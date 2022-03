CloudPay s'associe à Visa pour offrir des options de paiement numérique plus rapides

Après avoir permis les versements de salaires des clients, CloudPay permet désormais d'effectuer des paiements de salaire en quelques secondes plutôt qu'en quelques jours. Les transactions de paiement par carte sont effectuées via Visa Direct sur n'importe quel numéro de carte de débit ou de crédit à 16 chiffres (PAN). Les employés peuvent toujours recevoir leur salaire comme d'habitude sur leur compte bancaire, mais les paiements arrivent plus rapidement et avec plus de souplesse grâce au point de connexion unique de Visa Direct, au lieu de passer par des systèmes disparates.

CloudPay propose également une application mobile de technologie financière globale connectée à Visa Direct. Les employés utilisent l'application CloudPay NOW pour effectuer des paiements rapides de type « pay-to-card » (« du paiement à la carte ») à partir de leur salaire gagné, avant le jour de paie, à tout moment et en tout lieu. La solution Earned Wage Access (EWA) est un avantage à faible coût et à forte valeur ajoutée qui permet aux employeurs de répondre aux nouvelles attentes des employés, en particulier l'accès à la demande à leur salaire gagné.

Lancée en juin 2021, CloudPay NOW est la seule solution EWA qui fonctionne à l'échelle mondiale. Le premier client de CloudPay NOW, une marque mondiale de vente au détail de produits de luxe, a signalé une adoption de 30 % par ses employés après deux mois. La marque propose CloudPay NOW comme un avantage pour les employés, afin de leur permettre d'accéder à la demande à des salaires déjà gagnés... en fait, de choisir leur propre jour de paie. En utilisant l'application mobile, les employés effectuent des paiements instantanés de leur salaire sur des cartes de débit ou de crédit, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans les limites des horaires bancaires.

Paul Bartlett, PDG de CloudPay, a déclaré : « Je pense que les organisations internationales vont sauter sur l'occasion de transformer les processus de trésorerie avec les nouveaux paiements numériques, car les gains de temps et d'efficacité en matière de trésorerie et de rémunération sont tout simplement spectaculaires. Les employeurs progressistes qui cherchent des moyens d'améliorer l'expérience de leurs employés commencent à s'intéresser à l'accès au salaire gagné, et à la possibilité d'offrir cet avantage à l'échelle mondiale avec CloudPay NOW. »

Nicky Alexander, responsable de Visa Direct, Europe, a déclaré : « Il est plus que jamais essentiel de mettre en place des solutions qui aident les travailleurs à accéder plus rapidement à leur salaire par le biais de la solution EWA et des solutions de paie. C'est pourquoi notre partenariat avec CloudPay est si important. Nous sommes ravis que Visa Direct soutienne désormais les entreprises dans leurs efforts pour améliorer leurs systèmes de paie et permettre des paiements à la demande pour leurs travailleurs. »

Checkout.com est le prestataire de services de paiement qui assure le traitement sécurisé des transactions de paiement des salaires entre CloudPay et le réseau Visa.

« Chez Checkout.com , nous nous associons à des innovateurs qui souhaitent adopter des technologies émergentes et développer de nouveaux modèles commerciaux. Notre intégration étroite avec Visa Direct simplifie les complexités précédemment associées aux paiements aux consommateurs et permet à nos commerçants d'effectuer des paiements en temps réel à l'échelle mondiale via une API unique. Nous sommes fiers de soutenir CloudPay pour lancer ce nouveau service et continuer à fournir à ses clients des solutions de rémunération en temps réel et innovantes, conçues pour l'économie numérique », a déclaré Moshe Winegarten, responsable commercial pour le Royaume-Uni et l'Irlande chez Checkout.com.

M. Bartlett a ajouté : « En combinant le service de bout en bout de la rémunération globale, des paiements et de l'accès au salaire gagné, CloudPay continue d'innover l'expérience de la rémunération moderne pour les employeurs et les employés. Nous sommes ravis d'innover avec Visa Direct et nous nous réjouissons de continuer à le faire. »

Pour de plus amples informations concernant CloudPay NOW, rendez-vous sur le site https://www.cloudpay.com/earned-wage-access .

À propos de CloudPay

Les processus de rémunération des employés ont de vastes conséquences commerciales, nécessitant des solutions modernes et des experts de confiance. CloudPay est le seul fournisseur qui guide les entreprises internationales avec vision et attention vers l'expérience de rémunération complète que les employés méritent. CloudPay relie tous les processus de rémunération des employés (y compris la paie, les paiements et la rémunération à la demande) par le biais d'une plateforme unifiée, disponible dans plus de 130 pays. Les experts de CloudPay aident les entreprises à mettre en œuvre les meilleures pratiques, à gérer le changement, à optimiser les opérations et à améliorer l'expérience des employés. Pour savoir pourquoi plus de 1 500 multinationales font confiance à CloudPay pour leurs initiatives de rémunération internationales, rendez-vous sur www.cloudpay.com .

1. La disponibilité réelle des fonds varie selon l'institution financière destinataire, le type de compte destinataire, la région et selon que la transaction est nationale ou transfrontalière.

