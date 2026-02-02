Cochin Shipyard Limited bittet um globale Interessenbekundungen für die Ernennung von Gebietsvertretern

KOCHI, Indien, 2. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Cochin Shipyard Limited (CSL), ein führendes Unternehmen der indischen Regierung, hat Interessensbekundungen (EoI) von international renommierten Unternehmen, Firmen oder Agenturen eingeladen, um als Gebietsvertreter für Schiffsreparatur- und -umrüstungsprojekte auf den wichtigsten globalen Märkten eingesetzt zu werden.

Cochin Shipyard Limited Invites Global Expressions of Interest for Empanelment of Territorial Representatives

Diese Initiative ist Teil der strategischen Bemühungen von CSL, seine globale Präsenz zu verstärken und internationalen Kunden Schiffsreparatur-, Umrüstungs- und Umbaudienstleistungen von Weltklasse zu bieten. Die ernannten Gebietsvertreter werden CSL unterstützen, indem sie lokale Marktinformationen nutzen, die Schiffsreparaturfähigkeiten des Unternehmens fördern und die Geschäftsentwicklung in ihren jeweiligen Regionen erleichtern.

In der Anfangsphase beabsichtigt CSL, Gebietsvertreter für die folgenden wichtigen globalen Cluster zu ernennen (1) Norwegen, Schweden und Finnland, (2) Vereinigtes Königreich, Deutschland und Dänemark, (3) Griechenland und Zypern, (4) GCC-Länder (Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate), (5) Singapur und Malaysia, (6) Hongkong und Vietnam und (7) Südkorea und Japan. Erfolgreiche Bewerber erhalten das ausschließliche Recht, für die Schiffsreparaturdienste von CSL in den ihnen zugewiesenen Gebieten zu werben, sofern sie zufriedenstellende Leistungen erbringen und die Bedingungen der Vereinbarung einhalten.

Ein Sprecher von CSL kommentierte die Initiative mit den Worten, dass diese Beauftragung mit der langfristigen Vision übereinstimmt, die globale Präsenz von Cochin Shipyard zu stärken und den Kunden weltweit einen nahtlosen Zugang zu den Fachkenntnissen von CSL im Bereich der Schiffsreparatur und -umrüstung zu bieten

Interessierte Parteien müssen ihre Interessenbekundung bis 1500 Hrs IST am 05. Februar 2026 einreichen.

Ausführliche Informationen über die Zulassungskriterien, den Umfang der Arbeiten und die Leitlinien für die Einreichung sind auf der Website Cochin Shipyard Limited (Ausschreibungsnummer) zu finden: CSL/SRP/324/2026) und das zentrale Portal für das öffentliche Auftragswesen der indischen Regierung (Ausschreibungs-ID: 2026_CSL_824799_1).

Über Cochin Shipyard Limited:

Cochin Shipyard Limited ist Indiens größte Schiffbau- und Wartungseinrichtung, die umfassende Schiffsreparatur-, Umrüstungs- und Umbaudienste für in- und ausländische Kunden anbietet.

Medienkontakt:

Naveen Raveendran

Manager (SRC & BD Commercial)

Cochin Shipyard Limited

[email protected]

+91 8138917184

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2874522/Cochin_Shipyard_Limited.jpg