CNTE en KEY ENERGY 2026: Presenta STAR H PLUS

RIMINI, Italia, 4 de marzo de 2026  /PRNewswire/ -- Contemporary Nebula Technology Energy (CNTE), proveedor global de almacenamiento de energía con inversión de CATL, presentó su última innovación: el sistema de almacenamiento de energía todo en uno refrigerado por líquido para exteriores STAR H PLUS, en KEY ENERGY 2026 (expositor B7-362). Este producto estrella subraya el compromiso de CNTE con el rendimiento, la seguridad y la durabilidad del almacenamiento de energía para exteriores.

Inteligente, eficiente y fácil de implementar

El sistema STAR H PLUS (125 kW / 254 kWh) integra control térmico inteligente, alta densidad energética y un funcionamiento simplificado para satisfacer las diversas necesidades globales de almacenamiento de energía. Con una densidad energética de 83,6 kWh/m³, caben hasta 14 unidades (3,56 MWh) en un contenedor de 40 pies, lo que reduce los costes de transporte y almacenamiento.

Su diseño de fácil mantenimiento optimiza el servicio en campo: el arranque/parada con un solo botón permite una rápida puesta en marcha, una herramienta de configuración ligera sustituye al software tradicional, y el acceso trasero, junto con los conectores rápidos, reduce el tiempo de mantenimiento. El sistema de refrigeración líquida permite la reposición automática de refrigerante, y el detector de gases combustibles mejorado no requiere mantenimiento durante 10 años, lo que reduce los costes operativos.

Silencioso, inteligente, fiable

STAR H PLUS funciona a ~65 dB a plena carga, ideal para instalaciones sensibles al ruido. El control de temperatura adaptativo basado en IA mantiene la variabilidad de la celda ≤3°C, lo que mejora la longevidad y la estabilidad en condiciones extremas.

Alto rendimiento y respuesta rápida

Alimentado por celdas CATL LFP de 306 Ah con una vida útil de ≥10.000 ciclos, STAR H PLUS ofrece una eficiencia de ida y vuelta superior al 88%. Las celdas opcionales de 314 Ah se adaptan a las necesidades específicas del proyecto. El sistema permite el funcionamiento en paralelo de hasta 10 unidades (2,54 MWh) y una rápida regulación de frecuencia (respuesta <200 ms). En combinación con un armario de transferencia STS, garantiza una conmutación fluida entre los modos conectado a la red y aislado para un suministro eléctrico ininterrumpido.

Certificaciones y disponibilidad globales

Conforme a los requisitos de la red en 45 países y con certificaciones IEC y UN38.3, STAR H PLUS está listo para un despliegue internacional fiable.

Si desea más información visite: https://en.cntepower.com/

Acerca de CNTE

Invertida por CATL, CNTE se especializa en soluciones integradas de almacenamiento de energía, ofreciendo I+D, fabricación inteligente, ventas globales y servicio localizado. Con un estricto control de calidad y una entrega estandarizada, CNTE proporciona sistemas de alta seguridad y eficiencia que impulsan la transición energética global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925562/image1.jpg

