveiller l'utilisation stratégique de l'énergie et des ressources.

Responsabilité sociale et d'entreprise - pour garantir des relations durables avec les fournisseurs et la conformité aux réglementations.

La santé et la sécurité sur le lieu de travail - pour fournir une compréhension claire de chaque effectif, posant les bases d'un recrutement éthique et de l'engagement des travailleurs.

Les applications comprennent :

Des outils pour faciliter les programmes de formation, les captures d'incidents, les procédures judiciaires et les mesures de correction de trajectoire.

Des outils de conformité pour des rapports d'entreprise précis et des mesures par rapport aux exigences telles que GRI, UN SDG, CGP et autres normes couramment utilisées.

Des tableaux de bord personnalisés basés sur la mesure de la durabilité.

Des outils de collaboration pour connecter numériquement l'ensemble du réseau d'entreprise avec une expérience commune, un modèle de sécurité unique et une source de données intégrée.

Selon Manav Garg, fondateur et PDG d'Eka, « Au fur et à mesure que le monde évolue vers un avenir durable, nous reconnaissons tous le besoin pressant d'intégrer la discipline ESG et la durabilité dans nos opérations commerciales. Avec le lancement de la solution de reporting ESG et de durabilité Eka, nous donnons aux entreprises les moyens de divulguer leurs informations sur la durabilité et nous les aidons à faire face aux opportunités et aux risques qui affectent leurs opérations et, surtout, leur réputation. »

À propos d'Eka Software Solutions

Eka Software Solutions est un leader mondial dans la fourniture de solutions innovantes en cloud qui unifient toute une série de flux de travail, de l'approvisionnement aux paiements. Ses solutions axées sur la plateforme pour la gestion des matières premières et de la chaîne d'approvisionnement, le source-to-pay, la trésorerie et la durabilité aident les clients à surmonter des défis complexes et à accélérer leur parcours numérique dans un environnement en constante évolution. Avec plus de 550 employés, Eka soutient plus de 100 clients dans le monde entier et possède une expertise sectorielle avérée pour aider les clients à réaliser leur transformation numérique, en résolvant des défis commerciaux complexes dans un environnement en constante évolution. Pour en savoir plus, consultez le site Web www.eka1.com.

