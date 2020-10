Cloudbasierter Collaboration-Service von Lumen weltweit verfügbar

Die Hosted Collaboration Solution von Cisco kann jetzt in Europa, dem Nahen Osten und dem Pazifikraum genutzt werden

DENVER, 13. Oktober 2020 /PRNewswire/ – Lumen (NYSE: LUMN) hat seine Cisco Hosted Collaboration Solution (HCS) auf Europa, den Nahen Osten, Asien und den Pazifikraum erweitert. Die Kunden dieser Regionen profitieren von vereinfachten IP-basierten Sprach-, Video- und Messaging-Diensten.

Weitere Informationen über Cisco HCS finden sie unter: https://www.lumen.com/en-us/communications/hosted-collaboration-solution.html

Diese neue Cloud-basierte gehostete Unified Collaboration-Lösung ermöglicht Kunden die dedizierte Nutzung des Cisco Unified Communications Manager (Call Manager) und der Collaboration Services. Der von Lumen bereitgestellte Cisco-HCS-Service umfasst die gesamte Cisco-Anwendererfahrung mit mehreren Redundanzstufen.

Zu den wichtigsten Funktionen von Cisco HCS gehören:

Ausgereifte Sprachdienste auf VoIP-Basis.

Videotelefonie- und Konferenzfunktionen, vollständig aus der Cloud bereitgestellt.

Voicemail und integriertes Messaging – von einem IP-Telefon, Mobiltelefon oder Desktop aus.

Instant Messaging, Telefon und Konferenzen mit nur einem Klick, unter Anwendung von Cisco Jabber.

Technologie für die Durchführung und Verwaltung von Besprechungen und Projekten, praktisch ortsunabhängig.

Cloudbasiertes Contact Center mit intelligenter Anrufweiterleitung sowie Agent Desktop und Supervisor Desktop der nächsten Generation.

Umleitung eingehender IP-Anrufe an bestimmte Telefone, Verschiebung von Anrufen zwischen Desktop und Mobiltelefon und Nutzung der Funktionen für geschäftliche Telefonate – z. B. Konferenz- und Verzeichnisfunktionen – von mobilen Geräten aus.

„Die Anforderungen der Zusammenarbeit in der modernen Arbeitswelt zu unterstützen ist kein Luxus mehr – es ist eigentlich unerlässlich in der heutigen Zeit", erklärt Craig Richter, Senior Director of Product Development bei Lumen. „Cisco HCS bereichert das Lumen-Portfolio mit branchenführenden Fähigkeiten. Jetzt sind wir in der Lage, einem globalen Kundenstamm, der dies mehr denn je benötigt, großartige Kundenerlebnisse und hochwertigen End-to-End-Service zu bieten."

Cisco HCS ist in Nordamerika seit 2014 erhältlich.

Informationen zu Lumen

Lumen wird von der Überzeugung geleitet, dass es der Menschheit am besten ergeht, wenn Technologie die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, verbessert. Mit 450.000 Glasfasermeilen für Kunden in mehr als 60 Ländern liefern wir die schnellste und sicherste Plattform für Anwendungen und Daten, um Unternehmen, Behörden und Gemeinden dabei zu unterstützen, großartige Erfahrungen bereitzustellen.

Mehr zu den Lumen Netzwerk-, Edge-Cloud-, Security- sowie Kommunikations- und Collaboration-Lösungen und der Zielsetzung des Unternehmens, den menschlichen Fortschritt durch Technologie zu fördern, finden Sie auf: news.lumen.com, LinkedIn: /lumentechnologies, Twitter: @lumentechco, Facebook: /lumentechnologies, Instagram: @lumentechnologies and YouTube: /lumentechnologies. Lumen und Lumen Technologies sind eingetragene Marken von Lumen Technologies, LLC in den Vereinigten Staaten. Lumen Technologies, LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von CenturyLink, Inc.

* Die Marke Lumen wurde am 14. September 2020 eingeführt. Demzufolge wird CenturyLink, Inc. als Lumen Technologies, oder einfach Lumen, bezeichnet. Der juristische Name CenturyLink, Inc. wird voraussichtlich nach Erfüllung aller anwendbaren Anforderungen formell in Lumen Technologies, Inc. geändert.

