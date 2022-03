CloudPay arbeitet mit Visa zusammen, um schnellere, digitale Bezahloptionen anzubieten

Nach Abschluss des Lohnabrechnungszyklus eines Kunden kann CloudPay nun Gehaltszahlungen in Sekunden statt in Tagen erledigen. Die Pay-to-Card-Transaktionen werden über Visa Direct an jede 16-stellige Debit- oder Kreditkartennummer (PAN) durchgeführt. Die Angestellten können ihre Gehaltszahlungen weiterhin wie üblich auf ihren Bankkonten erhalten, aber die Zahlungen werden schneller und flexibler mit Visa Direct als einzigen Verbindungspunkt durchgeführt, anstatt unterschiedliche Systeme zu durchlaufen.