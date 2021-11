CME Group lancera ses contrats à terme Micro Ether le 6 décembre

CHICAGO, 2 novembre 2021 /PRNewswire/ -- CME Group, le premier marché de produits dérivés au monde et le plus diversifié, a annoncé aujourd'hui son intention d'élargir son offre en matière de produits dérivés sur crypto-monnaies avec le lancement de contrats à terme Micro Ether le 6 décembre, à l'issue d'un examen réglementaire.

D'une taille égale à un dixième d'un ether, les contrats à terme Micro Ether offriront un moyen efficace et rentable à de nombreux acteurs du marché, des institutions jusqu'aux traders particuliers avertis et dynamiques, de couvrir leur risque lié au cours de l'ether au comptant ou d'exécuter de manière plus agile des stratégies de négociation de l'ether, tout en conservant les caractéristiques et les avantages des contrats à terme Ether de plus grande taille de CME Group.

« Depuis le lancement des contrats à terme Ether en février, nous avons constaté une croissance régulière de la liquidité de ces contrats, en particulier parmi les traders institutionnels », a déclaré Tim McCourt, responsable mondial des Indices boursiers et des Produits d'investissement alternatifs de CME Group. « Parallèlement, le cours de l'ether a plus que doublé depuis le lancement de ces contrats, créant ainsi une demande pour un contrat de très petite taille, ce qui permet d'élargir encore l'accessibilité de ce marché à un plus grand nombre d'acteurs. Les contrats à terme Micro Ether offriront encore plus de choix et de précision en matière de négociation des contrats à terme Ether et ce, de manière transparente, réglementée et efficace au sein de CME Group. »

Les contrats à terme Micro Ether viendront enrichir la gamme croissante de produits dérivés sur crypto-monnaies de CME Group, qui comprend notamment les contrats à terme Micro Bitcoin récemment lancés, dont le nombre a dépassé les 2,7 millions de contrats négociés depuis leur lancement en mai. À ce jour, 675,500 contrats à terme Ether de CME (soit l'équivalent d'environ 33.8 millions ether) se sont négociés en moyenne chaque jour.

En outre, les contrats à terme Micro Ether compléteront la gamme diversifiée de CME Group, composée de plus de 20 produits Micro qui, dans leur ensemble, ont dépassé le milliard de contrats négociés depuis leur lancement.

Le nouveau contrat sera réglé en espèces, sur la base du CME CF Ether-Dollar Reference Rate, qui fait office de taux de référence quotidien du cours de l'ether en dollars américains. Les contrats à terme Micro Ether seront cotés et soumis aux règles de CME.

Pour obtenir plus d'informations sur ce produit, veuillez consulter www.cmegroup.com/microether.

Marché de produits dérivés numéro un et le plus diversifié au monde, CME Group (www.cmegroup.com) donne la possibilité à ses clients d'effectuer des transactions sur des contrats à terme, des options, des liquidités et les marchés hors cote, d'optimiser les portefeuilles et d'analyser des données, en permettant aux acteurs de marché du monde entier de gérer efficacement le risque et de saisir les opportunités. Les marchés de CME Group offrent le plus vaste éventail de produits de référence mondiaux dans toutes les grandes classes d'actifs basées sur les taux d'intérêt, les indices d'actions, les changes, l'énergie, les produits agricoles et les métaux. La société permet la négociation de contrats à terme et d'options sur contrats à terme par le biais de la plate-forme CME Globex®, la négociation de produits à revenu fixe via BrokerTec et la négociation de devises sur la plate-forme d'EBS. Par ailleurs, elle gère l'un des premiers prestataires de services de compensation avec contrepartie centrale au monde, CME Clearing. Au travers d'une gamme de produits et services pré- et post-négociation à la base du cycle de vie complet d'une transaction, CME Group propose également des services d'optimisation et de rapprochement par l'intermédiaire de TriOptima ainsi que des services de traitement des transactions par le biais de Traiana.

CME Group, le logo du Globe, CME, Chicago Mercantile Exchange, Globex et E-mini sont des marques déposées de Chicago Mercantile Exchange Inc. CBOT et le Chicago Board of Trade sont des marques déposées de Board of Trade of the City of Chicago, Inc. NYMEX, New York Mercantile Exchange et ClearPort sont des marques déposées de New York Mercantile Exchange, Inc. COMEX est une marque déposée de Commodity Exchange, Inc. BrokerTec, EBS, TriOptima et Traiana sont des marques déposées de BrokerTec Europe LTD, EBS Group LTD, TriOptima AB et Traiana, Inc., respectivement. Dow Jones, Dow Jones Industrial Average, S&P 500 et S&P sont des marques déposées ou des marques de service de Dow Jones Trademark Holdings LLC, Standard & Poor's Financial Services LLC et S&P/Dow Jones Indices LLC, selon le cas, qui ont donné au Chicago Mercantile Exchange Inc. l'autorisation de les utiliser. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

