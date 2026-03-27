CNOOC Limited atteint de nouveaux records de réserves et de production en 2025, la résilience des profits continuant de se consolider

HONG KONG, 27 mars 2026 /PRNewswire/ -- CNOOC Limited (la « Société », SEHK : 00883 (guichet HKD) et 80883 (guichet RMB), SSE : 600938] a annoncé aujourd'hui ses résultats annuels 2025 pour l'exercice clos le 31 décembre 2025.

La production nette s'est élevée à environ 2,13 millions de bep (baril équivalent pétrole) par jour.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a atteint 122,1 milliards de yuans

Le ratio dividendes/bénéfice est de 45 % et le dividende annuel s'élève à 1,28 dollar de Hong Kong par action (taxes incluses)

Aperçu des performances

CNOOC Limited poursuit une croissance constante de la production et un contrôle strict des coûts, afin de consolider sa compétitivité en matière de résilience des coûts et des profits. Au cours des cinq dernières années, la Société a fait 66 découvertes au total, tandis que le taux de croissance annuel composé (TCAC) de la production nette a atteint environ 8 %. En 2025, la production nette de la Société a atteint 2,13 millions de bep par jour, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est élevé à 122,1 milliards de yuans .

La Société adhère au principe d'une exploration axée sur la valeur, atteint un nouveau record en termes de réserves de pétrole et de gaz et est reconnue pour la première fois par Wood Mackenzie comme société pétrolière nationale (SPN) de l'année. En 2025, la Société a découvert 6 gisements de pétrole et de gaz au total et a évalué avec succès 28 structures contenant du pétrole et du gaz. Les réserves prouvées nettes ont atteint 7,77 milliards de bep, soit une augmentation de 6,9 % en glissement annuel. En Chine, la Société a découvert Longkou 25-1 et a évalué avec succès Qinhuangdao 29-6, démontrant ainsi les perspectives d'exploration dans les champs lithologiques peu profonds du golfe de Bohai. À l'étranger, la Société a évalué avec succès deux champs pétrolifères dans le bloc Stabroek en Guyane, Lukanani et Ranger, consolidant ainsi la base de ressources du bloc. En outre, la société a lancé quatre nouveaux projets d'exploration en Irak, au Kazakhstan et en Indonésie, ce qui a permis de diversifier davantage le portefeuille d'actifs à l'étranger.

La Société atteint un nouveau record de production de pétrole et de gaz, tandis que les champs pétrolifères en exploitation donnent de bons résultats. En 2025, la Société a mis en ligne une douzaine de nouveaux projets et a continué d'améliorer le ratio des réserves exploitées et le taux de récupération des champs pétrolifères en production. Sur l'ensemble de l'année, la Société a enregistré une production nette de pétrole et de gaz de 777,3 millions de bep, soit une augmentation de 7 % en glissement annuel, ce qui constitue un nouveau record. Entre autres, la production de pétrole brut a augmenté de 5,8 %. La production de gaz naturel a augmenté de 11,6 %, ce qui a contribué à soutenir la résilience des profits de la Société. La Société s'efforce de maintenir la production de pétrole brut et de contrôler la proportion d'eau. Une technologie intelligente d'injection d'eau et de production a été appliquée à grande échelle, ce qui a permis de ralentir la vitesse de déclin naturel à 9,5 % et de la maintenir à un niveau correct. À l'étranger, de nombreux projets en Amérique du Sud et en Amérique du Nord ont continué d'assurer la montée en production et ont stimulé la croissance de la production de la Société.

La Société s'appuie sur l'innovation technologique pour stimuler efficacement la croissance locale. En termes d'exploration et de développement, la Société a utilisé une technologie géophysique avancée pour améliorer la qualité des données sismiques en profondeur, ce qui a facilité la découverte de Huizhou 19-6, un champ pétrolifère en eaux profondes dont le volume en place prouvé dépasse les 100 millions de tonnes. L'efficacité moyenne des forages quotidiens au large de la Chine a atteint son meilleur niveau depuis cinq ans. Le projet de démonstration de forage et d'achèvement « excellent et intelligent » a été accéléré de 26 %. En outre, la recherche et le développement d'arbre de Noël sous-marin en eau profonde et de système de contrôle ont connu une évolution positive. En ce qui concerne la transformation de l'intelligence numérique, la Société a poursuivi l'action « AI+ », améliorant de 30 % l'efficacité des scénarios clés tels que l'exploration, le développement, la sécurité de la production et la recherche. Le nombre de plateformes offshore sans personnel a augmenté régulièrement. Le champ gazier intelligent « Shenhai-1 » a été choisi pour figurer dans le premier lot de la liste des usines intelligentes d'avant-garde en Chine.

La Société s'efforce de produire du pétrole et du gaz de manière plus propre et de promouvoir le développement de nouvelles énergies et de nouvelles industries. La Société met en œuvre une stratégie de développement écologique et à faible émission de carbone, développe le recyclage des gaz associés et met en place un système complet de développement écologique. La consommation d'électricité verte a continué de croître grâce aux projets d'alimentation à quai. En 2025, 1,08 milliard de kWh ont été consommés, ce qui a permis de réduire les émissions de carbone de 680 000 tonnes. Des ressources éoliennes offshore à grande échelle ont été acquises, des projets de démonstration étaient en cours d'élaboration et la Société a fait progresser régulièrement les activités liées à la réduction des émissions de carbone (captage et stockage du dioxyde de carbone/captage, utilisation et stockage du carbone, par exemple). Le projet « Haiyou Guanla » a fonctionné de manière régulière. L'élaboration du projet d'énergie éolienne offshore CZ7 de Hainan et la construction de la première plateforme éolienne flottante de 16 MW au monde ont commencé. Le premier projet de démonstration de captage, d'utilisation et de stockage du carbone offshore en Chine, dans le champ pétrolifère Enping 15-1, a été lancé avec succès. L'étude de faisabilité du projet de démonstration de captage et stockage du dioxyde de carbone/captage, utilisation et stockage du carbone de Daya Bay a été achevée.

Face à la volatilité des prix mondiaux du pétrole, la Société assure la résilience des profits grâce à une croissance stable de la production et à des mesures pratiques et efficaces de contrôle des coûts. En 2025, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 335,7 milliards de yuans pour le pétrole et le gaz, et un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 122,1 milliards de yuans. Le coût annuel tout compris était de 27,9 dollars par bep, soit une baisse de 2,2 % en glissement annuel. La Société a activement partagé ses résultats de développement avec les actionnaires. Le Conseil d'administration a recommandé un ratio dividendes/bénéfice de 45 % pour 2025. Le dividende annuel est de 1,28 dollars de Hong Kong par action (taxes incluses), dont un dividende final de 0,55 dollars de Hong Kong par action (taxes incluses).

CNOOC Limited s'acquitte activement de sa responsabilité sociale et participe au développement social. En 2025, la Société a poursuivi ses efforts et ses activités caritatives en faveur de la revitalisation rurale, de l'équité en matière d'éducation, de la protection de l'environnement et du bien-être de la population. La Société a reçu de nombreuses distinctions, dont celles de « Société la plus récompensée » et de « meilleur employeur ».

Objectifs d'exploitation pour 2026

En 2026, CNOOC Limited se concentrera sur son secteur d'activité principal, le pétrole et le gaz, et continuera de rechercher une production rentable. La production annuelle devrait se situer entre 780 et 800 millions de bep. Pour soutenir une croissance régulière de la production, la Société a prévu un budget de dépenses d'investissement pour 2026 de 112 à 122 milliards de yuans.

M. Zhang Chuanjiang, président de la Société, a déclaré : « À l'avenir, nous renforcerons les bases de notre développement en augmentant les réserves et la production de pétrole et de gaz, nous favoriserons la croissance par la création de valeur, nous stimulerons la modernisation industrielle par l'innovation, nous créerons des avantages concurrentiels par le développement international et nous encouragerons la croissance future par une transition verte et à faible émission de carbone. Nous nous efforcerons de construire un groupe d'énergie et de ressources de niveau mondial présentant des caractéristiques marines distinctives, et nous joindrons nos efforts à ceux des parties prenantes pour entamer une nouvelle étape de notre développement. »

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Remarques à l'intention des rédacteurs :

De plus amples informations sur la Société sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.cnoocltd.com.

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Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives, notamment des déclarations concernant l'évolution probable des activités de l'entreprise et de ses filiales, telles que les événements futurs attendus, les perspectives commerciales ou les résultats financiers. Les termes « s'attendre à », « anticiper », « continuer », « estimer », « objectif », « en cours », « peut », « sera », « projet », « devrait », « croire », « prévoit », « a l'intention de » et autres expressions similaires ont pour but d'identifier ces déclarations prospectives. Ces déclarations reposent sur des hypothèses et des analyses faites par l'entreprise à cette date à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que d'autres facteurs que l'entreprise considère actuellement comme appropriés dans les circonstances. Toutefois, il n'est pas certain que les résultats et les développements réels correspondent aux attentes et aux prévisions actuelles de l'entreprise. Les résultats réels, les performances et la situation financière peuvent considérablement différer des attentes de la Société, notamment en raison de principaux facteurs, notamment, mais sans s'y limiter, des facteurs macro-politiques et économiques, des fluctuations des prix du pétrole brut et du gaz naturel, de la nature hautement concurrentielle du secteur du pétrole et du gaz naturel, du changement climatique et des politiques environnementales, des prévisions de prix de la Société, des activités de fusion, d'acquisition et de désinvestissement, des politiques de santé, de sécurité et d'environnement (HSSE) et d'assurance et des modifications des lois et réglementations en matière de lutte contre la corruption, la fraude, le blanchiment d'argent et la gouvernance d'entreprise.

Par conséquent, toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont assorties de ces mises en garde. L'entreprise ne peut garantir que les résultats ou les développements prévus se réaliseront ou, même s'ils se réalisent en grande partie, qu'ils auront l'effet escompté sur l'entreprise, ses activités ou ses opérations.

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