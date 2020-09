Cloud4C nomme Paresh Shetty au poste de directeur des ventes

Paresh Shetty peut faire valoir deux décennies et demie d'une expérience riche dans le développement rapide et rentable d'entreprises. Son orientation stratégique sur les clients et la croissance contribuera à accroître la part de marché de Cloud4C en Inde et sur les marchés mondiaux dans l'ensemble de leurs secteurs d'activité grâce à des partenariats technologiques, des alliances et des collaborations.

Sridhar Pinnapureddy, fondateur et PDG de Cloud4C, a déclaré : « Notre actualité est marquée par le processus d'intégration de notre objectif à la culture globale et à la stratégie de croissance mondiale. Nous sommes donc particulièrement heureux d'accueillir Paresh dans la famille Cloud4C. Leader polyvalent, dynamique, visionnaire et transformationnel, il a permis aux organisations dont il avait la charge de croître et prospérer. Je suis convaincu que sa riche expérience de l'industrie et son esprit visionnaire guideront la croissance de Cloud4C. Avec Paresh, nous avons non seulement un leader qui se concentre sur la croissance mais également un être humain compatissant qui fait preuve d'une grande empathie envers les clients et les employés – un trait de leadership essentiel qui façonnera l'avenir de notre organisation. »

« Je suis ravi de rejoindre Cloud4C, une entreprise de Cloud qui a enregistré l'une des croissances les plus rapides dans le monde. Tout au long de ma carrière, j'ai travaillé au carrefour des affaires et de la technologie, contribuant à stimuler la croissance et à créer de la valeur pour les intervenants. Chez Cloud4C, je m'efforcerai de poursuivre la grande tradition de l'organisation qui fait passer les clients et les employés en premier. Grâce au leadership dynamique du conseil d'administration, j'ai hâte de mettre à profit la puissance de la technologie pour renforcer les DPI, les décideurs informatiques et les clients que nous servons à l'échelle mondiale », a déclaré Paresh Shetty, directeur des ventes.

Avant sa prise de poste à Cloud4C, Paresh Shetty travaillait chez Vodafone Idea où occupait un poste de direction, en charge des secteurs d'activité englobant les entreprises, les services publics, les services de mobilité et les solutions logicielles. Sa carrière exceptionnelle s'est construites au cœur de diverses multinationales indiennes et mondiales, notamment HP, Xerox et L&T, où il a occupé différents postes de direction.

À propos de Cloud4C

Cloud4C est le premier fournisseur mondial de services gérés dans le Cloud, desservant 4 000 clients dans 25 pays et sur 50 sites, notamment 60 multinationales figurant au palmarès Fortune 500. L'entreprise fournit des services de Cloud (public, privé, hybride) et de Cloud communautaire (Cloud du secteur bancaire, Cloud du secteur SAP), la migration de Cloud vers les fournisseurs de solutions hyperscale, tels que AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, les services de gestion de cloud de bout en bout, les services de reprise après sinistre ou les services de sécurité gérés, et aide les entreprises à mener leurs activités dans le respect des lois rigoureuses sur la souveraineté des données dans leurs pays respectifs.

L'entreprise prévoit d'étendre son empreinte géographique à 80 pays et 160 sites dans le monde au cours des 36 à 48 prochains mois.

Contact pour les médias :

B.S. Rao

Vice-président et chef mondial (relations publiques et communications)

Services Cloud4C

[email protected]

www.cloud4c.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1198268/Cloud4C_Logo.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1251947/Paresh_Shetty.jpg

SOURCE Cloud4C