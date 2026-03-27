CNOOC Limited erreicht 2025 neue Rekorde bei Reserven und Produktion - Gewinnresistenz konsolidiert sich weiter

HONGKONG, 27. März 2026 /PRNewswire/ -- CNOOC Limited („Unternehmen", SEHK: 00883 (HKD Counter) und 80883 (RMB Counter), SSE: 600938) gab heute seine Geschäftszahlen für das am 31. Dezember 2025 beendete Geschäftsjahr bekannt.

Die Nettoproduktion betrug etwa 2,13 Millionen BOE pro Tag

Der den Anteilseignern zurechenbare Nettogewinn erreichte 122,1 Milliarden RMB

Dividendenausschüttungsquote von 45 % und Jahresdividende von 1,28 HKD pro Aktie (einschließlich Steuern)

Leistungskennzahlen auf einen Blick

CNOOC Limited strebt ein stetiges Produktionswachstum und eine strenge Kostenkontrolle an, um seine Wettbewerbsfähigkeit in Bezug auf Kosten und Gewinn zu festigen. In den letzten fünf Jahren hat das Unternehmen insgesamt 66 neue Vorkommen entdeckt, während die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Nettoproduktion etwa 8 % betrug. Im Jahr 2025 erreichte die Nettoproduktion des Unternehmens 2,13 Millionen Barrel Öläquivalent (BOE) pro Tag, und der den Anteilseignern zurechenbare Nettogewinn belief sich auf 122,1 Milliarden RMB.

Das Unternehmen hält an einer wertorientierten Exploration fest, erreicht einen neuen Rekord bei den Öl- und Gasreserven und wird von Wood Mackenzie erstmals als „NOC Explorer of the Year" ausgezeichnet. Im Jahr 2025 gelangen dem Unternehmen insgesamt 6 neue Öl- und Gasfunde mit der erfolgreichen Bewertung von 28 öl- und gasführenden Strukturen. Die nachgewiesenen Nettoreserven erreichten 7,77 Milliarden BOE, was einem Anstieg von 6,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. In China entdeckte das Unternehmen das Feld Longkou 25-1 und führte eine erfolgreiche Erkundung des Feldes Qinhuangdao 29-6 durch. Dies unterstreicht das Explorationspotenzial in den flachen lithologischen Feldern in Bohai. Im Ausland bewertete das Unternehmen erfolgreich zwei Ölfelder im Stabroek-Block in Guyana, nämlich Lukanani und Ranger, und festigte so die Ressourcenbasis des Blocks weiter. Darüber hinaus erwarb das Unternehmen vier neue Explorationsprojekte im Irak, in Kasachstan und in Indonesien und diversifizierte damit sein internationales Portfolio weiter.

Das Unternehmen erreicht einen neuen Höchststand bei der Öl- und Gasproduktion, und die produzierenden Ölfelder entwickeln sich gut. Im Jahr 2025 nahm das Unternehmen ein Dutzend neuer Projekte in Betrieb und erhöhte den Anteil der produzierenden Reserven und die Förderrate der produzierenden Ölfelder. Für das gesamte Jahr erzielte das Unternehmen eine Netto-Öl- und Gasproduktion von 777,3 Millionen BOE, was einem Anstieg von 7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht und einen neuen Rekord darstellt. Darunter stieg die Rohölproduktion um 5,8 %. Die Erdgasproduktion stieg um 11,6 % und trug dazu bei, die Gewinne des Unternehmens stabil zu halten. Das Unternehmen ist bestrebt, die Rohölproduktion aufrechtzuerhalten und den Wasserverbrauch zu kontrollieren. Es wurde in großem Umfang intelligente Wasserinjektions- und Fördertechnik eingesetzt. Dadurch konnte die natürliche Förderrückgangsrate auf 9,5 % gesenkt und auf einem zufriedenstellenden Niveau gehalten werden. In Übersee liefen mehrere Projekte in Süd- und Nordamerika weiter auf Hochtouren und trieben das Produktionswachstum des Unternehmens voran.

Das Unternehmen nutzt technologische Innovationen, um das einheimische Wachstum wirksam zu fördern. Im Bereich der Exploration und Erschließung setzte das Unternehmen fortschrittliche geophysikalische Technologien ein, um die Qualität der seismischen Tiefendaten zu verbessern. Dies ermöglichte die Entdeckung von Huizhou 19-6, einem Tiefseeölfeld mit einem nachgewiesenen Fördervolumen von über 100 Millionen Tonnen. Die durchschnittliche tägliche Bohreffizienz vor der chinesischen Küste erreichte das beste Niveau seit fünf Jahren. Das Demonstrationsprojekt für „exzellente und intelligente" Bohrungen und Fertigstellung wurde um 26 % beschleunigt. Zusätzlich wurden bei der Forschung und Entwicklung von Tiefsee-Weihnachtsbäumen und zugehörigen Steuerungssystemen deutliche Fortschritte erzielt. Im Hinblick auf die Transformation der digitalen Intelligenz setzte das Unternehmen die Initiative „AI+" fort und verbesserte die Effizienz von Schlüsselszenarien wie Exploration, Entwicklung, Produktionssicherheit und Forschung um 30 %. Der Anteil der unbemannten Offshore-Plattformen stieg stetig an.Das intelligente Gasfeld „Shenhai-1" wurde in die erste Auswahl Chinas für die Förderung von Smart Factories der Pionierklasse aufgenommen.

Das Unternehmen setzt sich für eine sauberere Öl- und Gasproduktion ein und fördert die Entwicklung neuer Energien und neuer Industrien. Das Unternehmen verfolgt eine Strategie der umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen Entwicklung, weitet die Wiederverwertung von Erdölbegleitgas aus und baut ein umfassendes System zur umweltfreundlichen Entwicklung auf. Der Verbrauch von Ökostrom nahm durch die Onshore-Stromprojekte weiter zu. Im Jahr 2025 wurden 1,08 Milliarden kWh verbraucht, was zu einer Reduzierung der Kohlenstoffemissionen um 680.000 Tonnen führte. Es wurden große Offshore-Windkraftressourcen erworben, Demonstrationsprojekte wurden gebaut, und das Unternehmen trieb kohlenstoffnegative Geschäftsbereiche wie CCS/CCUS stetig voran. „Haiyou Guanla" hat seine Tätigkeit kontinuierlich fortgesetzt. Mit dem Bau des Offshore-Windkraftprojekts CZ7 in Hainan und der weltweit ersten schwimmenden Windkraftplattform mit 16-MW-Anlage im Tension-Leg-Design wurde begonnen. Chinas erstes Offshore-CCUS-Demonstrationsprojekt auf dem Ölfeld Enping 15-1 wurde erfolgreich in Betrieb genommen. Die Machbarkeitsstudie für das CCS/CCUS-Cluster-Demonstrationsprojekt Daya Bay wurde abgeschlossen.

Angesichts der volatilen internationalen Ölpreise hält das Unternehmen seine Gewinne durch ein stabiles Produktionswachstum sowie durch praktische und wirksame Maßnahmen zur Kostenkontrolle stabil. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Öl- und Gasumsatz von 335,7 Milliarden RMB und einen den Anteilseignern zurechenbaren Nettogewinn von 122,1 Milliarden RMB. Die jährlichen Gesamtkosten beliefen sich auf 27,9 USD pro BOE, was einem Rückgang von 2,2 % im Jahresvergleich entspricht. Das Unternehmen teilte seine Entwicklungsergebnisse aktiv mit den Aktionären. Der Verwaltungsrat hat für das Jahr 2025 eine Dividendenausschüttungsquote von 45 % vorgeschlagen. Die jährliche Dividende beträgt 1,28 HKD pro Aktie (einschließlich Steuern), einschließlich einer Schlussdividende von 0,55 HKD pro Aktie (einschließlich Steuern).

CNOOC Limited nimmt seine soziale Verantwortung als Unternehmen aktiv wahr und trägt zur gesellschaftlichen Entwicklung bei. Im Jahr 2025 setzte das Unternehmen seine Bemühungen und wohltätigen Aktivitäten zur Förderung der ländlichen Wiederbelebung, der Bildungsgerechtigkeit, des Umweltschutzes und des Wohlergehens der Menschen fort. Das Unternehmen erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter „Most Honored Companies" und „Best Employer".

Betriebsziele für 2026

Im Jahr 2026 wird sich CNOOC Limited auf sein Kerngeschäft Öl und Gas konzentrieren und weiterhin eine profitable Produktion anstreben. Die Jahresproduktion soll bei 780 bis 800 Millionen BOE liegen. Zur Unterstützung eines stetigen Produktionswachstums hat das Unternehmen ein Investitionsbudget für 2026 in Höhe von 112 bis 122 Milliarden RMB geplant.

Herr Zhang Chuanjiang, Chairman des Unternehmens, erklärt: „Mit Blick nach vorn werden wir unsere Entwicklungsgrundlage durch den Ausbau der Öl- und Gasreserven sowie der Produktion stärken, Wachstum durch Wertschöpfung ermöglichen, die industrielle Modernisierung durch Innovation vorantreiben, Wettbewerbsvorteile durch internationale Expansion aufbauen und zukünftiges Wachstum durch den Übergang in eine grüne und kohlenstoffarme Wirtschaft fördern." Wir werden uns bemühen, einen Energie- und Rohstoffkonzern von Weltrang mit unverwechselbaren maritimen Merkmalen aufzubauen und uns gemeinsam mit den Beteiligten auf eine neue Entwicklungsreise zu begeben."

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Hinweis für Redakteure:

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter https://www.cnoocltd.com.

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