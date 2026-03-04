CNTE à KEY ENERGY 2026 : Présentation du système de stockage d'énergie extérieur à refroidissement liquide STAR H-PLUS

RIMINI, Italie, mars 4, 2026 /PRNewswire/ -- Contemporary Nebula Technology Energy (CNTE), un fournisseur mondial de stockage d'énergie investi par CATL, a dévoilé sa dernière innovation - le système de stockage d'énergie tout-en-un STAR H-PLUS Outdoor Liquid-Cooled - au salon KEY ENERGY 2026 (stand B7-362). Ce produit phare souligne l'engagement du CNTE en faveur de la performance, de la sécurité et de la valeur du cycle de vie dans le domaine du stockage d'énergie en extérieur.

Intelligent, efficace et facile à déployer

CNTE at KEY ENERGY 2026: Showcases STAR H‑PLUS Outdoor Liquid‑Cooled Energy Storage System

Le système STAR H-PLUS (125 kW / 254 kWh) intègre un contrôle thermique intelligent, une densité énergétique élevée et un fonctionnement simplifié pour répondre aux divers besoins mondiaux en matière de stockage d'énergie. Avec une densité énergétique de 83,6 kWh/m³, jusqu'à 14 unités (3,56 MWh) tiennent dans un conteneur de 40 pieds, ce qui réduit les coûts de transport et de stockage.

Sa conception facile à entretenir rationalise le service sur le terrain : Un bouton de démarrage/arrêt permet une mise en service rapide, un outil de configuration léger remplace le logiciel traditionnel, et l'accès à l'arrière ainsi que les connecteurs rapides réduisent le temps de maintenance. Le système de refroidissement liquide permet un remplissage automatique du liquide de refroidissement, et le détecteur de gaz combustible amélioré ne nécessite aucune maintenance pendant 10 ans, ce qui réduit les coûts d'exploitation.

Silencieux, intelligent, fiable

STAR H-PLUS fonctionne à ~65 dB à pleine charge, ce qui convient aux sites sensibles au bruit. Le contrôle adaptatif de la température piloté par l'IA maintient la variance des cellules à ≤3 °C, ce qui améliore la longévité et la stabilité dans des conditions extrêmes.

Haute performance et réponse rapide

Alimenté par CATL LFP 306 Ah avec une durée de vie ≥10 000 cycles, STAR H-PLUS offre une efficacité de plus de 88% sur les trajets aller-retour. Les cellules optionnelles 314 Ah répondent aux besoins spécifiques du projet. Le système permet de faire fonctionner en parallèle jusqu'à 10 unités (2,54 MWh) et de réguler rapidement la fréquence (réponse <200 ms). Associé à une armoire de transfert STS, il assure une commutation transparente entre les modes connecté au réseau et hors réseau pour une alimentation ininterrompue.

Certifications et préparation au niveau mondial

Répondant aux exigences du réseau dans 45 pays et titulaire des certifications IEC et UN38.3, STAR H-PLUS est prêt pour un déploiement international fiable.

À propos du CNTE

Investi par CATL, CNTE est spécialisé dans les solutions intégrées de stockage de l'énergie et offre des services de R&D, de fabrication intelligente, de vente mondiale et de service local. Grâce à un contrôle strict de la qualité et à des livraisons normalisées, le CNTE fournit des systèmes à haute sécurité et à haut rendement qui favorisent la transition énergétique mondiale.

