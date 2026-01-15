"Le premier grand succès de CMG en 2026", CCTV-4 diffuse "The Grand Northwest".

BEIJING, 15 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Une importante série de documentaires portant sur la transformation, ces dernières années, de ce qui a été, historiquement, l'une des régions les plus pauvres de la Chine - son nord-ouest - a braqué les projecteurs sur le rôle d'un développement régional coordonné dans la modernisation en cours de la Chine.

”CMG’s First Big Hit of 2026“, CCTV-4 Airs“ The Grand Northwest ”

En dix épisodes de 40 minutes, "The Grand Northwest", produit par CCTV-4 (Asia Channel) de CMG, tisse des documents d'archives et des études de cas contemporains pour créer un récit décrivant, avec une profondeur historique et une chaleur contemporaine, les progrès remarquables, tant économiques que culturels, réalisés dans les cinq provinces et régions autonomes qui forment le nord-ouest de la Chine - Shaanxi, Gansu, Ningxia, Qinghai et Xinjiang. Comme la série précédente "Le Grand Nord-Est", cette série interprète également la manière dont ces progrès profitent à la stratégie nationale de développement, tout en y contribuant.

Des techniques de tournage innovantes permettent de capturer la beauté naturelle spectaculaire du Nord-Ouest et révèlent l'esprit de ceux qui ont travaillé à la transformation du paysage au profit des communautés locales. De la séquence d'ouverture soigneusement conçue à la musique originale, chaque élément est imprégné de l'esthétique distinctive du nord-ouest de la Chine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2861627/CMG_s_First_Big_Hit_of_2026_CCTV_4_Airs__The_Grand_Northwest.jpg