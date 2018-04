CloudHealth Technologies erweitert Londoner Niederlassung zur Ankurbelung des raschen Wachstums in der EMEA-Region

„London ist der perfekte Standort, um unsere EMEA-Aktivitäten zu erweitern und zu dirigieren", sagte Tom Axbey, President und CEO von CloudHealth Technologies. „Das Talent, das wir heute haben, ist beispiellos. Da wir alle operativen Funktionen erweitern, um unsere EMEA-Kunden und unser Partner-Ökosystem noch besser bedienen zu können, stellen wir weiterhin die besten Mitarbeiter der Branche ein."

Wichtige Geschäftsereignisse

CloudHealth Technologies steigerte seinen weltweiten Jahresumsatz im zweiten Jahr in Folge um mehr als 80 Prozent. Sowohl in den USA als auch international verzeichnete CloudHealth Technologies starke Wachstumsschübe, insbesondere in der EMEA-Region. Das Unternehmen verzeichnete eine Rekordzahl von Neukunden, darunter sowohl mittelständische als auch große Unternehmen, und ergänzte sein Geschäft mit bestehenden Kunden um organische Wachstumsmöglichkeiten. Darüber hinaus hat CloudHealth Technologies Büros in Tel Aviv und Amsterdam eröffnet und plant die Eröffnung von Büros in Frankreich und Deutschland.

Zu den wichtigsten Highlights der EMEA-Gesellschaft, die zu dieser Dynamik beitragen, gehören:

Talentakquise - In den letzten 12 Monaten hat CloudHealth Technologies 14 neue Mitarbeiter eingestellt und plant, bis Ende des Jahres auf 25 Mitarbeiter zu wachsen. Strategische Einstellungen umfassen:

o Marcus Chambers, VP EMEA Sales. Vor CloudHealth Technologies bekleidete Chambers leitende Positionen bei EMC, Cisco und Riverbed.

o Sheldon Lachambre, Director of Engineering, zuvor bei Citrix.

o Richard Brown, EMEA Channel Sales Director, zuvor bei Arbor Networks und Riverbed.

Kundenwachstum - CloudHealth Technologies verzeichnet in der EMEA-Region seit Ende 2016 einen Kundenzuwachs von über 50 Prozent und konnte Kunden aus verschiedenen Branchen gewinnen. Neue Kunden stammen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Petrochemie, Pharmazie, Produktion, Einzelhandel und öffentlicher Sektor. Zu den im letzten Quartal neu hinzugekommenen Kunden gehören Funding Circle, StepStone und Skyscanner.

Branchenführende Partnerschaften - Um die wertvollen Partnerschaften von CloudHealth Technologies in der EMEA-Region weiter auszubauen, verzeichnete das Unternehmen ein mehr als 100-prozentiges Wachstum seines EMEA-Partner-Ökosystems, was eine noch größere Unterstützung für regionale Kunden ermöglicht. Zu den neuen EMEA-Partnern gehören Vodafone, Softcat, CDW und KCOM.

Im Jahr 2018 wird das Team sein Geschäftsumfeld an Kunden und Partnern in der EMEA-Region durch Engagement bei lokalen Veranstaltungen weiter ausbauen. Dazu zählen u. a. der AWS Summit in Paris, der AWS Transformation Day in London und der AWS Transformation Day in Köln. Darüber hinaus wird CloudHealth Technologies am 26. April ein Webinar sponsern, das sich auf die Ergebnisse der jüngsten globalen Umfrage „Secrets of the Cloud Leaders" konzentriert. Dieses bietet nicht nur einen Einblick in Cloud-Trends, die für die EMEA-Region typisch sind, sondern auch Kommentare des CloudHealth-Technologies-Kunden StepStone. Melden Sie sich hier für das Webinar an.

