CLX Europe und Covision Media läuten in Paris mit revolutionärer 3D-Scanning-Technologie eine neue Ära der Content-Erstellung ein

PARIS, 18. Dezember 2024 /PRNewswire/ – CLX Europe („CLX"), ein eClerx-Unternehmen mit Hauptsitz in Verona, Italien, und Niederlassungen in ganz Europa, den USA und Indien, gab die Eröffnung eines hochmodernen Studios für die Erstellung von Inhalten in Paris bekannt. Die Einrichtung, die im Februar 2025 eröffnet werden soll, wird mit modernster 3D-Scantechnologie von Covision Media ausgestattet sein. Diese Innovation läutet eine neue Ära für die Produktion digitaler Inhalte ein und ermöglicht es E-Commerce-orientierten Marken und Einzelhändlern, skalierbare, automatisierte digitale Zwillinge mit unvergleichlicher Präzision und Qualität zu erstellen.

Die Erstellung von Inhalten neu definieren: Wo Präzision auf Größe trifft

Seit über 50 Jahren hilft CLX Marken, Einzelhändlern und Agenturen, Medieninhalte zu erstellen, zu verwalten und bereitzustellen und ein optimales Produkterlebnis auf allen digitalen Kanälen zu schaffen. Das CLX-Studio in Paris wird nun auch die bahnbrechende 3D-Scan-Technologie von Covision Media nutzen, um digitale Zwillinge in Realitätsnähe zu liefern. Dies ermöglicht es insbesondere Luxusmodemarken, ein breites Spektrum an digitalen Assets zu produzieren, von fotorealistischen 3D-Modellen bis hin zu immersiven virtuellen Umgebungen, die nahtlos auf die Omnichannel-Nutzung zugeschnitten sind.

Zu den wichtigsten Merkmalen der Covision-Scanner gehören:

Automatisierte 3D-Asset-Produktion: Die 3D-Scanvorrichtung von Covision erstellt wiederbeleuchtbare, realitätsgetreue 3D-Modelle und minimiert manuelle Eingriffe und die Nachbearbeitung.

Skalierbarkeit und Geschwindigkeit: Die Technologie ermöglicht die Erstellung maßgeschneiderter Inhalte in großem Umfang und hilft Marken, in einer sich ständig beschleunigenden digitalen Landschaft die Nase vorn zu haben.

Omnichannel-Integration: Die Assets sind für E-Commerce, soziale Medien, AR/VR und mehr optimiert und unterstützen virtuelle Tests (VTOs) und interaktive Kampagnen.

Ein Game-Changer für globale Luxusmarken

Mit diesen erweiterten Funktionen ermöglicht CLX Europe europäischen Luxusmodekunden, ihre Produktions-Workflows zu rationalisieren und gleichzeitig die höchsten kreativen Standards einzuhalten. Von E-Commerce-Bildern bis hin zu Erlebnismarketing – die Vielseitigkeit von 3D-Scans in Realitätsqualität eröffnet neue Wege für das Storytelling von Marken und die Kundenbindung.

Scott Houchin, CEO von CLX Europe, kommentierte: „Die Investition in ein neues, hochmodernes Content-Creation-Studio in Paris und die Einführung der fortschrittlichsten 3D-Scanning-Lösung auf dem Markt sind ein Beweis für unser Engagement für Paris und seine bekanntesten Marken und Einzelhändler."

„Dieses neue Studio in Paris ist ein Meilenstein auf unserem Weg, Präzision und Kreativität zu vereinen", sagte Stefano Ferrari, COO von CLX Europe. „Unser Ziel war es schon immer, einzigartige, unvergessliche Inhalte zu schaffen. Jetzt setzen wir mit der 3D-Scantechnologie einen neuen Maßstab für die Erstellung visueller Inhalte."

Franz Tschimben, Mitbegründer und CEO von Covision Media, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr, mit CLX Europe zusammenzuarbeiten, um unsere KI-gestützten 3D-Scanlösungen nach Paris zu bringen. Ich freue mich besonders auf die Möglichkeit, mit dem Weltklasse-Führungsteam von CLX und seinen hervorragenden 3D-Produktionsteams zusammenzuarbeiten. Ich bin überzeugt, dass wir die 3D-Innovation für die bekanntesten und größten Marken und Einzelhändler in Paris, Frankreich und Europa vorantreiben und eine skalierbare Lösung für die Erstellung jeglicher Art von Inhalten anbieten werden."

Die auf Computer Vision und maschinellem Lernen basierenden 3D-Scanner von Covision Media verwenden eine kugelförmige Anordnung von 30 Kameras, um wiederbeleuchtbare, fotorealistische 3D-Assets zu erzeugen. Das System erfasst jede Nuance von Textur, Farbe und Beleuchtung und liefert digitale Zwillinge, die nahtlos für verschiedene Anwendungen angepasst werden können.

Informationen zu CLX Europe

CLX Europe, ein Unternehmen von eClerx, unterstützt globale Marken, Einzelhändler und Agenturen bei der Erstellung, Verwaltung und Bereitstellung digitaler Inhalte über verschiedene Kanäle. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung hat sich CLX Europe auf die Nutzung modernster Technologien spezialisiert, um die sich entwickelnden Anforderungen der Luxus-, Einzelhandels-, Automobil- und Industriesektoren zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter www.clxeurope.com.

Informationen zu Covision Media

Covision Media ist ein führendes italienisches Technologieunternehmen im Bereich 3D-Scannen, das sich auf die Massenproduktion von digitalen Zwillingen in Realitätsqualität spezialisiert hat, die neu beleuchtet werden können. Inditex Group, NUREG und Adidas, Quad, Meta und andere Marken, Einzelhändler und Technologieunternehmen vertrauen auf die innovativen Lösungen von Covision Media, die die Zukunft der Erstellung digitaler Inhalte neu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.covisionmedia.ai.

