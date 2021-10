Co szósta osoba na świecie ma trudności z czytaniem z powodu zespołu Irlen

Poradnik The Word Gobblers, skierowany do rodziców i nauczycieli pracujących z dziećmi, które mają problemy z czytaniem, uwzględnia te problemy i oferuje proste i natychmiastowe modyfikacje w celu ich załagodzenia lub przezwyciężenia, a także rozwiązania długoterminowe. Książka zawiera kwestionariusz dotyczący objawów i zachowań oraz wykorzystuje interaktywne ćwiczenia na różnokolorowym papierze, aby pomóc rodzicowi lub nauczycielowi odkryć, czy dziecko może być dotknięte tym schorzeniem.

Dzieci, które słabo czytają lub nie radzą sobie w sporcie, często są ofiarami dokuczania lub szykan, co powoduje uczucie wstydu lub niską samoocenę. The Word Gobblers tłumaczy z medycznego punktu widzenia, dlaczego niektóre dzieci i dorośli mają problemy z czytaniem i pisaniem, lub wykazują nieodpowiednie zachowania, i porównuje niezdolność organizmu do trawienia niektórych pokarmów, takich jak truskawki lub orzeszki ziemne z niezdolnością mózgu do interpretowania pewnych długości fal światła.

Wspaniale zilustrowana przez Joan Gilbert publikacja The Word Gobblers poprzez wizerunki psotnych Gobblerów, które chrupią, kruszą i zgniatają cyfry, litery i słowa, uświadamia dzieciom, że to nie one są winne. Obrazki uśmiechniętych buziek w kolorze zielonym i pomarańczowym pomagają dzieciom zrozumieć, że nie są odosobnione, udowadniając, że 1 na 6, 10 na 60 i 100 na 600 osób cierpi na to samo schorzenie.

W przedmowie założycielka i dyrektor Instytutu Irlen, Helen L. Irlen, wyjaśnia odkrycie zespołu Irlen i postęp, jaki dokonał się w jego leczeniu. Metoda Irlen w leczeniu tego schorzenia stała się przedmiotem zainteresowania wielu krajowych i międzynarodowych mediów.

Library Journal stwierdza: „OCENA: Niezwykle pomocny poradnik dla rodziców, opiekunów i nauczycieli dzieci, które mają problemy z czytaniem".

Niedawno Betsy Wurzel z Passionate Worldwide Talk Radio przeprowadziła wywiad z Matthias na potrzeby swojego bloga „Talking with Betsy": https://bit.ly/3C5EDnl.

Autorka Catherine Matthias jest certyfikowanym badaczem zespołu Irlen i autorką sześciu książek obrazkowych dla początkujących czytelników.

ISBN 978-0-7570-0502-2.

Materiał filmowy - https://mma.prnewswire.com/media/1656320/Word_Gobblers_60_sec_FINAL.mp4

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1656321/Front_Cover.jpg

https://www.catherinematthias.com



