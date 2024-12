CLX Europe et Covision Media inaugurent une nouvelle ère de création de contenu à Paris grâce à une technologie révolutionnaire de numérisation en 3D

PARIS, 18 décembre 2024 /PRNewswire/ -- CLX Europe (« CLX »), une société eClerx dont le siège social se trouve à Vérone, en Italie, et qui possède des bureaux en Europe, aux États-Unis et en Inde, a annoncé l'ouverture d'un studio de création de contenu à la pointe de la technologie à Paris. Lancée en février 2025, l'installation sera dotée d'une technologie de pointe en matière de numérisation 3D, fournie par Covision Media. Cette innovation annonce une ère de transformation pour la production de contenu numérique, permettant aux marques et aux détaillants axés sur le commerce électronique de créer des jumeaux numériques évolutifs et automatisés avec une précision et une qualité inégalées.

Redéfinir la création de contenu : quand la précision rencontre l'échelle

Depuis plus de 50 ans, CLX aide les marques, les détaillants et les agences à créer, gérer et diffuser du contenu média et à offrir une expérience produit de haut niveau sur tous les canaux numériques. Le studio CLX Paris s'appuiera désormais sur la technologie révolutionnaire de numérisation 3D de Covision Media pour produire des jumeaux numériques réalistes. Cela permet, en particulier, aux marques de mode de luxe de produire un large éventail de ressources numériques, des modèles 3D photoréalistes aux environnements virtuels immersifs qui sont parfaitement adaptées à une utilisation omnicanale.

Les principales caractéristiques des scanners Covision sont les suivantes :

Production automatisée de ressources 3D : la plateforme de numérisation 3D de Covision crée des modèles 3D réalistes et éclairés, minimisant ainsi les interventions manuelles et la post-production.

Évolutivité et rapidité : cette technologie permet de créer des contenus personnalisés en grande quantité, aidant ainsi les marques à garder une longueur d'avance dans un paysage numérique en constante accélération.

Intégration omnicanale : les actifs sont optimisés pour le commerce électronique, les médias sociaux, l'AR/VR, et plus encore, prenant en charge les essais virtuels (VTO) et les campagnes interactives.

Un changement de donne pour les marques de luxe mondiales

Grâce à ces capacités élargies, CLX Europe permet aux clients européens du secteur de la mode de luxe de rationaliser leurs flux de production tout en respectant les normes créatives les plus strictes. De l'imagerie du commerce électronique au marketing expérientiel, la polyvalence des scans 3D de qualité réelle ouvre de nouvelles voies à la narration de la marque et à l'engagement des clients.

Scott Houchin, PDG de CLX Europe, a commenté : « L'investissement dans un nouveau studio de création de contenu ultramoderne à Paris et l'adoption de la solution de numérisation 3D la plus avancée du marché témoignent de notre engagement envers Paris et ses marques et détaillants les plus emblématiques. »

« Ce nouveau studio à Paris est une étape importante dans notre démarche visant à allier précision et créativité », a déclaré Stefano Ferrari, chef de l'exploitation, CLX Europe. « Notre objectif a toujours été de créer des expériences de contenu uniques et inoubliables. Aujourd'hui, grâce à la technologie de numérisation 3D, nous établissons une nouvelle référence en matière de création de contenu visuel. »

Franz Tschimben, cofondateur et PDG de Covision Media, a ajouté : « Nous sommes ravis de nous associer à CLX Europe pour apporter nos solutions de numérisation 3D alimentées par l'IA à Paris. Je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de travailler avec l'équipe dirigeante de classe mondiale de CLX et ses excellentes équipes de production 3D. Je suis convaincu que nous allons stimuler l'innovation 3D pour les marques et les détaillants les plus reconnus et les plus importants à Paris, en France et en Europe, en offrant une solution évolutive pour la création de tout type de contenu. »

Les scanners 3D de Covision Media, basés sur la vision par ordinateur et l'apprentissage automatique, utilisent un réseau sphérique de 30 caméras pour produire des ressources 3D photoréalistes et rééclairables. Le système capture chaque nuance de texture, de couleur et d'éclairage, et fournit des jumeaux numériques qui peuvent être adaptés de manière transparente à diverses applications.

À propos de CLX Europe

CLX Europe, une société d'eClerx, aide les marques mondiales, les détaillants et les agences à créer, gérer et diffuser du contenu numérique sur plusieurs canaux. Avec plus de 50 ans d'expertise, CLX Europe est spécialisée dans l'utilisation de technologies de pointe pour répondre aux besoins évolutifs des secteurs du luxe, de la vente au détail, de l'automobile et de l'industrie. Pour plus d'informations, consultez le site www.clxeurope.com.

À propos de Covision Media

Covision Media est un leader technologique italien dans le domaine de la numérisation 3D, spécialisé dans la production en masse de jumeaux numériques réalistes et éclairés. Les solutions innovantes de Covision Media, auxquelles font confiance le groupe Inditex, NUREG et Adidas, Quad, Meta et d'autres marques, détaillants et entreprises technologiques, redessinent l'avenir de la création de contenu numérique. Pour plus d'informations, consultez le site www.covisionmedia.ai.

Contact :

Nadia Crespo

Responsable du marketing chez Covision Media [email protected]

+39 340 335 5506

Stefano Anselmi

Responsable du contenu numérique chez CLX Europe [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/535909/eClerx_Logo.jpg