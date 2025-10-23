Coca-Cola Florida anuncia recientes promociones de liderazgo

TAMPA, Florida, 23 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Coca-Cola Beverages Florida, LLC (Coke Florida) anunció tres promociones de liderazgo recientes.

Gregory Park ha sido nombrado vicepresidente de Ejecución Operativa

James Boyce ha sido nombrado vicepresidente de Distribución

Nathan Logan II ha sido nombrado vicepresidente de Operaciones de Fabricación

En la foto, de izquierda a derecha: Gregory Park, vicepresidente de ejecución operativa; James Boyce, vicepresidente de distribución; Nathan Logan II, vicepresidente de operaciones de fabricación (PRNewsfoto/Coca-Cola Beverages Florida LLC)

"Estos líderes aportan la combinación correcta de experiencia, pasión y visión para ayudar a Coca-Cola Florida a cumplir las promesas de nuestra estrategia 'Next 10'", dijo Cass Black, vicepresidente sénior y director de Atención al Cliente. "Su liderazgo será fundamental a medida que agudicemos la ejecución y continuemos fortaleciendo nuestra posición como la empresa de productos de consumo preferida en Florida".

Gregory Park es un profesional experimentado en la industria de bienes de consumo envasados (CPG). Antes de unirse a Coca-Cola Florida, se desempeñó como vicepresidente del equipo nacional de salida al mercado de The Coca-Cola Company. Greg obtuvo una licenciatura en administración de empresas y ciencias de la computación de la Troy University.

James Boyce cuenta con más de 17 años de experiencia en el Sistema Coca-Cola. Anteriormente se desempeñó como Gerente General del Territorio para el mercado de Tampa antes de asumir su cargo como Vicepresidente de Operaciones de Fabricación en Coke Florida, donde supervisó la producción de más de 100 millones de cajas de bebidas al año. Jim tiene una licenciatura en marketing de la Virginia Commonwealth University.

Nathan Logan II tiene 17 años de experiencia en la industria de alimentos y bebidas, incluidos 11 años en Nestlé Waters North America y cinco años en el Sistema Coca-Cola. Se unió a Coke Florida en 2020 como ingeniero principal antes de desempeñarse como director de mejora continua. Cuenta con una Licenciatura en Ciencias en Gestión de la Salud de la Universidad Agrícola y Mecánica de Florida.

Leroy Yancey, vicepresidente sénior de la red de suministro de productos, agregó: "A medida que entramos en nuestra próxima década, es esencial que sigamos evolucionando nuestras operaciones para mantenernos estrechamente alineados con las necesidades de nuestros clientes y consumidores. Estos líderes serán fundamentales para garantizar que sigamos siendo ágiles, eficientes y capaces de impulsar el crecimiento sostenible en toda nuestra huella de Florida ".

Acerca de Coca-Cola Beverages Florida, LLC

Coca-Cola Beverages Florida, LLC (Coke Florida) es la sexta embotelladora de Coca-Cola más grande de los Estados Unidos. Coca-Cola Florida fabrica, vende y distribuye productos de The Coca-Cola Company en un territorio exclusivo que cubre a más de 21 millones de consumidores en 47 condados de Florida. La compañía emplea a más de 5,000 asociados y opera cuatro instalaciones de fabricación certificadas por Green Circle y dieciocho centros de distribución. Fundada en 2015 y con sede en Tampa, Coke Florida es una de las mayores empresas propiedad de negros en Estados Unidos. En 2025, Deloitte Private y The Wall Street Journal reconocieron a Coca-Cola Florida como la empresa mejor administrada de Estados Unidos ganadora del Gold Standard. Para más información, visite www.cokeflorida.com.

