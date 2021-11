Coca-Cola Europacific Partners Presente no Índice de Sustentabilidade Dow Jones de 2021 (DJSI) Pelo Sexto Ano Consecutivo

LONDRES, 17 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- Temos orgulho de anunciar que a Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) foi listada no Dow Jones Sustainability Index (DJSI) , o indicador líder mundial de sustentabilidade das empresas pelo sexto ano consecutivo.

No total, mais de 5.000 empresas foram avaliadas para inclusão. A CCEP será listada no DJSI World e no DJSI Europe Indices, e recebeu uma pontuação máxima em áreas como embalagens, política ambiental e relatórios ambientais, relatórios sociais, influência política e gestão de inovação.

A sustentabilidade continua sendo uma prioridade importante para o nosso negócio. Nossa listagem contínua no DJSI e a ambição carbono zero líquido 2040 é prova de que a CCEP posiciona o impacto ambiental no centro de sua tomada de decisões.

Damian Gammell, CEO da CCEP, disse: "tomar medidas ousadas sobre sustentabilidade é urgente e premente- - para a sociedade e para os negócios. Levamos isso a sério na CCEP, e o DJSI nos ajuda a a nos responsabilizarmos por fazer progressos tangíveis. O mundo precisa que o setor vá mais longe e mais rápido, e continuaremos a nos esforçar para acelerar onde podemos fazer a diferença."

Por meio de nosso plano de ação de sustentabilidade, This is Forward, estamos tomando medidas em seis áreas sociais e ambientais principais: bebidas, embalagens, sociedade, água, clima e cadeia de suprimentos. Leia mais aqui.

O DJSI, incluindo o Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World), foi lançado em 1999 como a série pioneira de indicadores globais de sustentabilidade disponíveis no mercado. A família de indexadores é composta por indicadores globais, regionais e de países.

O DJSI World aplica um processo transparente e baseado em regras de seleção dos componentes com base na pontuação ESG das empresas na S&P Global resultante da Avaliação de Sustentabilidade Corporativa anual (CSA) da S&P Global. A CSA consiste de um questionário rigoroso que avalia os dados públicos e não públicos enviados pelas empresas participantes. Este ano, mais de 10.000 empresas de capital aberto foram convidadas a participar da CSA da S&P Global.

