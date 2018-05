CMC galardona a Sprint con el premio al Comercializador del Año 2018

FAIRFAX, Virginia, 21 de mayo de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Culture Marketing Council: The Voice of Hispanic Market (CMC) anunció hoy que Sprint es el ganador del premio al comercializador del año "2018 CMC Marketer of the Year". Sprint se une a una prestigiosa lista de marcas élite que han recibido el premio, entre ellas Ford, McDonald's, State Farm, Toyota y Walmart. Alberto Lorente, director de mercadotecnia multicultural de Sprint, aceptará el premio y hablará sobre el compromiso de la compañía de telefonía móvil con el mercado hispano y multicultural en la Conferencia Anual 2018 de la CMC. La sesión tendrá lugar el miércoles 6 de junio a las 9:00 a.m., en el Loews Hollywood Hotel de Los Ángeles.