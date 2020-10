Lumen's op de cloud gebaseerde samenwerkingsservice wereldwijd beschikbaar

De door Cisco gehoste samenwerkingsoplossing is nu ook beschikbaar in Europa, het Midden-Oosten en het Pacifische gebied

AMSTERDAM, 14 oktober 2020 /PRNewswire/ -- Lumen (NYSE: LUMN) breidt zijn Cisco Hosted Collaboration Solution (HCS) uit naar Europa, het Midden-Oosten, Azië en het Pacifische gebied. Cisco HCS is sinds 2014 beschikbaar in Noord-Amerika. Deze nieuwe, op de cloud gebaseerde, gehoste, uniforme samenwerkingsoplossing biedt klanten vereenvoudigde, op IP-gebaseerde spraak-, video- en berichtendiensten.

De belangrijkste functies van Cisco HCS zijn onder meer:

Geavanceerde spraakdiensten op basis van VoIP;

Videogesprekken en conferentiemogelijkheden, allemaal in de cloud;

Voicemail en geïntegreerde berichtenuitwisseling – vanaf een IP-telefoon, mobiele telefoon of desktop;

Instant messaging, telefoneren en vergaderen met één klik met behulp van Cisco Jabber;

Technologie om, waar je ook bent, aan vergaderingen en projecten deel te nemen of ze te beheren;

Een op de cloud gebaseerd contactcenter, met intelligente gespreksroutering en next-generation agent- en supervisor-desktops;

De mogelijkheid om inkomende IP-oproepen te verbinden naar specifieke telefoons, oproepen te verplaatsen tussen desktop en mobiele telefoon en zakelijke belfuncties te gebruiken, zoals conferenties en telefoonlijsten, vanaf je mobiele apparaat.

Essentieel voor de nieuwe werkervaring

Met de oplossing kunnen klanten gebruikmaken van Cisco Unified Communications Manager (Call Manager) en Collaboration Services. De Cisco HCS-service, geleverd door Lumen, omvat de volledige Cisco-gebruikerservaring met verschillende redundantieniveaus.

"Voorzien in de samenwerkingsbehoeften van werknemers die tegenwoordig veel op afstand werken is niet langer een luxe - het is essentieel voor de nieuwe werkervaring", aldus Craig Richter, Senior Director Product Management bij Lumen. "Cisco HCS voegt toonaangevende mogelijkheden toe aan het Lumen-portfolio, waardoor we nu uitzonderlijke klantervaringen en hoogwaardige end-to-end-service kunnen bieden aan een wereldwijd klantenbestand dat daar meer dan ooit behoefte aan heeft."

Vind hier meer informatie over Cisco HCS.

Over Lumen

Lumen gelooft dat de mensheid op zijn best is wanneer technologie de manier waarop we leven en werken bevordert. Met ongeveer 700.000 kilometer aan glasvezel en klanten in meer dan 60 landen, leveren we het snelste, meest veilige platform voor applicaties en data om bedrijven, overheidsinstellingen en gemeenschappen te helpen om bijzondere ervaringen te leveren.



Ga voor meer informatie over Lumen netwerk-, edge-cloud-, beveiligings- en communicatie- en samenwerkingsoplossingen en ons doel om door middel van technologie menselijke vooruitgang te bevorderen naar news.lumen.com, LinkedIn: /lumentechnologies, Twitter: @lumentechco, Facebook: /lumentechnologies, Instagram: @lumentechnologies en YouTube: /lumentechnologies

Het merk Lumen werd gelanceerd op 14 september 2020. Als gevolg daarvan wordt CenturyLink, Inc. Aangeduid als Lumen Technologies, of kortweg Lumen. De wettelijke naam CenturyLink, Inc. zal naar verwachting formeel worden gewijzigd in Lumen Technologies, Inc. na voltooiing van alle toepasselijke vereisten.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1275666/Lumen_Logo.jpg

