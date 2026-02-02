Cochin Shipyard Limited lance un appel à manifestation d'intérêt global pour l'engagement de représentants territoriaux

KOCHI, Inde, 2 février 2026 /PRNewswire/ -- Cochin Shipyard Limited (CSL), une entreprise de premier plan du gouvernement indien, a sollicité des manifestations d'intérêt (EoI) de la part de sociétés, d'entreprises ou d'agences de renommée internationale en vue d'être accréditées en tant que représentants territoriaux pour des projets de réparation et de carénage de navires sur les principaux marchés mondiaux.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts stratégiques déployés par CSL pour renforcer sa présence à l'échelle mondiale et fournir à ses clients internationaux des services de réparation, de carénage et de conversion de navires de premier ordre. Les représentants territoriaux désignés soutiendront CSL en tirant parti de l'information sur le marché local, en promouvant ses capacités de réparation navale et en facilitant le développement commercial dans leurs régions respectives.

Dans un premier temps, CSL a l'intention de nommer des représentants territoriaux pour les principaux groupes mondiaux suivants : (1) Norvège, Suède et Finlande, (2) Royaume-Uni, Allemagne et Danemark, (3) Grèce et Chypre, (4) pays du CCG (Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Arabie saoudite et EAU), (5) Singapour et Malaisie, (6) Hong Kong et Vietnam et (7) Corée du Sud et Japon. Les candidats retenus se verront accorder les droits exclusifs de promouvoir les services de réparation navale de CSL sur les territoires qui leur sont attribués, sous réserve de performances satisfaisantes et du respect des termes et conditions de l'accord.

Commentant cette initiative, un porte-parole de CSL a déclaré que cette initiative s'inscrivait dans la vision à long terme de l'entreprise, qui consiste à renforcer l'empreinte mondiale du chantier naval de Cochin et à fournir aux clients du monde entier un accès transparent à l'expertise de CSL en matière de réparation et de carénage de navires.

Les parties intéressées sont invitées à soumettre leur EoI au plus tard à 1500 Hrs IST le 05 février 2026.

Des informations détaillées concernant les critères d'éligibilité, l'étendue des travaux et les directives de soumission sont disponibles sur le site web Cochin Shipyard Limited (Tender ID : CSL/SRP/324/2026) et Government of India Central Public Procurement Portal (Tender ID : 2026_CSL_824799_1).

À propos de Cochin Shipyard Limited :

Cochin Shipyard Limited est le plus grand chantier naval et centre de maintenance de l'Inde, offrant des services complets de réparation, de refonte et de conversion de navires à des clients nationaux et internationaux.

Relations avec les médias :

Naveen Raveendran

Manager (SRC & BD Commercial)

Cochin Shipyard Limited

[email protected]

+91 8138917184

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2874522/Cochin_Shipyard_Limited.jpg