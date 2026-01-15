"CMGs erster großer Hit des Jahres 2026", CCTV-4 sendet "The Grand Northwest"

BEIJING, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Eine große Dokumentarserie, die sich auf die Veränderungen konzentriert, die in den letzten Jahren in einer der historisch gesehen ärmeren Regionen Chinas - dem Nordwesten - stattgefunden haben, hat die Rolle einer koordinierten regionalen Entwicklung in Chinas laufender Modernisierung in den Mittelpunkt gerückt.

”CMG’s First Big Hit of 2026“, CCTV-4 Airs“ The Grand Northwest ”

In zehn 40-minütigen Episoden verwebt "The Grand Northwest", eine Produktion des CMG-Senders CCTV-4 (Asia Channel), Archivmaterial und zeitgenössische Fallstudien zu einer Erzählung, die mit historischem Tiefgang und zeitgenössischer Wärme den bemerkenswerten wirtschaftlichen und kulturellen Fortschritt in den fünf Provinzen und autonomen Regionen beschreibt, die den Nordwesten Chinas bilden - Shaanxi, Gansu, Ningxia, Qinghai und Xinjiang. Wie die frühere Serie "Der große Nordosten" interpretiert auch diese Serie, wie dieser Fortschritt nicht nur von der nationalen Entwicklungsstrategie profitiert, sondern auch zu ihr beiträgt.

Innovative Filmtechniken fangen die spektakuläre Naturschönheit des Nordwestens ein und zeigen den Geist derer, die daran gearbeitet haben, die Landschaft zum Nutzen der lokalen Gemeinschaften umzugestalten. Von der sorgfältig gestalteten Eröffnungssequenz bis zur Originalmusik ist jedes Element von der unverwechselbaren Ästhetik Nordwestchinas durchdrungen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2861627/CMG_s_First_Big_Hit_of_2026_CCTV_4_Airs__The_Grand_Northwest.jpg