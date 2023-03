CloudFest 2023 : célébration de la technologie et de l'innovation Cloud

RUST, Allemagne, 9 mars 2023 /PRNewswire/ -- Préparez-vous à participer à l'événement le plus important et le plus novateur de l'année dans le domaine du Cloud ! Le CloudFest 2023 aura lieu à Rust, en Allemagne, du 21 au 24 mars et devrait changer la donne pour les adeptes du Cloud Computing.

Cette année, nous invitons les journalistes et les représentants des médias à assister au CloudFest 2023 et à couvrir les dernières avancées de la technologie Cloud.

L'événement aura lieu à Europa Park, le plus grand parc à thème d'Allemagne, et bien sûr, les participants pourront profiter des installations du parc tout au long de l'événement !

En tant que journaliste, vous recevrez un laissez-passer VIP gratuit pour l'événement, d'une valeur de 999 €, vous donnant accès à la conférence principale, aux sessions exclusives et aux événements de réseautage postérieurs à la conférence.

Le pass VIP comprend également l'accès à un service de voiture de luxe avec chauffeur, l'accès au salon VIP et la restauration gastronomique dans les restaurants spécialisés sur place.

De plus, vous pourrez accéder en exclusivité aux travaux de recherche prédisant les tendances, les progrès et les comportements entourant la technologie Cloud au cours de la prochaine année.

Ces travaux présentent les priorités des chefs de file du secteur pour la santé de leur entreprise, pour le bénéfice des utilisateurs finaux de la technologie Cloud, et pour le succès continu basé sur Cloud.

Cette année, la liste des conférenciers réunit tous les acteurs du secteur du Cloud Computing. Vous aurez l'occasion d'entendre certaines des personnes les plus influentes dans le domaine, notamment Paul Vixie, directeur de SIE Europe U.G, qui parlera de la nécessité de collecter des métadonnées Internet dans le respect de la vie privée à des fins de détection et de prévention vis-à-vis de la cybercriminalité.

En prévision de l'événement, le conférencier Paul Vixie a déclaré : « Je suis ravi de participer au CloudFest 2023. Cet événement est une occasion unique d'échanger des idées, de partager des bonnes pratiques et de découvrir les dernières innovations dans le domaine.

Il rassemblera certains des esprits les plus brillants du secteur et j'ai hâte de rencontrer les conférenciers et les participants pour discuter des dernières avancées de la technologie Cloud. »

En plus du panel de conférenciers, vous aurez également l'occasion d'interviewer des représentants de nos sponsors, dont Intel, Dell et Webpros. Vous pourrez rencontrer certaines des personnes les plus influentes du secteur, notamment des cadres supérieurs et experts techniques.

Le CloudFest 2023 se déclinera en plus de 100 heures de contenu, dont des sessions d'approfondissement, des ateliers pratiques et des occasions de réseautage avec des pairs du secteur. Avec plus de 7 500 participants attendus, vous découvrirez les dernières solutions Cloud, les technologies émergentes et les nouveaux modèles d'affaires.

Christian Jaeger, PDG de CloudFest, a indiqué : « Le CloudFest est une célébration de la communauté des technologies Cloud et un rassemblement de personnes partageant les mêmes idées qui façonnent l'avenir de l'informatique.

L'événement de cette année ne fera pas exception, avec une liste de conférenciers et de chefs de file du secteur exceptionnels, ainsi que du contenu de pointe et des occasions de réseautage. »

Ne manquez pas cette occasion de faire partie de l'avenir de la technologie Cloud lors du CloudFest 2023 !

Notes aux éditeurs :

Pour vous inscrire au CloudFest 2023, veuillez indiquer votre nom complet, vos coordonnées et le média que vous représentez.

À propos de CloudFest :

CloudFest est la plus grande et la plus innovante conférence dédiée au Cloud Computing du monde. Elle réunit des experts du Cloud, des leaders d'opinion et des professionnels du secteur afin d'explorer les dernières avancées dans le domaine du Cloud Computing.

Ce que vous recevrez : - Billets standard illimités pour votre équipe - Billets standard gratuits illimités pour vos lecteurs (valeur de 399 €) avec code de suivi unique - Annonces de partenariats médias (réseaux sociaux) - Votre logo dans la section dédiée aux partenaires média CloudFest sur notre site Web avec un lien vers l'URL de votre entreprise - Mention de votre entreprise dans une newsletter présentant tous les partenaires médias envoyée à l'approche du début de l'événement - Communiqués de presse réguliers sur la conférence - Interviews exclusives avec les cadres dirigeants du CloudFest, le conseil consultatif et certains représentants des cadres dirigeants éminents du secteur - Accès exclusif aux communiqués de presse et aux équipes médias de nos partenaires pour promouvoir vos services médias

En retour, nous attendons de vous : - mises à jour régulières sur le CloudFest via vos canaux de réseaux sociaux (CF les mettra en évidence/les partagera pour augmenter la visibilité) - Ajout du CloudFest sur votre calendrier d'événement - Mention dans au moins 2 newsletters (une concernant l'événement et l'autre concernant l'étude de marché mondiale) - Présence sur place (si possible)- Inscription à la liste des partenaires médias

