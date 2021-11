CME Group introduceert Micro Ether-futures op 6 december

CHICAGO, 2 november 2021 /PRNewswire/ -- CME Group, 's werelds toonaangevende en meest diverse derivatenmarkt, heeft vandaag bekendgemaakt dat het zijn cryptoderivatenaanbod op 6 december gaat uitbreiden met de introductie van Micro Ether-futures, onder voorbehoud van goedkeuring voor de regelgeving.

Met een grootte van één tiende van één ether bieden Micro Ether-futures een efficiënte, kosteneffectieve manier voor een reeks marktdeelnemers, van instellingen tot gespecialiceerde actieve individuele handelaren, om het spotrisico van hun etherprijs af te dekken of ether-handelsstrategieën eenvoudiger uit te voeren, zonder daarbij af te hoeven zien van de eigenschappen en voordelen van CME Group's grotere Ether-futures.

"Sinds de introductie van Ether-futures in februari hebben we een gestage groei van de liquiditeit waargenomen in deze contracten, met name onder institutionele handelaren", zegt Tim McCourt, CME Group Global Head of Equity Index and Alternative Investment Products. "Tegelijkertijd is de prijs van ether meer dan verdubbeld sinds de introductie van deze contracten, wat voor vraag zorgt naar een microcontract om deze markt nog toegankelijker te maken voor een brede verscheidenheid aan deelnemers. Micro Ether-futures bieden meer keuze en precisie in hoe zij met Ether-futures op een transparante, gereguleerde en efficiënte manier bij CME Group kunnen handelen."

Micro Ether-futures worden toegevoegd aan CME Group's groeiende aanbod van cryptovalutaderivaten, inclusief de recent geïntroduceerde Micro Bitcoin-futures waarvan al meer dan 2,7 miljoen contracten zijn verhandeld sinds hun introductie in mei. Sinds de introductie zijn dagelijks gemiddeld 675.500 CME Ether-futurescontracten (ca. gelijk aan 33,8 miljoen ether) verhandeld.

Daarnaast vullen Micro Ether-futures CME Group's lijst van meer dan 20 Micro-producten aan, waarin sinds hun introductie meer dan 1 miljard contracten zijn verhandeld.

Het nieuwe contract zal in contanten worden verrekend op basis van de CME CF Ether-Dollar Reference Rate, die dient als een eendaagse reference rate van de Amerikaanse dollarkoers van ether. Micro Ether-futures staan genoteerd op en zijn onderhevig aan de regels van CME.

Ga voor meer informatie over dit product naar: www.cmegroup.com/microether.

Als 's werelds toonaangevende en meest diverse derivatenmarkt, stelt CME Group (www.cmegroup.com) klanten in staat futures, opties, contanten en op OTC-markten te handelen, portfolio's te optimaliseren en gegevens te analyseren, zodat marktdeelnemers over de hele wereld risico's doeltreffend kunnen beheren en kansen kunnen benutten. CME Group-beurzen bieden het grootste aanbod aan mondiale benchmarkproducten in alle grote vermogenscategorieën op basis van rentevoeten, aandelenindices, vreemde valuta, energie, landbouwproducten en metalen. Het bedrijf biedt handel in futures en opties op futures aan via het CME Globex®-platform, handel in vastrentende waarden via BrokerTec en in vreemde valuta op het EBS-platform. Daarnaast exploiteert het een van 's werelds toonaangevende centrale tegenpartijen voor clearing, CME Clearing. Met een keur aan producten en diensten die de hele levenscyclus van handel ondersteunen, voorziet CME Group ook in optimalisering en afstemming van diensten via TriOptima, een via Traiana verleende verwerkingsdienst voor handel.

CME Group, het Globe-logo, CME, Chicago Mercantile Exchange, Globex en E-mini zijn handelsmerken van Chicago Mercantile Exchange Inc. CBOT en Chicago Board of Trade zijn handelsmerken van Board of Trade of the City of Chicago, Inc. NYMEX, New York Mercantile Exchange en ClearPort zijn handelsmerken van New York Mercantile Exchange, Inc. COMEX is een handelsmerk van Commodity Exchange, Inc. BrokerTec, EBS, TriOptima en Traiana zijn respectievelijk handelsmerken van BrokerTec Europe LTD, EBS Group LTD, TriOptima AB en Traiana, Inc. Dow Jones, Dow Jones Industrial Average, S&P 500 en S&P zijn al naargelang het geval dienst- en/of handelsmerken van Dow Jones Trademark Holdings LLC, Standard & Poor's Financial Services LLC en S&P/Dow Jones Indices LLC en hiervoor kan door Chicago Mercantile Exchange Inc. vergunning zijn verleend. Alle overige handelsmerken zijn eigendom van hun betreffende eigenaren.

