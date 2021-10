1 de cada 6 personas en el mundo tiene dificultades para leer debido al Síndrome de Irlen

The Word Gobblers, un manual para padres y profesores que trabajan con niños que tienen dificultades para leer , aborda estos problemas y ofrece modificaciones sencillas e inmediatas para aliviarlos o superarlos, además de soluciones a largo plazo. El libro contiene un cuestionario relativo a los síntomas y comportamientos, y utiliza ejercicios interactivos en una variedad de papeles de colores para ayudar a los padres o a los profesores a descubrir si un niño puede tener esta condición.

Los niños que no leen bien o son malos deportistas suelen ser objeto de burlas o de acoso, lo que provoca sentimientos de vergüenza o baja autoestima. The Word Gobblers explica la razón de base médica por la que algunos niños y adultos tienen dificultades para leer y escribir, o muestran comportamientos inadecuados, y compara la incapacidad del cuerpo para digerir ciertos alimentos, como las fresas o los cacahuetes, con la incapacidad del cerebro para interpretar ciertas longitudes de onda de la luz.

Bellamente ilustrado por Joan Gilbert, The Word Gobblers muestra a los niños, a través de las imágenes de los traviesos Gobblers que mastican, crujen y estrujan números, letras y palabras, que no tienen la culpa. Las imágenes de caras sonrientes en verde y naranja ayudan a los niños a ver que no están solos al mostrar que 1 de cada 6, 10 de cada 60 y 100 de cada 600 tienen esta misma condición.

En el prólogo, la fundadora y directora del Irlen Institute, Helen L. Irlen, explica el descubrimiento del Síndrome de Irlen y los progresos realizados en su tratamiento. El Método Irlen para tratar esta enfermedad ha recibido la atención de los medios de comunicación nacionales e internacionales.

La reseña de Library Journal concluye: "VEREDICTO: Un volumen útil para los padres, cuidadores y profesores de niños que tienen dificultades con la lectura".

Recientemente, Betsy Wurzel de Passionate Worldwide Talk Radio entrevistó a Matthias para su blog "Talking with Betsy": https://bit.ly/3C5EDnl.

La autora Catherine Matthias es una evaluadora certificada del Síndrome de Irlen y autora que ha publicado seis libros ilustrados de lectura temprana.

Publicado por Square One Publishers, Nueva York. ISBN 978-0-7570-0502-2. $15.95.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1656320/Word_Gobblers_60_sec_FINAL.mp4



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1656321/Front_Cover.jpg

https://www.catherinematthias.com



